Buenas noticias para los médicos extranjeros en Texas: la ley que les da “luz verde” para trabajar en el estado

Luego de meses de debate, el año pasado entró en vigor una ley en Texas que facilita el acceso al trabajo para los médicos formados en el extranjero, ya que elimina el requisito de repetir una residencia médica en Estados Unidos para ejercer su profesión. Ahora, los profesionales de salud inmigrantes pueden solicitar una licencia provisional si cumplen con ciertas condiciones.

La medida que les daría vía libre a los médicos extranjeros en Texas

En EE.UU., la mayoría de las jurisdicciones requiere que los médicos con formación internacional hagan una residencia adicional dentro del país.

Por medio de la ley HB 2038, sancionada el año pasado, Texas se sumó a la lista de 18 estados que ya no exigen esta práctica. Así, los profesionales que hayan completado su experiencia clínica en otra nación, pueden pedir su licencia provisional para ejercer medicina en el estado de la Estrella Solitaria.

La ley en Texas permite a los médicos extranjeros acceder a una licencia provisional sin realizar una segunda residencia Freepik

El objetivo de la medida es atraer médicos con mayor rapidez a las ciudades y pueblos de Texas, en un contexto de escasez de profesionales de la salud. No obstante, no todos pueden aplicar.

Para comenzar a ejercer, los interesados deben tener un título de doctor en medicina (o equivalente aceptable) de un programa acreditado reconocido y haber estado legalmente licenciado y en buen estado como médico en otro país.

A su vez, los profesionales también tienen que:

Haber completado la residencia o capacitación de posgrado requerida en su país y haber practicado como médico por al menos cinco años .

. Aprobar el examen de jurisprudencia médica de Texas.

de Texas. Poseer un nivel de inglés fluido y autorización federal para trabajar en Estados Unidos.

y en Estados Unidos. Recibir una oferta de empleo formal en Texas por parte de una entidad de atención médica (hospital, sistema de salud, clínica, entre otros).

En caso de que en su país no exista requisito de residencia, el médico tiene que haber completado diez años de práctica después de graduarse.

Los detalles de la ley que beneficia a médicos con formación internacional en Texas

De acuerdo con el texto legal, la licencia provisional expira al tercer aniversario de su emisión o cuando obtenga una licencia completa, lo que ocurra primero.

El profesional puede solicitar una licencia completa tras haber practicado bajo la provisional por al menos tres años. Para ello no debe contar con investigaciones o medidas de disciplina activas en su contra.

Para aplicar a la licencia completa en Texas, los médicos extranjeros deben haber practicado bajo la licencia provisional por al menos tres años Freepik - Freepik

La ley también incluye una sección para facilitar la licencia médica a veteranos que tengan un permiso en otro estado, sirvieron activamente en Texas autorizados como médicos militares y dejaron recientemente el servicio militar.

Además, creó una categoría de licencia limitada para egresados que:

Hayan terminado la escuela de medicina en los últimos dos años en EE. UU., Canadá o una escuela extranjera aceptable.

Tengan examen médico aprobado (primeros dos pasos de USMLE u otro equivalente).

(primeros dos pasos de USMLE u otro equivalente). No estén en programa de residencia.

El déficit de médicos que experimenta Texas

La ley llegó en un momento clave para el futuro de la medicina en el Estado de la Estrella Solitaria. Según consignó The Texas Tribune, el Departamento de Servicios de Salud estatal (DSHS, por sus siglas en inglés) predijo que la región experimentará una escasez de 10.000 médicos para 2032.

“Las proyecciones actuales de inscripción a la educación médica indican que el sistema de educación médica del estado no creará una oferta de médicos que satisfaga la demanda proyectada", determinó el DSHS.

Texas experimentará una escasez de 10.000 médicos para 2032 si no actúa pronto Freepik

El representante estatal que redactó el proyecto, Tom Oliverson, es un anestesiólogo que buscaba crear un camino más fácil para obtener licencias para veteranos militares y médicos nacidos en Estados Unidos y en el extranjero.

El objetivo del proyecto, según sus palabras, no es atraer a más médicos de otros países, sino a profesionales formados en el extranjero que ya viven en Estados Unidos.

Sobre la ley, el Dr. Sherif Zaafran, presidente de la Junta Médica de Texas, expresó que “esto realmente ayudará a los médicos de aquí a acceder a los programas de residencia, ya que ahora no tendrán que competir con médicos extranjeros".