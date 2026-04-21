Actualizaciones para llegados en la infancia a EE.UU.: qué pueden hacer y qué no en Texas durante 2026

En el año 2026, en Texas, los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) viven un futuro incierto. Mientras los tribunales federales debaten sobre la legalidad del programa, el gobierno estatal pone en práctica restricciones concretas en salud y trabajo que afectan la vida cotidiana de miles de jóvenes.

Fallo del Quinto Circuito sobre DACA: qué cambia para beneficiarios en Texas

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito es quien define la estabilidad del programa. Este tribunal determinó en enero de 2025 que los elementos esenciales de DACA son ilegales, e hizo hincapié en la invalidez de los permisos laborales y la presencia legal.

Los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) viven un futuro incierto Universidad Estatal de Arizona

No obstante, el juez federal Andrew Hanen no puso en marcha aún las modificaciones integrales en la operatividad del sistema, lo cual mantiene vigente una suspensión que resguarda a los beneficiarios actuales.

Actualmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de las renovaciones. En su actualización técnica más reciente, los abogados de Bailey & Galyen enfatizaron en su página web especializada The Texas Attorney lo fundamental que es no dejar todo para el final.

“Para prevenir que los beneficiarios queden desprotegidos mientras el litigio avanza, es crucial que estos presenten sus formularios I-821D e I-765 entre 120 y 150 días antes de la fecha de vencimiento", dijeron en su página web.

En este momento, el sistema solo acepta trámites de renovación, debido a que las solicitudes iniciales están bloqueadas por mandato judicial.

Texas restringe licencias CDL para beneficiarios de DACA: impacto laboral

De acuerdo con el portal de los letrados, Texas, a diferencia de otros estados, implementó medidas que impactaron en el empleo del sector. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) afirmó que no se otorgan ni renuevan Licencias de Conducir Comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) a individuos con DACA desde el mes de septiembre del año 2025.

La medida, fundamentada en regulaciones federales para conductores no domiciliados, dejó a cientos de transportistas sin su fuente principal de ingresos. De esta manera, miles de choferes de camiones y autobuses tuvieron que dejar sus puestos.

No se otorgan ni renuevan Licencias de Conducir Comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) a individuos con DACA desde el mes de septiembre del año 2025 Freepik

De acuerdo con un informe del American Immigration Council, esta es una de las diferencias que separan la situación en Texas de otras jurisdicciones: “Un sistema de DACA únicamente para Texas, sin permisos de trabajo o presencia legal, no es una discusión teórica; es un vistazo a lo que ocurre cuando cientos de miles de jóvenes quedan en espera”.

Acceso al Obamacare para Dreamers: restricciones vigentes en Texas

Los jóvenes que están en este programa en Texas tienen un acceso limitado a la atención médica desde el 25 de agosto de 2025. Una regulación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) excluyó a los beneficiarios de la clase “legalmente presentes” para los propósitos de la ACA o Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, también llamada Obamacare.

El HHS excluyó a los beneficiarios de la clase “legalmente presentes” para el Obamacare BBC Mundo - LA NACION

Esta determinación prohíbe que los aspirantes se registren en planes subsidiados por medio del mercado oficial, aun cuando abonen la prima completa.

El resultado es que los “Dreamers” deben buscar seguros en el sector privado o programas de ayuda a nivel local. Frente a la presión judicial, los abogados especializados recomiendan mantener una actitud de prevención y cumplir con todos los trámites en tiempo y forma.