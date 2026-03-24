Noticias de Texas hoy, en vivo: el guiño del Gobierno a Greg Abbott por la ley que limita compras con SNAP
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
El secretario Kennedy felicitó a Greg Abbott por la ley que entra en vigor el 1 de abril para impedir el uso de SNAP en ciertas compras
Robert F. Kennedy Jr, secretario de Salud, felicitó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por haber aprobado proyecto de ley del Senado 379. Según The Texas Tribune, la propuesta legislativa prohíbe el uso de los beneficios el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar productos azucarados y dulces.
Thanks @SecKennedy. https://t.co/b8sStgK0iC— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 23, 2026
“Gracias por su liderazgo, Greg Abbott. ¡Así es como haremos que Estados Unidos vuelva a ser sano!“, escribió Kennedy en la red social X. El mandatario republicano del Estado de la Estrella Solitaria, por su parte, la agradeció el mensaje de apoyo.
Desde el 31 de marzo: la nueva regulación en Texas que prohíbe la venta de productos de cáñamo fumables
Las nuevas regulaciones de salud en Texas prohíben la venta de productos de cáñamo fumables, como cigarrillos pre-enrollados y flores, a partir del 31 de marzo. Según The Texas Tribune, esta normativa establece que el límite del 0,3% de THC se calculará sobre el contenido total, lo que elimina productos que activan sus efectos psicoactivos al ser consumidos.
La industria advierte que el aumento drástico en las tarifas de licencias y registros obligará al cierre de numerosos negocios minoristas y fabricantes. Aunque la comercialización estará restringida, la posesión y el consumo de estos artículos no constituirán un delito para los ciudadanos bajo el nuevo marco legal.
Se levanta el confinamiento y se extingue el incendio de una refinería cerca de la costa de Texas
Las autoridades extinguieron el incendio en la refinería Valero de Port Arthur tras una fuerte explosión ocurrida el lunes. Sin heridos confirmados, se levantó la orden de confinamiento para los residentes de las zonas cercanas.
Según My San Antonio, el incidente generó columnas de humo visibles y provocó el cierre preventivo de algunas escuelas locales el martes. Equipos especializados monitorean actualmente la calidad del aire en la zona para garantizar la seguridad de la población.
El NWS pronostica temperaturas elevadas para Texas
Para el martes 24 de marzo, Texas espera un clima cálido. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene alertas por riesgo elevado a casi crítico de incendios cerca del Río Grande. Esta amenaza surge por la baja humedad y la sequedad ambiental.
- San Antonio y Austin alcanzarán 87°F (30,5°C) con mínimas de 65°F (18°C).
- Houston reportará 84°F (28,8°C) tras disiparse la neblina previa a las 10 hs.
- Dallas-Fort Worth llegará a 86°F (30°C) con ráfagas de cinco a diez millas por horas (ocho y 16 kilómetros por hora).
- Amarillo registrará máximas de 87°F (30,5°C) con vientos de diez millas por hora (16 kilómetros por hora).
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