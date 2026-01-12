La reacción de Greg Abbott ante las protestas contra el ICE en Texas: “No es Minnesota”

Tras una serie de protestas contra el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintas ciudades de Texas, la policía estatal y local intervino con operativos que derivaron en enfrentamientos, uso de fuerza y detenciones. En medio de críticas por la respuesta de los agentes, el gobernador Greg Abbott los respaldó y dejó un mensaje contundente a través de redes sociales. Las manifestaciones se replicaron en todo Estados Unidos tras el caso de Renee Good en Minnesota.

“Texas no es Minnesota”: Abbott respaldó a la policía tras protestas contra el ICE

Las palabras del gobernador republicano llegaron el sábado por la noche, luego de las protestas y la consecuente respuesta policial. A través de posteos en X, defendió el accionar de las autoridades.

Las protestas del ICE en Austin y la respuesta de la policía

El episodio se originó a partir de las publicaciones del periodista Vinny Matorano, quien cubrió las manifestaciones contra el ICE en Austin. Luego de que publicara videos de las protestas, se desató polémica por la intensidad de la reacción de los efectivos policiales.

Sin embargo, Abbott expresó un apoyo explícito. "El Departamento de Seguridad Pública de Texas no tolera a los manifestantes desafiantes“, escribió en una cita a dos de las filmaciones.

Pocos minutos después, hizo lo propio con otro video. Allí, comparó al Estado de la Estrella Solitaria y lanzó una crítica contra el gobernador demócrata Tim Walz: “Texas no es Minnesota”.

Greg Abbott defendió el accionar policial tras las manifestaciones contra el ICE en Texas

Protestas contra el ICE en Texas: denuncias por el accionar policial

El punto más álgido de las manifestaciones se concentró en la mencionada ciudad, según las coberturas periodísticas. De acuerdo con los videos de Matorano y la información de CBS Austin, hubo denuncias públicas por el accionar policial.

Las quejas se concentran en dos hechos clave. En primer lugar, denuncian que efectivos dispararon objetos, presuntamente proyectiles de bolas de pimienta, para disipar a una multitud que protestaba contra el ICE.

Por otro lado, el enfrentamiento escaló a un nivel superior cuando algunos agentes directamente se metieron entre los manifestantes tanto a pie como a bordo de bicicletas. La escena terminó con varios detenidos.

Las acusaciones apuntan tanto contra las fuerzas estatales del Departamento de Seguridad Pública como contra la policía local de Austin.

La policía de Texas disparó proyectiles para disipar las protestas contra el ICE

Otra protesta contra el ICE que destacó en Texas fue la que se llevó a cabo en Fort Worth. Estiman que unas 300 personas se reunieron en el centro de la ciudad para manifestarse contra los manejos de la agencia federal.

No solo en Texas: hubo protestas contra el ICE en otras partes de EE.UU.

Más allá del caso del Estado de la Estrella Solitaria y la respuesta de Abbott, las manifestaciones se produjeron en distintos puntos del territorio norteamericano.

De acuerdo con una recopilación de CBS News, Kansas, Nuevo México, Ohio y Florida fueron otros estados donde se registraron protestas contra la agencia migratoria estadounidense.

El detonante fue lo ocurrido en Minneapolis, donde un agente del ICE disparó contra Renee Good, quien murió poco después como consecuencia del hecho. Las circunstancias del episodio y las versiones cruzadas entre funcionarios federales y estatales ubicó el tema en el centro de la agenda nacional.