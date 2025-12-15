Cuánto dinero se necesita ahorrar en Texas en caso de quedar sin empleo por tres o seis meses

Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y generar un impacto financiero considerable, desde una reparación de auto hasta la pérdida del empleo por varios meses. Por ello, expertos recomiendan contar con un fondo de ahorro mínimo que permita enfrentar cualquier crisis, según el costo de vida de cada ciudad o estado, incluido Texas.

Cuánto dinero ahorrado se necesita en caso de quedar desempleado en Texas

El costo de vida varía entre estados; algunos son más accesibles, mientras que otros, como Florida o California, son más costosos.

Texas está entre los estados donde se requiere ahorrar menos ante una crisis (Unsplash)

Según GoBankingRates, el monto recomendado de ahorro para mantenerse durante un periodo de desempleo en Texas es:

Un año: alrededor de 35.000 dólares , considerando gastos esenciales como vivienda, alimentos y servicios.

alrededor de , considerando gastos esenciales como vivienda, alimentos y servicios. Seis meses: aproximadamente 17.863 dólares .

aproximadamente . Tres meses: cerca de 8951 dólares.

Texas se ubica entre los 15 estados del país donde se requieren menos ahorros para afrontar una emergencia prolongada. En el estudio aparece en la posición 14.

Los especialistas también recomiendan revisar y actualizar el fondo de emergencia cada cierto tiempo, ya que los costos de vida pueden cambiar por inflación, ajustes salariales o cambios personales como mudanzas, llegada de hijos o aumento en gastos médicos. Mantener este fondo al día permite reaccionar de manera más eficiente ante cualquier imprevisto.

Cuáles son los estados donde se necesita ahorrar más en caso de emergencia

El análisis indica que los estados que exigen un mayor fondo de emergencia se concentran en las costas del Pacífico y Atlántico, como Hawái, California, Nueva Jersey y Washington.

Los ahorros ayudan a las personas a salir de crisis financieras y laborales (Unsplash)

El Top 10 de los estados que más ahorros necesitan son:

Hawái: costo anual 71.919 dólares; fondo de 3 meses: 17.980 dólares; 6 meses: 35.960 dólares

costo anual 71.919 dólares; fondo de 3 meses: 17.980 dólares; 6 meses: 35.960 dólares California: costo anual 55.319 dólares; 3 meses: 13.830 dólares; 6 meses: 27.660 dólares

costo anual 55.319 dólares; 3 meses: 13.830 dólares; 6 meses: 27.660 dólares Massachusetts: costo anual 54.892 dólares; 3 meses: 13.723 dólares; 6 meses: 27.446 dólares

costo anual 54.892 dólares; 3 meses: 13.723 dólares; 6 meses: 27.446 dólares Nueva York: costo anual 48.633 dólares; 3 meses: 12.158 dólares; 6 meses: 24.316 dólares

costo anual 48.633 dólares; 3 meses: 12.158 dólares; 6 meses: 24.316 dólares Alaska: costo anual 48.555 dólares; 3 meses: 12.139 dólares; 6 meses: 24.277 dólares

costo anual 48.555 dólares; 3 meses: 12.139 dólares; 6 meses: 24.277 dólares Maryland: costo anual 44.862 dólares; 3 meses: 11.215 dólares; 6 meses: 22.431 dólares

costo anual 44.862 dólares; 3 meses: 11.215 dólares; 6 meses: 22.431 dólares Nueva Jersey: costo anual 44.745 dólares; 3 meses: 11.186 dólares; 6 meses: 22.373 dólares

costo anual 44.745 dólares; 3 meses: 11.186 dólares; 6 meses: 22.373 dólares Washington: costo anual 44.356 dólares; 3 meses: 11.089 dólares; 6 meses: 22.178 dólares

costo anual 44.356 dólares; 3 meses: 11.089 dólares; 6 meses: 22.178 dólares Vermont: costo anual 44.162 dólares; 3 meses: 11.041 dólares; 6 meses: 22.081 dólares

costo anual 44.162 dólares; 3 meses: 11.041 dólares; 6 meses: 22.081 dólares Maine: costo anual 43.929 dólares; 3 meses: 10.982 dólares; 6 meses: 21.964 dólares

De cuánto será el salario mínimo en Texas en 2026

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) señaló que el salario mínimo para los trabajadores en el estado y en todo el país, será de 7,25 dólares por hora a partir del 1 de enero de 2026.

Hawái es el estado donde se necesita ahorrar má santes una emergencia (Unsplash)

Sin embargo, la gran mayoría de empleados recibe ingresos más elevados, ya que la Ley de Salario Mínimo del Estado de la Estrella Solitaria no prohíbe negociar colectivamente para obtener una cifra más alta.