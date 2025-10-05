El millonario proyecto de condominios en Texas que será como vivir en “una casa crucero”

La empresa Clearlake Asset Management LLC avanza con el proyecto de Solarus, un exclusivo condominio de lujo en Texas. El complejo contará con cinco plantas y 46 unidades residenciales. Además, ofrecerá una azotea única diseñada como un crucero: con canchas de pickleball y básquet, minigolf, áreas de juegos para chicos, jacuzzis y múltiples espacios recreativos.

Los detalles del condominio Solarus en Texas

El desarrollador inmobiliario Galen Dru Kahlenburg anunció que la empresa Clearlake Asset modificó su proyecto original para Solarus, que preveía un condominio de diez pisos, y ahora busca conseguir la aprobación de la ciudad de Galveston para construir un edificio de solo cinco plantas, con un costo aproximado de US$30 millones.

Clearlake Asset Management busca contruir un condominio lujoso frente a la playa que tendrá una azotea diseñada como un crucero PáginaVisit Galveston

En declaraciones a Houston Business Journal, Kahlenburg explicó que la iniciativa se pensó como la de un crucero para aprovechar el espacio sin renunciar al lujo. El proyecto propone cinco pisos con 46 unidades, de entre 102 y 130 metros cuadrados, todas con terrazas y vistas al Golfo. Los departamentos se pueden combinar para quienes busquen espacios más amplios.

Además, se espera construir un gimnasio, así como una piscina en la primera planta con zona de descanso.

Una azotea única con diseño estilo crucero

La cualidad distintiva de la propiedad frente a la playa es que tendrá una azotea similar a las zonas recreativas de un crucero. Contará con una cancha de pickleball y de baloncesto, un espacio de minigolf, zona de juegos infantiles, sala de estar y un área de spa.

“Los cruceros invierten millones y millones de dólares en diseñar un espacio ergonómico que se adapte a un barco; no se desperdicia espacio. De eso se trató siempre, y de eso se trata este servicio en la azotea. Es básicamente como un crucero”.

Cada unidad estará a la venta por un costo de entre US$750 mil hasta US$1,1 millones. Algunas propiedades podrían simplemente alquilarse en la temporada del verano boreal.

La firma espera la aprobación de la ciudad en 2026 para comenzar con el proceso de construcción (Imagen ilustrativa, AP Foto/Nam Y. Huh) Nam Y. Huh - AP

Al alinearse con el código de construcción de la ciudad de Galveston, la constructora espera obtener el permiso de las autoridades a comienzos de 2026 para iniciar las obras en el primer o segundo trimestre del año. El proyecto duraría entre 12 y 14 meses. Sin embargo, la compañía empezará a reconstruir las dunas en dos semanas.

El camino hacia la aprobación de Solarus

El desarrollador Kahlenberg compró tres acres en el área de Seawall Boulevard en julio de 2021 con el objetivo de construir el lujo condominio en la playa. En un principio, su idea era que Solarus cuente con 10 platas y 80 unidades.

Sin embargo, estuvo casi tres años intentando que la ciudad de Galveston le otorgara variaciones de la norma de construcción.

El edificio se encontrará en el área de Seawall Boulevard en la ciudad de Galveston PáginaVisit Galveston

Al no conseguirlo decidió cambiar el diseño del edificio. “Dijimos ‘Oye, no vamos a dar nada; no vamos a recibir nada’. Ya no quiero favores de nadie, así que estoy construyendo según el código”, contó el empresario en declaraciones a Houston Business Journal.

Al modificar la cantidad de pisos, se redujeron los ingresos fiscales adicionales que iba a tener el condominio para Galveston. Ahora recibirá solo US$750 mil, bastante menos que los planes originales que estipulaban US$2 millones. “Desperdiciaron los ingresos fiscales; desperdiciaron el proyecto”, consideró Kahlenberg.