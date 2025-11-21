Cómo impactan en el bolsillo las nuevas reglas en alquileres a corto plazo en Houston: por qué suben los precios

La ciudad de Houston, Texas, implementó regulaciones sobre los alquileres a corto plazo, tanto para los propietarios de las viviendas como para los inquilinos, en el marco de frecuentes quejas de los vecinos. Un experto reveló el impacto que tendría en el cambio en los precios si se aprobara una prohibición de ese tipo de rentas.

El impacto en los precios de los alquileres a corto plazo en Houston

El Concejo de Houston aprobó una ordenanza en abril pasado que regula la administración de los alquileres temporarios estilo Airbnb. Otras ciudades de Texas, como Dallas y Bellaire, también aplicaron medidas al respecto, pero enfocadas en la prohibición.

Si se aprueba la prohibición de estas rentas, los precios subirían, según el experto Freepik

Según el economista Eduardo Azcoitia, en declaraciones a Telemundo, en caso de escalar sobre las medidas y aprobarse la prohibición de los alquileres temporarios, los precios del hospedaje se incrementarían. El experto resaltó especialmente el período de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, cuando se estimaron unos ingresos de 1500 millones de dólares entre alojamiento y turismo.

“Cuando se trata de monopolizar un servicio, en este caso un producto que es el cuarto o el hospedaje, entre menos oferta haya, el precio va a subir“, explicó al medio citado. En ese sentido, el especialista advirtió que se podrían encontrar habitaciones sencillas y estándar por hasta US$1000.

En el caso de Dallas, las autoridades dieron luz verde a una orden que bloqueó de forma temporal la prohibición de alquileres a corto plazo. Mientras, Bellaire implementó esa restricción para las rentas de 30 días o menos en zonas residenciales el 17 de noviembre y entrará en vigor 120 días después.

El economista detalló el impacto que tendría esta medida en Houston Facebook/Eduardo Azcoitia

A quiénes afecta la regulación sobre los alquileres a corto plazo en Houston

La aplicación estará disponible a partir de un portal en octubre 2025, en tanto que la obligación de registro entra en vigor el 1º de enero de 2026.

En ese momento, los propietarios y operadores de rentas inferiores a 30 días consecutivos deben realizar un registro obligatorio en la página oficial de la ciudad, así como una capacitación anual sobre trata de personas. Estas operaciones están incluidas en la sección 156.001 del Código Fiscal de Texas como actividades empresariales.

La regulación aprobada por el momento en Houston contempla que:

El propietario u operador será responsable de gestionar el permiso.

Se prohíbe utilizar las viviendas para eventos.

Se debe abonar una tarifa anual de US$275 para recibir el certificado correspondiente, como impuesto municipal por ocupación hotelera.

La obligatoriedad de proporcionar un contacto de emergencia disponible las 24 horas.

Cuáles son las reglas que deben seguir los propietarios de estos alquileres en Houston Freepik

Según la ordenanza, se restringe el alquiler a un mínimo de una noche y las viviendas tienen que cumplir con los códigos de construcción y prevención de incendios vigentes en Houston.

Cuáles son las sanciones por incumplir la norma sobre los alquileres temporarios en Houston

La ciudad de Texas advirtió que quienes no se registren podrían enfrentar multas e incluso la pérdida del permiso para la renta de la propiedad. Las sanciones irían desde los US$100 hasta los US$500 por cada día de infracción.

Además, si una propiedad presenta más de dos citaciones en un mismo año, se puede revocar la certificación. Y, en casos más graves, con tres o más revocaciones en distintos inmuebles en menos de dos años, se eliminarán todos los permisos que posea.