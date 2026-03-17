Buenas noticias para Greg Abbott: la inversión millonaria que Microsoft hará en Texas para montar una megaobra

Recientemente, Texas recibió una buena noticia. Microsoft presentó dos planes para construir nuevos centros de datos en el territorio gobernado por Greg Abbott. La obra implicará una inversión millonaria y se alinea con otros proyectos similares que se anunciaron durante los últimos meses en el estado de la Estrella Solitaria.

Microsoft anunció la construcción de dos centros de datos en Texas con una inversión millonaria

El 9 de marzo, la empresa presentó las solicitudes para la construcción de ambos centros, según informó My San Antonio.

Las instalaciones estarán ubicadas en la zona de Río Medina, en el condado de Medina, cerca de San Antonio.

Microsoft quiere invertir millones para construir dos nuevos centros de datos en Texas Jason Redmond - FR74394 AP

Según la información que se conoció, estas son las claves del proyecto:

Consiste en dos sitios denominados Microsoft SAT93 y SAT94 , con una inversión de 26 millones de dólares cada uno .

, con una inversión de . Cada edificio tendrá una extensión de 245 mil pies cuadrados (22.761 metros cuadrados).

(22.761 metros cuadrados). Además, las instalaciones de Microsoft en Texas contarán con los llamados “racks de colocación” , que permitirán a otras compañías del sector alquilar espacio para alojar sus servidores.

, que para alojar sus servidores. El plan es que la construcción comience entre marzo y abril de 2027. La fecha de finalización está fijada para fines de mayo de 2029.

De esta manera, la empresa se suma a otros anuncios y movimientos similares que tomaron otras compañías tecnológicas en Texas. En ese sentido, la elección de una ubicación rural en las cercanías de San Antonio, como es el caso de Río Medina, se alinea con esa tendencia.

La preocupación ambiental de la comunidad ante la construcción del centro de datos de Microsoft en Texas

Más allá de la buena noticia que significa la inversión por parte de la compañía tecnológica, algunos residentes tienen sus reservas con respecto a los efectos que puede traer la presencia de este tipo de instalaciones.

La ciudad del sur de Texas que es un “boom” y no para de crecer

Según indicaron críticos citados por el medio, hay preocupación sobre el consumo de agua necesario para enfriar los equipamientos en los centros de datos. Esto genera alertas especialmente en el condado de Medina, donde las sequías causaron problemas en múltiples ocasiones durante los últimos años.

En lo que respecta al desarrollo de Texas como polo tecnológico, un informe de JLL sostiene que el estado podría convertirse en el mercado de centros de datos más grande del mundo en 2030. Este crecimiento sería impulsado especialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Elon Musk y otros anuncios: las inversiones de empresas tecnológicas en Texas

En las últimas horas, Musk anunció el lanzamiento del proyecto Terafab de Tesla. La iniciativa contempla la construcción de una fábrica de chips de inteligencia artificial que podría ubicarse en Austin.

Elon Musk anunció el nuevo proyecto de Tesla en Texas X de Joe Tegtmeyer

Se estima que la inversión sería de hasta US$25.000 millones. Los chips de IA producidos en esta instalación se usarían en vehículos autónomos y robots.

Por su parte, y en línea con la elección de una ubicación rural que hizo Microsoft, EdgeConneX avanza con el desarrollo de un centro de datos en Cedar Creek, una localidad no incorporada del condado de Bastrop.

En este caso se trata de una iniciativa que se encuentra en su última etapa y que generó US$440 millones de inversión. Se espera que la inauguración de las instalaciones se concrete en junio de este año.