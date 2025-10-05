En Texas: pagarán casi un millón de dólares para mover un roble de 400 años y salvarlo de ser talado

Existen árboles que se ganan el cariño de los vecinos. Ese es el caso de un roble de 400 años que se encuentra en la ciudad de Kyle, en Texas. Es tan respetado que los habitantes convencieron al gobierno local de invertir más de 900 mil dólares para reubicarlo y evitar su tala.

Una ciudad en Texas invertirá más de 900 mil dólares en un árbol

El 29 de septiembre de 2025, NBC 5 reportó que un roble de 400 años será reubicado para que las autoridades de Kyle puedan expandir la calle de Old Stagecoach Road, junto a la cual se ubica. La página oficial de proyectos de la ciudad detalló que el presupuesto para esta misión ya fue aprobado y el total estimado es de 932.800 dólares.

Mapa con la ubicación actual y futura del roble (Kyle Bonds)

Además de los 932.800 dólares contemplados para el traslado del árbol, el gobierno local calculó que podrían gastar entre 300 y 600 mil dólares adicionales para construir un “parque de bolsillo” alrededor del roble en su nueva ubicación.

El árbol será movido un cuarto de milla (400 metros) al norte de donde se encuentra en la actualidad. Su nuevo hogar estará dentro del territorio que le pertenece a la comunidad de Six Creeks.

Las autoridades detallaron que ya contrataron a un consultor de arquitectura paisajística para que diseñe el nuevo parque. El objetivo de este plan es que el roble se conserve como un símbolo de Kyle.

La historia del roble en Old Stagecoach Road

El árbol en cuestión es conocido con varios nombres, como reportó el medio local Chron. Algunos residentes lo ubican como Porter Oak. Este nombre hace referencia a la escritora y periodista Katherine Anne Porter, quien vivió en la ciudad de Kyle durante su infancia.

El roble se encuentra en el borde de la calle, cerca de donde pasan los autos (Google Maps)

Otras personas lo conocen como el roble de The Old Stagecoach Heritage, por la calle en la cual se encuentra. Y algunos se refieren al árbol como Jolene, aunque se desconoce el origen de ese nombre.

Como señaló el sitio de proyectos de la ciudad, Porter Oak es reconocido por los habitantes como parte del patrimonio histórico de Kyle por tener 400 años. También es admirado por su gran tamaño: el diámetro de su tronco es de 51 pulgadas (129,5 centímetros).

El roble causó revuelo cuando el gobierno local anunció en 2020 que tenían la intención de expandir la calle de Old Stagecoach Road, según Chron. Las autoridades declararon que, para ello, una de las opciones sería talarlo y conservar la madera para realizar una obra artística con ella. Las otras alternativas eran realinear la calle alrededor del árbol para no tocarlo o reubicarlo.

Los residentes se unieron para evitar que el roble fuera talado

Cuando los residentes de Kyle escucharon que el árbol que acompañó a sus familias durante siglos podía desaparecer, no tardaron en manifestarse para hacerle saber a sus gobernantes que no estaban de acuerdo con la idea de destruirlo.

Los vecinos pidieron que el árbol recibiera el mismo respeto que la casa de Katherine Anne Porter, la autora que inspiró el nombre del roble (Wikimedia Commons/Larry D. Moore)

Las personas inconformes abrieron una petición en el sitio Change.org para impedir que el roble fuera cortado. En la descripción de la demanda, se pidió que el árbol fuera reconocido como un elemento histórico de la ciudad, como es el caso del hogar de la infancia de Katherine Anne Porter.

La petición reunió más de 2 mil firmas e invitó a los residentes a enviarle correos electrónicos al ayuntamiento para que sus voces fueran escuchadas. Los vecinos también se organizaron para avisarse entre ellos si alguien descubría que las autoridades querían talar el roble en secreto.

El 15 de febrero de 2025, el ayuntamiento votó 6-1 a favor de reubicarlo. Según las autoridades, el traslado será este año.