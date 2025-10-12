Batalla de supermercados: la cadena de Texas que se renueva para competir con una nueva apertura de Aldi

Los supermercados H-E-B son los más populares en Texas al contar con más de 300 sucursales en el estado. En los últimos meses, la compañía ha invertido millones de dólares para renovar varias de sus tiendas. Esa decisión parece coincidir con la próxima apertura de un establecimiento de Aldi en la ciudad de Austin.

H-E-B invierte millones de dólares para renovarse en Texas

MySA, un medio local de Texas, reportó el 5 de octubre de 2025 que H-E-B renovará una de sus estaciones de servicio en el suburbio de Cedar Park, en Austin. La información fue descubierta gracias a un documento oficial publicado por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas.

Captura del proyecto registrado para renovar la tienda de H-E-B en Cedar Park (Texas Department of Licensing and Regulation)

De acuerdo con la oficina de gobierno, el proyecto tendrá un costo de 75 mil dólares y la modernización del local comenzará el 1° de diciembre de 2025 para concluir el día 31 de ese mismo mes.

La transformación del H-E-B en Cedar Park consistirá en el reemplazo del quiosco actual por uno nuevo, como señaló el registro oficial. Este proyecto no será la primera inversión que realiza H-E-B en los últimos meses para solidificar su popularidad en Texas.

El 13 de agosto de 2025, el medio LMTonline revisó un permiso del Departamento de Licencias y Regulación de Texas. Ahí encontró que la sucursal que se encuentra en la ciudad de Laredo atravesará una renovación de 3,5 millones de dólares.

Por su parte, el medio local KSAT anunció en julio de 2025 que el supermercado de H-E-B en Las Palmas recibirá una inversión de 15 millones de dólares para restaurarlo y actualizarlo.

Las inversiones de H-E-B coinciden con el crecimiento de Aldi

La tienda de H-E-B que será renovada en diciembre, es la tercera que esta cadena tiene en el área de Cedar Park. Otro detalle que refuerza las versiones es que Aldi, el supermercado rival, tiene planes de abrir una sucursal en esa misma zona.

Texas no se encuentra en la lista oficial de Aldi que indica los estados donde se inaugurarán locales en el futuro. Sin embargo, MySA encontró los documentos del proyecto en la página del Departamento de Licencias y Regulación de Texas.

Aldi ha conseguido una clientela fiel gracias a sus precios y políticas, como la eliminación de colorantes artificiales en los alimentos de su marca (Instagram/@aldiusa)

La oficina gubernamental señaló que Aldi gastará 1,75 millones de dólares para construir un establecimiento en Cedar Park. La obra inició el 22 de septiembre de 2025 y esperan que la sucursal esté terminada el 2 de febrero de 2026.

The New York Times publicó un reportaje en agosto de 2025 sobre la creciente popularidad de Aldi en Estados Unidos. Tan solo en 2025, esta cadena de supermercados planea abrir 200 establecimientos en todo el país: un crecimiento que ninguno de sus competidores igualará.

Aunque H-E-B es más popular en Texas, Aldi se empieza a posicionar como una de las marcas con más locales en EE.UU., detrás de Walmart y Kroger.

El artículo explicó que el éxito de esta empresa europea está relacionado con la combinación de dos factores: sus precios bajos y su capacidad de adaptarse a la tendencia de vender productos catalogados como sanos.

Cuáles son los supermercados más populares en Texas

De acuerdo con ScrapeHero (un sitio especializado en recolección de datos), H-E-B es la cadena de supermercados con mayor presencia en Texas y con un amplio margen de diferencia. Aldi también se encuentra presente dentro del ranking.

H-E-B implementa múltiples campañas para apoyar a las comunidades de Texas donde se encuentran sus tiendas (Facebook/H-E-B)

Las 10 empresas con más sucursales dentro del estado son:

H-E-B : 342 tiendas en 166 ciudades.

: 342 tiendas en 166 ciudades. Albertsons Companies : 245 tiendas en 98 ciudades.

: 245 tiendas en 98 ciudades. Kroger : 207 tiendas en 84 ciudades.

: 207 tiendas en 84 ciudades. La Michoacana Meat Market : 169 tiendas en 62 ciudades.

: 169 tiendas en 62 ciudades. Aldi : 128 tiendas en 85 ciudades.

: 128 tiendas en 85 ciudades. Brookshire Brothers : 120 tiendas en 103 ciudades.

: 120 tiendas en 103 ciudades. Brookshire’s Grocery Company : 75 tiendas en 73 ciudades.

: 75 tiendas en 73 ciudades. Tom Thumb : 66 tiendas en 31 ciudades.

: 66 tiendas en 31 ciudades. Sprouts : 60 tiendas en 42 ciudades.

: 60 tiendas en 42 ciudades. Fiestamart: 60 tiendas en 18 ciudades.