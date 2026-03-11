Six Flags está de regreso: la buena noticia que beneficia a Nueva York y Nueva Jersey para Spring Break 2026

El parque de diversiones Six Flags Great Adventure, ubicado en Jackson, Nueva Jersey, anunció una transformación masiva para la temporada 2026, que incluye el regreso de atracciones clásicas y beneficios regionales para los visitantes. El parque abrirá sus puertas el próximo 28 de marzo, en pleno Spring Break.

Six Flags: qué se sabe de los nuevos beneficios para los habitantes de Nueva York y Nueva Jersey

Los visitantes ahora van a tener la posibilidad de acceder a nuevos beneficios en los pases del parque y encontrarse con mejoras en las atracciones.

Para la temporada 2026, los portadores del “pase Gold y Miembros” podrán visitar otros parques de Six Flags en su región sin costo adicional, lo que aumenta de manera significativa el valor de la membresía para las familias del área triestatal.

Asimismo, el Safari Off-Road Adventure, que cuenta con más de 1200 animales, ahora está incluido con la entrada general, pases y membresías.

Para una mayor comodidad, se puede acceder a la atracción desde el interior del parque, cerca de las atracciones Medusa y Runaway Mine Train.

Mejoras en las atracciones principales del Six Flags en Nueva Jersey

Una de las renovaciones principales para la temporada estará en la montaña rusa “El Toro”.

Esta atracción de madera recibió 36 secciones nuevas de vía para ofrecer un recorrido más fluido y consistente sin perder su intensidad, según consignó News 12 New Jersey.

Otra de las atracciones que contó con nuevas mejorías fue la montaña rusa The Dark Knight, que recibió modificaciones temáticas y visuales para crear una experiencia más inmersiva en Gotham City.

Nuevas modificaciones en la infraestructura y conectividad de Six Flags

Las mejoras en las experiencias del parque no solo incluyen cambios en las principales montañas rusas y juegos.

Para una conexión más confiable y rápida, se van a instalar más de 600 puntos de acceso Wi-Fi en todo el complejo.

De igual modo, bajo la dirección del chef ejecutivo Jeremy Hacker, se han transformado los menús con un enfoque en ingredientes frescos y rapidez en el servicio , según consignó un comunicado oficial de Six Flags en Nueva Jersey.

"Estas mejoras representan la primera ola de inversión continua en Six Flags Great Adventure, a medida que avanzamos hacia una emocionante temporada 2026″, afirmó Peter Carmichael, gerente general regional de parques del noreste de Six Flags.

Cuándo es el Spring Break 2026 en Nueva York y Nueva Jersey

El Spring Break 2026 para las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York es desde el 2 hasta el 10 de abril, según consignó el sitio web de las escuelas públicas en la Gran Manzana.

En el caso de la educación superior pública, el sistema de la City University of New York (CUNY, por sus siglas en inglés) también tiene publicado en su calendario los días de receso desde el 1° hasta el 9 de abril.

Aunque cada campus cuenta con su propio documento académico, la mayoría coincide en el mismo bloque de fechas.

En Nueva Jersey, varía en función del ciclo académico. Basado en los calendarios oficiales de algunos de los distritos principales, las fechas son las siguientes:

Newark Public Schools: el receso está programado del 3 de abril al 10 de abril de 2026. Newark suele alinear su descanso con los primeros días de abril.

el receso está programado Newark suele alinear su descanso con los primeros días de abril. Glen Ridge Public Schools: las clases se suspenden del lunes 30 de marzo al 3 de abril . Este es uno de los distritos que inicia el receso más temprano en el estado.

las clases se suspenden del lunes . Este es uno de los distritos que inicia el receso más temprano en el estado. Paramus Public Schools: el receso de primavera ocurrirá durante la semana del 6 al 10 de abril de 2026.

el receso de primavera ocurrirá durante la Glen Rock School District: las escuelas estarán cerradas del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril de 2026.

Las universidades, por su parte, inician el período de descanso a fines de marzo. En la Fairleigh Dickinson University (FDU), el Spring Break es desde el 16 hasta el 20 de marzo.