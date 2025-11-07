Comida gratis en Houston: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre de 2025?

En medio del cierre del gobierno de Estados Unidos y la falta de recursos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al mes de noviembre de 2025 en algunos estados del país, varias organizaciones se unieron en Houston para ayudar a las familias que más lo necesitan.

Dónde darán comida gratis en Houston en noviembre 2025

De acuerdo con CW39 Houston, además del Banco de Alimentos de Houston, hay organizaciones sin fines de lucro que se organizan para apoyar a las personas más necesitadas que dependían de la ayuda federal de SNAP. Estas entidades repartirán alimentos sin costo a lo largo de noviembre.

Los beneficios de SNAP no serán depositados mientras continúe el cierre del gobierno federal (Pexels/Anna Tarazevich)

El Banco de Alimentos de Houston puso en marcha distribuciones especiales para quienes se ven afectados por los cupones alimentarios. Los interesados pueden llamar al 211 para obtener información sobre los puntos de reparto.

Calendario de entregas de noviembre:

11/4/25 – Bethel’s Heavenly Hands: 8.00 a 13.00 hs

8.00 a 13.00 hs 11/5/25 – Bear Creek Pioneer Park: 15.00 a 19.00 hs

15.00 a 19.00 hs 11/6/25 – Community of Faith Church: 15.00 a 19.00 hs

15.00 a 19.00 hs 11/7/25 – Hearts and Hands Baytown: 8.00 a 13.00 hs

8.00 a 13.00 hs 11/8/25 – HISD (Hattie Mae): 8.00 a 12.00 hs

8.00 a 12.00 hs 11/8/25 – Northwest Assistance Ministries (NAM): 8.00 a 13.00 hs

8.00 a 13.00 hs 11/9/25 – Catholic Charities – Richmond: 9.30 a 13.00 hs

9.30 a 13.00 hs 11/10/25 – West Houston Assistance Ministries (WHAM): 8.00 a 12.00 hs

8.00 a 12.00 hs 11/11/25 – Bethel’s Heavenly Hands: 8.00 a 13.00 hs

8.00 a 13.00 hs 11/12/25 – Bear Creek Pioneer Park: 15.00 a 19.00 hs

15.00 a 19.00 hs 11/13/25 – Community of Faith Church: 15.00 a 19.00 hs

15.00 a 19.00 hs 11/14/25 – Hearts and Hands Baytown: 8.00 a 13.00 hs

8.00 a 13.00 hs 11/15/25 – Northwest Assistance Ministries (NAM): 8.00 a 13.00 hs

8.00 a 13.00 hs 11/15/25 – Catholic Charities – Richmond: 9.30 a 13.00 hs

9.30 a 13.00 hs 11/17/25 – West Houston Assistance Ministries (WHAM): 8.00 a 12.00 hs

8.00 a 12.00 hs 11/18/25 – Bethel’s Heavenly Hands: 8.00 a 13.00 hs

8.00 a 13.00 hs 11/20/25 – Community of Faith Church: 15.00 a 19.00 hs

15.00 a 19.00 hs 11/21/25 – Hearts and Hands Baytown: 8.00 a 13.00 hs

8.00 a 13.00 hs 11/22/25 – Northwest Assistance Ministries (NAM): 8.00 a 13.00 hs

8.00 a 13.00 hs 11/24/25 – West Houston Assistance Ministries (WHAM): 8.00 a 12.00 hs

8.00 a 12.00 hs 11/29/25 – Catholic Charities – Richmond: 9.30 a 13.00 hs

Para acceder a estos alimentos sin costo, es necesario que las personas visiten el sitio oficial del Banco de Alimentos, seleccionen el día y el lugar al que pueden asistir para recibir apoyo alimentario y registrarse. Una vez que se complete el registro, el usuario recibirá un código de confirmación que deberá presentar en el punto de distribución.

Otras organizaciones que reparten comida gratis en Houston

Además del Banco de Alimentos de Houston, hay otras organizaciones que brindan apoyo alimentario durante noviembre de 2025, como United Way del Gran Houston, que ofrece apoyo en alimentación, vivienda y servicios públicos, a la que se puede contactar también a través del número 211.

Los beneficiarios de SNAP pueden optar a otras iniciativas en Texas mientras dura el cierre federal Freepik

Asimismo, está el programa Comidas sobre Ruedas de los Ministerios Interreligiosos de la ciudad, que brinda servicios de comidas para adultos mayores en los condados de Harris y Galveston y en algunas de sus áreas cercanas. Los interesados pueden entrar en su sitio web para mayor información o llamar al teléfono 713-533-4978.

Consejos para obtener comida gratis en Houston

De acuerdo con el medio, para recoger con éxito los alimentos gratis que ofrecen los bancos de alimentos u organizaciones benéficas hay recomendaciones para seguir:

Bancos de alimentos en Texas otorgan comida gratis en medio de la paralización de SNAP Freepik

Registrarse primero en el evento donde repartirán comida sin costo

en el evento donde repartirán comida sin costo Llevar bolsas o cajas propias

o cajas propias Llegar temprano

Llevar documentos de identidad vigentes

vigentes Tener un comprobante de los beneficios de SNAP