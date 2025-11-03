Fin del SNAP: la guía para buscar asistencia alimentaria en Texas y qué sitios entregan comida gratis

Mientras el gobierno de Estados Unidos anunció la paralización del pago de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para casi 42 millones de personas, en Texas se lideraron iniciativas de entrega de comida gratis para los afectados. Diversos bancos de alimentos y organizaciones sin fines de lucro proporcionan ayudas para familias de bajos ingresos en el estado.

Dónde se puede conseguir comida gratis en Texas ante la paralización de SNAP

Los cupones de SNAP en Texas benefician a 3,5 millones de familias cada mes, con pagos que oscilan entre los 210 dólares y los US$1789, en función del tamaño de la familia y los ingresos del hogar. En medio del cierre del gobierno y tras el anuncio del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) de que no se emitiría este programa en noviembre, los habitantes pueden acceder a otras iniciativas que entregan comida gratis.

Los beneficiarios de SNAP pueden optar a otras iniciativas en Texas mientras dura el cierre federal Freepik

El Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia en Texas (TEFAP, por sus siglas en inglés) está destinado a la entrega de comida gratis a familias de bajos ingresos a través de bancos de alimentos y despensas locales.

Esta iniciativa está a cargo del Departamento de Agricultura del estado (TDA, por sus siglas en inglés) y el USDA y se distribuye en ciertos bancos de alimentos, que se sitúan en:

Austin : el Central Texas Food Bank, en 6500 Metropolis Drive.

: el Central Texas Food Bank, en 6500 Metropolis Drive. Corpus Christi : el Coastal Bend en 5442 Bear Lane.

: el Coastal Bend en 5442 Bear Lane. Tyler : el East Texas en 3201 Robertson Road.

: el East Texas en 3201 Robertson Road. El Paso : el Pasoans Fighting Hunger en 9541 Plaza Circle.

: el Pasoans Fighting Hunger en 9541 Plaza Circle. Vitoria : el de Golden Crescent en 801 South Laurent.

: el de Golden Crescent en 801 South Laurent. Pharr : el de Rio Grand Valley en 724 N. Cage Blvd.

: el de Rio Grand Valley en 724 N. Cage Blvd. Abilene : el de West Central Texas en 5505 N. 1st St.

: el de West Central Texas en 5505 N. 1st St. Amarillo : el High Plains en 815 Ross Street.

: el High Plains en 815 Ross Street. Houston : en 535 Portwall St. y en 146 Knobcrest Dr.

: en 535 Portwall St. y en 146 Knobcrest Dr. Plano : el North Texas en 3677 Mapleshade Lane.

: el North Texas en 3677 Mapleshade Lane. Beaumont : el Southeast Texas en 3845 S. ML King Jr. Parkway.

: el Southeast Texas en 3845 S. ML King Jr. Parkway. San Antonio : en 5200 Historic Old Hwy 90.

: en 5200 Historic Old Hwy 90. Lubbock : el South Plains en 505 MLK Blvd.

: el South Plains en 505 MLK Blvd. Laredo : el South Texas en 2121 Jefferson St.

: el South Texas en 2121 Jefferson St. Fort Worth : el Tarrant Area en 2600 Cullen Street.

: el Tarrant Area en 2600 Cullen Street. Wichita Falls : en 1230 Midwestern Parkway.

: en 1230 Midwestern Parkway. Odessa : el West Texas en 411 South Pagewood Avenue.

: el West Texas en 411 South Pagewood Avenue. Midland: el West Texas en 601 Westcliff Drive.

Las autoridades de Texas detallaron las ubicaciones de los bancos de alimentos en el estado Freepik

Otros programas de asistencia alimentaria en Texas, además de SNAP

Los beneficiarios de SNAP pueden encontrar otros programas en Texas mientras se resuelve la designación del financiamiento federal. Entre ellos, destacan:

WIC : destinado a mujeres embarazadas, en período de lactancia y cuidadoras de niños de hasta cinco años. Se encuentra bajo la administración del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de la Estrella Solitaria (DSHS, por sus siglas en inglés) y aporta asistencia nutricional y médica.

: destinado a mujeres embarazadas, en período de lactancia y cuidadoras de niños de hasta cinco años. Se encuentra bajo la administración del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de la Estrella Solitaria (DSHS, por sus siglas en inglés) y aporta asistencia nutricional y médica. NSPL : el Programa Nacional de Almuerzos Escolares a cargo del USDA otorga almuerzos en escuelas públicas y privadas sin fines de lucro.

: el Programa Nacional de Almuerzos Escolares a cargo del USDA otorga almuerzos en escuelas públicas y privadas sin fines de lucro. SBP: el Programa de Desayuno Escolar del TDA se basa en el reembolso de las comidas y beneficia a más de un millón y medio de niños en el territorio.

Qué dijo Abbott sobre los beneficios SNAP para Texas en noviembre

El gobernador del estado, Greg Abbott, indicó que existe “una solución sencilla e inmediata” ante la paralización de fondos federales para el programa SNAP en medio del cierre del gobierno.

Abbott se refirió a los beneficios de SNAP en medio del cierre del gobierno Archivo

En declaraciones consignadas por Texas Tribune, el líder estatal republicano expresó: “Los demócratas del Senado deberían poner fin de inmediato al cierre aprobando la legislación que ya tuvo el visto bueno de la Cámara de Representantes de EE.UU., la cual financiará completamente al gobierno y garantizará que los texanos no pasen hambre”.