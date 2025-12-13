Cuándo empieza la primavera en Texas: la fecha y hora exacta

La llegada de la primavera boreal en Texas comienza evidenciarse en los cambios de luz solar, humedad y temperatura. La fecha exacta del inicio de la estación responde a un fenómeno astronómico preciso, que establece el final oficial del invierno en Estados Unidos.

La fecha de inicio de la primavera boreal en Texas

La primavera de 2026 en Texas comienza oficialmente el viernes 20 de marzo, a las 9.46 hs Central Daylight Time (CDT), según detalla Farmers’ Almanac, una de las publicaciones tradicionales en el seguimiento del calendario astronómico.

El inicio de la primavera el 20 de marzo de 2026 marca el equinoccio, el instante preciso en el que los rayos solares caen de manera directamente perpendicular sobre el ecuador

Farmers' Almanac explicó que el equinoccio marca el punto en el que la luz comienza a imponerse sobre la sombra, tras meses con días más breves desde el solsticio de invierno.

Farmers’ Almanac explicó que el equinoccio marca el punto en el que la luz comienza a imponerse sobre la sombra, tras meses con días más breves desde el solsticio de invierno.

La publicación también recordó que fenómenos como la órbita elíptica de la Tierra, el tirón gravitatorio de otros planetas y la precesión influyen en que las estaciones no siempre comiencen el mismo día, un aspecto que explica por qué el inicio de la primavera oscila entre el 19, el 20 y el 21 de marzo.

En el hemisferio norte, este evento es la entrada definitiva al período cálido. Tras el equinoccio, los rayos solares avanzan hacia el norte hasta alcanzar en junio el trópico de Cáncer, donde se producirá el solsticio de verano.

Cómo suelen ser las primeras semanas de la primavera en Texas

A partir del viernes 20 de marzo de 2026 y en los días siguientes, el clima se ajustará a los patrones típicos de la transición entre el final del invierno y la proximidad del verano en el Estado de la Estrella Solitaria.

Según los datos de Weather Spark, la primavera en Texas suele caracterizarse por ascensos térmicos constantes y un aumento progresivo de las probabilidades de lluvia. En tanto, cada ciudad presenta matices propios.

Houston: humedad creciente y temperaturas en ascenso

En Houston, las temperaturas máximas típicas de la primavera suben desde 71°F (22°C) a 88°F (31°C), con valores que rara vez descienden por debajo de 59°F (15°C). Las mínimas también aumentan de manera marcada, desde 53°F (12°C) hasta 73°F (23°C). Este incremento suele coincidir con una suba evidente de la humedad y una mayor presencia de nubes.

En Houston, la primavera se caracteriza por un aumento de la humedad y temperaturas que suben de manera constante

La probabilidad de un día lluvioso también se acelera con rapidez. Weather Spark indicó que el porcentaje de jornadas con al menos 0,04 pulgadas (0,10 centímetros) de precipitación se eleva del 26% al 34% conforme avanza la estación. Ese crecimiento anticipa un cierre primaveral más húmedo y preludia la temporada más inestable, que suele comenzar en junio.

Dallas: variabilidad y lluvias más frecuentes

Dallas experimenta cambios más pronunciados. En esta ciudad del norte del estado, los valores máximos aumentan desde 66°F (19°C) hasta 87°F (31°C), con registros que solo en raras ocasiones bajan de 51°F (11°C). Las mínimas ascienden desde 46°F (8°C) a 70°F (21°C).

La precipitación sigue un patrón similar al de Houston, pero con un incremento más notorio. Las chances de un día húmedo avanzan del 21% al 36% a medida que la estación progresa, lo que sitúa a Dallas entre las ciudades donde las lluvias suelen tomar protagonismo durante abril y mayo.

Austin: amplitud térmica moderada y aumento de precipitaciones

En Austin, las máximas ascienden desde 70°F (21°C) hasta 89°F (32°C). Las mínimas progresan de 49°F (9°C) a 71°F (22°C), con variaciones más estables que las observadas en otras ciudades del estado. Es una transición que suele sentirse gradual y menos brusca.

El porcentaje de días con precipitaciones de al menos 0,04 pulgadas sube del 20% al 33% según Weather Spark.

San Antonio marca un ascenso térmico que lleva al calor temprano, con máximas que aumentan desde 72°F hasta 90°F

San Antonio: calor temprano y lluvias esporádicas

San Antonio marca un ascenso térmico similar al de Austin, con máximas que aumentan desde 72°F (22°C) hasta 90°F (32°C), mientras que las mínimas se elevan de 51°F (11°C) a 71°F (22°C). Hacia finales de la primavera, la sensación de calor suele instalarse con claridad en esta zona del centro-sur de Texas.

Las probabilidades de precipitaciones suben del 18% al 31%, con un patrón que refleja una suba moderada, pero constante, de la humedad atmosférica.