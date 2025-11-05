Cuándo llega el frente frío a Texas: bajan las temperaturas y hay riesgo de heladas

Texas se prepara para un cambio drástico de temperatura con la llegada de un frente frío que recorrerá durante el fin de semana todo el territorio del Estado de la Estrella Solitaria. Después de varios días de calor atípico para noviembre, con máximas que alcanzarían valores récord entre el viernes y el sábado, una masa de aire polar descenderá desde el norte del país norteamericano y pondrá fin al clima cálido.

Calor récord antes de la llegada del frente frío en Austin y San Antonio

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) Austin/San Antonio advirtió que el calor se mantendrá hasta el sábado , cuando las máximas podrían acercarse a los 90°F (32°C) y alcanzar marcas históricas.

advirtió que , cuando las máximas podrían acercarse a los 90°F (32°C) y alcanzar marcas históricas. Sin embargo, en la noche de ese día, una masa de aire mucho más fría avanzará por la región y modificará radicalmente las condiciones.

En la región de Austin/San Antonio, las temperaturas descenderán notablemente entre el domingo y el martes NWS

Durante el fin de semana, las temperaturas pasarán de ser muy superiores al promedio a situarse por debajo de lo normal. El organismo indicó que el domingo será un día ventoso, con ráfagas del norte que aumentarán el riesgo de incendios rurales.

Aunque no se prevén lluvias, el descenso térmico será notorio y marcará el comienzo de un período más fresco que se prolongará hasta inicios de la semana siguiente.

Entre el domingo y el martes, las máximas caerán a valores entre 60°F (15°C) y 70°F (21°C), mientras que las mínimas se ubicarán entre 30°F (-1°C) y 40°F (4°C). En los valles y zonas bajas del centro de Texas, podrían registrarse las primeras heladas de la temporada el martes por la mañana.

El pronóstico local muestra que el cambio será progresivo, pero contundente:

Viernes y sábado: temperaturas cercanas a los 86°F (30°C) con cielos despejados.

temperaturas cercanas a los 86°F (30°C) con cielos despejados. Domingo: viento del norte, aire seco y máximas en torno a 65°F (18°C).

viento del norte, aire seco y máximas en torno a 65°F (18°C). Lunes y martes: madrugadas frías, con mínimas de hasta 34°F (1°C) en zonas rurales.

Un frente frío cruzará Dallas y Fort Worth el sábado por la noche

En el norte del estado, el NWS Fort Worth/Dallas detalló que un sistema de alta presión mantendrá el tiempo estable hasta el fin de semana, con días cálidos y cielos despejados. Las máximas seguirán por encima del promedio, entre 80°F (27°C) y 85°F (29°C), hasta que una primera masa de aire más fresco cruce la región el viernes por la noche, para dejar mínimas de 48°F (9°C) a 55°F (13°C).

El NWS Fort Worth/Dallas detalló que un frente frío "mucho más fuerte" ingresará en la noche del sábado NWS

Sin embargo, el cambio significativo llegará con el segundo frente frío, descrito por el NWS como “mucho más fuerte”. Este sistema ingresará desde el norte en la noche del sábado y llevará un descenso abrupto de temperatura, acompañado de vientos sostenidos del norte con ráfagas de 25 a 35 mph (40 a 55 km/h).

El domingo será uno de los días más fríos de la temporada:

Domingo: las máximas quedarán entre 58°F (14°C) y 65°F (18°C), mientras que en zonas al norte de Highway 380 podrían no superar los 57°F (14°C).

las máximas quedarán entre 58°F (14°C) y 65°F (18°C), mientras que en zonas al norte de Highway 380 podrían no superar los 57°F (14°C). Noche del domingo: temperaturas cercanas al punto de congelación en el norte de Texas, especialmente fuera del área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

temperaturas cercanas al punto de congelación en el norte de Texas, especialmente fuera del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Lunes: persistirá el aire frío con máximas en torno a 60°F (16°C) y mínimas en los 30°F (entre -1°C y 4°C).

En el Panhandle de Texas, el frío será más intenso y volverán las heladas

El NWS Amarillo anticipó que el cambio será más temprano e intenso en el Panhandle, donde el domingo regresarán las condiciones invernales. Hasta el viernes, las temperaturas seguirán muy por encima del promedio, con máximas que alcanzarán los 80°F (27°C) e incluso podrían igualar récords de calor el jueves.

El NWS Amarillo anticipó que el Panhandle experimentará un cambio más temprano e intenso, con la irrupción de aire ártico el domingo que llevará las máximas a 58°F (14°C) y las mínimas a 28°F (-2°C) o menos NWS

Sin embargo, el organismo destacó que “una masa de aire frío el domingo permitirá el retorno a temperaturas estacionales y mínimas por debajo del punto de congelación”. La combinación de aire seco y vientos del norte provocará un brusco cambio de ambiente durante el fin de semana.

Viernes: máximas entre 68°F (20°C) y 72°F (22°C).

máximas entre 68°F (20°C) y 72°F (22°C). Sábado: ascenso temporal con valores en torno a 80°F (27°C).

ascenso temporal con valores en torno a 80°F (27°C). Domingo: irrupción de aire ártico, con máximas de 58°F (14°C) y mínimas que caerán a 28°F (-2°C) o menos.

El NWS explicó que este será el segundo frente de la semana, pero el más fuerte, y que no se esperan precipitaciones debido al aire seco predominante.

En el oeste de Texas, el viento y el descenso térmico serán notables

Desde el NWS Midland/Odessa, se confirmó que el cambio llegará entre la noche del sábado y el amanecer del domingo. Hasta entonces, el clima permanecerá seco y muy cálido, con temperaturas que podrían acercarse a los 90°F (32°C) en la zona del Río Grande y los 85°F (29°C) en el resto del oeste de Texas.

Se espera que las primeras heladas de la temporada se registren en el Permian Basin y sureste de Nuevo México en la madrugada del lunes NWS

El organismo señaló que el frente frío será “fuerte” y estará acompañado por un marcado giro del viento hacia el noreste, con ráfagas intensas detrás del sistema. Se espera que el domingo las máximas bajen a 60°F (15°C) o incluso a 50°F (10°C) en áreas montañosas, mientras que en la madrugada del lunes, los termómetros podrían descender a 28°F (-2°C) o 30°F (-1°C).

Las primeras heladas de la temporada podrían registrarse en el Permian Basin y el sureste de Nuevo México, especialmente en zonas rurales expuestas. El NWS no prevé lluvias, pero sí un ambiente ventoso y seco durante el fin de semana.