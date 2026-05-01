Abbott revoca licencias profesionales a migrantes sin estatus legal en Texas: los documentos válidos para probar residencia

La administración del gobernador Greg Abbott pondrá en marcha un cambio en la emisión de licencias profesionales en el estado. A partir de mayo, la Comisión de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) exigirá documentos que acrediten el estatus legal en EE.UU. por parte del solicitante y no aprobará las solicitudes que no cumplan con este requisito.

La medida de Abbott para la emisión de licencias profesionales en Texas

Esta medida alcanzará tanto a las personas que soliciten el documento por primera vez como a quienes busquen renovar sus credenciales. La disposición se fundamenta principalmente en la aplicación de una ley de la federación de 1996 sobre la responsabilidad en el empleo y los beneficios del sector público.

Los cambios que implementará a Abbott desde mayo a la hora de otorgar licencias de trabajo en Texas Gobierno de Texas

La nueva regulación fue aprobada por unanimidad en una votación llevada a cabo por la TDLR el pasado 24 de marzo y se comenzará a implementar este viernes 1° de mayo.

Esta obligación aplicará tanto a ciudadanos estadounidenses como a residentes extranjeros. Sin embargo, los migrantes indocumentados no podrán acceder a licencias profesionales reguladas, lo que limitará su capacidad de trabajar en el estado.

Documentación para acreditar la presencia legal en Texas y obtener una licencia profesional

La TDLR detalló en su web oficial un listado de documentos que los solicitantes deben aportar para validar su estatus en Texas. Si bien la forma más sencilla es con el número del Seguro Social, las personas que no cuenten con él tendrán que llenar una certificación y entregar la evidencia de elegibilidad.

La autoridad ofrece dos alternativas para este fin. La Opción A consiste en la presentación de uno de los siguientes documentos:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación del estado con cumplimiento de las reglas de Real ID.

Pasaporte o tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de identificación de las fuerzas de la milicia de la nación.

Licencia para portar armas emitida por el Departamento de Seguridad Pública

Evidencia de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que avale la estancia y el permiso de empleo.

En este apartado se incluyen la tarjeta de residencia, el certificado de naturalización o de ciudadanía y la visa de inmigrante. También se aceptan los documentos de viaje para los refugiados, el permiso para el trabajo (formulario I-766) y la autorización para el ingreso por razones de humanidad.

Por otro lado, la Opción B requiere la entrega de dos documentos de forma simultánea. El primero debe ser una licencia de conducir válida en territorio texano o una identificación de los estados de:

Alabama.

Alaska.

Arizona.

Arkansas.

Florida.

Georgia.

Idaho.

Indiana.

Iowa.

Kansas.

Kentucky.

Louisiana.

Maine.

Michigan.

Mississippi.

Missouri.

Montana.

Nebraska.

Nuevo Hampshire.

Carolina del Norte.

Dakota del Norte.

Ohio.

Oklahoma.

Pensilvania.

Carolina del Sur.

Dakota del Sur.

Tennessee.

Texas.

West Virginia.

Wisconsin.

Wyoming.

El documento más sencillo para presentar es el número del Seguro Social X/@GregAbbott_TX

El segundo documento tiene que ser un acta de nacimiento de cualquier estado de EE.UU., o una certificación del gobierno sobre el nacimiento en el extranjero para hijos de ciudadanos.