Noticias de Texas hoy, en vivo: el guiño del Gobierno a Greg Abbott por la ley que limita compras con SNAP

Robert F. Kennedy Jr, secretario de Salud, felicitó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por haber aprobado proyecto de ley del Senado 379. Según The Texas Tribune, la propuesta legislativa prohíbe el uso de los beneficios el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar productos azucarados y dulces.

“Gracias por su liderazgo, Greg Abbott. ¡Así es como haremos que Estados Unidos vuelva a ser sano!“, escribió Kennedy en la red social X. El mandatario republicano del Estado de la Estrella Solitaria, por su parte, la agradeció el mensaje de apoyo.