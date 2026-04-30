Dónde entregan comida fresca gratis en Texas durante la primera semana de mayo 2026

Durante la primera semana de mayo, distintas organizaciones en Texas coordinarán entregas de comida gratis en varios puntos del estado. Las actividades se concentrarán en el norte del estado, con iniciativas y eventos en centros educativos y espacios comunitarios.

Calendario de entregas de comida gratis en Texas durante mayo

Las iniciativas forman parte de programas de organizaciones de asistencia alimentaria como Dallas College y North Texas Food Bank que funcionan durante todo el año. Las entregas se realizan bajo dos modalidades: despensas en sedes fijas y distribuciones móviles, que permiten retirar productos directamente desde vehículos.

El North Texas Food Bank es una organización sin fines de lucro dedicada a cerrar la brecha del hambre en el norte de Texas

La mayoría de estos eventos funcionan bajo la modalidad de autoservicio (drive-thru) y por orden de llegada hasta agotar existencias.

La distribución de la primera semana de mayo comenzará con la celebración del Community Pantry Day en múltiples ubicaciones de Dallas College, donde las despensas estarán abiertas a todo el público en general:

Viernes 1° de mayo

Brookhaven Campus (3939 Valley View Lane, Farmers Branch) desde las 9 hasta las 17 hs.

(3939 Valley View Lane, Farmers Branch) desde las 9 hasta las 17 hs. Cedar Valley Campus (3030 N. Dallas Ave., Lancaster) desde las 9 hasta las 17 hs.

(3030 N. Dallas Ave., Lancaster) desde las 9 hasta las 17 hs. Eastfield Campus (3737 Motley Dr., Mesquite) desde las 9 hasta las 17 hs.

(3737 Motley Dr., Mesquite) desde las 9 hasta las 17 hs. Mountain View Campus (4849 W. Illinois Ave., Dallas) desde las 9 hasta las 17 hs.

(4849 W. Illinois Ave., Dallas) desde las 9 hasta las 17 hs. North Lake Campus (5001 N. MacArthur Blvd., Irving) desde las 9 hasta las 17 hs.

(5001 N. MacArthur Blvd., Irving) desde las 9 hasta las 17 hs. Richland Campus (12800 Abrams Rd., Dallas) desde las 9 hasta las 17 hs.

(12800 Abrams Rd., Dallas) desde las 9 hasta las 17 hs. Garland Center (675 W. Walnut St., Garland) desde las 9 hasta las 17 hs.

(675 W. Walnut St., Garland) desde las 9 hasta las 17 hs. Irving Center (1081 W. Shady Grove Rd., Irving) desde las 9 hasta las 17 hs.

(1081 W. Shady Grove Rd., Irving) desde las 9 hasta las 17 hs. Lancaster Workforce Center (1668 S. Beckley, Lancaster) desde las 9 hasta las 17 hs.

(1668 S. Beckley, Lancaster) desde las 9 hasta las 17 hs. Pleasant Grove Center (802 S. Buckner Blvd., Dallas) desde las 9 hasta las 17 hs.

Center (802 S. Buckner Blvd., Dallas) desde las 9 hasta las 17 hs. West Dallas Center (3330 N. Hampton Rd., Dallas) desde las 9 hasta las 17 hs.

(3330 N. Hampton Rd., Dallas) desde las 9 hasta las 17 hs. Workforce Center at RedBird (3662 W Camp Wisdom Rd, Dallas) desde las 9 hasta las 17 hs.

(3662 W Camp Wisdom Rd, Dallas) desde las 9 hasta las 17 hs. Jan Pruitt Community Pantry (123 Alexander Ave, Lancaster) desde las 12 hasta las 15 hs.

(123 Alexander Ave, Lancaster) desde las 12 hasta las 15 hs. Joe’s Pantry (8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas) desde las 10 hasta las 13 hs.

(8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas) desde las 10 hasta las 13 hs. Ennis Container Pantry (401 East Lampasas St., Ennis) desde las 8 hasta las 12 hs.

Lunes 4 de mayo

Mobile Food Pantry (3939 Valley View Lane, Farmers Branch) desde las 9 hasta las 12 hs.

(3939 Valley View Lane, Farmers Branch) desde las 9 hasta las 12 hs. Our Lady of San Juan de Lagos (2601 Singleton Blvd., Dallas) desde las 9.30 hasta las 11 hs.

Martes 5 de mayo

Jan Pruitt Community Pantry (123 Alexander Ave, Lancaster) desde las 8 hasta las 14 hs.

(123 Alexander Ave, Lancaster) desde las 8 hasta las 14 hs. Joe’s Pantry (8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas) desde las 8 hasta las 14 hs.

(8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas) desde las 8 hasta las 14 hs. Ennis Container Pantry (401 East Lampasas St., Ennis) desde las 8 hasta las 12 hs.

Miércoles 6 de mayo

Jan Pruitt Community Pantry (123 Alexander Ave, Lancaster) desde las 12 hasta las 15 hs.

(123 Alexander Ave, Lancaster) desde las 12 hasta las 15 hs. Joe’s Pantry (8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas) desde las 10 hasta las 13 hs.

(8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas) desde las 10 hasta las 13 hs. Ennis Container Pantry (401 East Lampasas St., Ennis) desde las 8 hasta las 12 hs.

(401 East Lampasas St., Ennis) desde las 8 hasta las 12 hs. Centros Satélite Dallas College (Garland, Lancaster, Pleasant Grove, West Dallas) desde las 9 hasta las 14 hs.

Jueves 7 de mayo

Collin College Plano (2800 E Spring Creek Pkwy, Plano) desde las 11 hasta las 13 hs.

(2800 E Spring Creek Pkwy, Plano) desde las 11 hasta las 13 hs. Jan Pruitt Community Pantry (123 Alexander Ave, Lancaster) desde las 8 hasta las 14 hs.

(123 Alexander Ave, Lancaster) desde las 8 hasta las 14 hs. Joe’s Pantry (8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas) desde las 8 hasta las 14 hs.

(8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas) desde las 8 hasta las 14 hs. Ennis Container Pantry (401 East Lampasas St., Ennis) desde las 8 hasta las 12 hs.

(401 East Lampasas St., Ennis) desde las 8 hasta las 12 hs. Our Lady of Perpetual Help (7617 Cortland Ave, Dallas) desde las 9.30 hasta las 11 hs.

Las organizaciones de Texas entregan comida mediante dos formatos principales de ayuda: despensas fijas en centros comunitarios y universidades, y distribuciones móviles diseñadas para entregas directas en vehículos Freepick

Requisitos para acceder a la ayuda alimentaria en Texas

En la mayoría de los puntos no se solicita inscripción previa. El acceso se basa en un sistema de declaración al momento de retirar los productos.

Los participantes deben informar datos básicos como nombre, código postal y cantidad de personas en el hogar. No se exige documentación que respalde estas respuestas.

Quienes reciben beneficios de programas públicos como asistencia alimentaria o cobertura médica califican automáticamente para estas entregas. Las organizaciones sugieren llegar con anticipación, ya que los alimentos se reparten hasta agotar existencias y no hay reservas previas.

Las ayudas suelen incluir una variedad de alimentos frescos y artículos básicos de despensa para apoyar a las familias en necesidad

Qué productos suelen incluir en las despensas móviles de Texas

Los productos entregados incluyen frutas y verduras, además de otros alimentos frescos. También se reparten productos no perecederos de uso habitual en el hogar.

En algunos casos se incluyen lácteos y otros alimentos que requieren refrigeración. La variedad depende de cada jornada y de la disponibilidad logística y, en eventos comunitarios específicos, pueden sumarse comidas preparadas o refrigerios.

Aunque gran parte de las actividades se concentra en el área de Dallas, existen programas similares en otras zonas del estado. En regiones del centro de Texas, organizaciones locales coordinan entregas en distintos condados.

Para conocer puntos cercanos en esas áreas, se recomienda utilizar herramientas de búsqueda de bancos de alimentos disponibles en línea. Estas plataformas permiten ubicar centros activos según la ubicación.