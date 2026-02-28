Dónde entregan comida gratis en Texas durante marzo de 2026

Durante marzo de 2026, distintas organizaciones comunitarias reforzarán la entrega de alimentos gratuitos en Texas para apoyar a familias que enfrentan inseguridad alimentaria. Iglesias, universidades y bancos de alimentos operarán como centros de distribución en varias ciudades del estado.

Dónde dan comida gratis en Texas en marzo de 2026

Catholic Charities Dallas contará con despensas fijas y móviles durante todo el mes. Estos son algunos de los puntos confirmados:

Entregarán comida gratis en Texas durante este mes (FB North Texas Food Bank)

Jan Pruitt Community Pantry : 123 Alexander Ave, Lancaster. Con horarios de martes, jueves y sábados de 8.00 a 10.00 hs y de 12.00 a 14.00 hs. Y miércoles y viernes con horario de 12.00 a 15.30 hs.

: 123 Alexander Ave, Lancaster. Con horarios de martes, jueves y sábados de 8.00 a 10.00 hs y de 12.00 a 14.00 hs. Y miércoles y viernes con horario de 12.00 a 15.30 hs. Our Lady of San Juan de Lagos – Santa Teresita : 2601 Singleton Blvd. Dallas, en donde todos los lunes del mes entregan comida gratis con horario de 9.30 a 11.00 hs.

: 2601 Singleton Blvd. Dallas, en donde todos los lunes del mes entregan comida gratis con horario de 9.30 a 11.00 hs. Our Lady of Perpetual Help : 7617 Cortland Ave, Dallas, donde todos los jueves del mes darán alimentos con horario de 9.30 a 11.00 hs.

: 7617 Cortland Ave, Dallas, donde todos los jueves del mes darán alimentos con horario de 9.30 a 11.00 hs. Ennis Container Pantry : 401 East Lampasas St., Ennis, donde de jueves a sábado del mes darán comida con un horario de 8.00 a 12.00 hs.

: 401 East Lampasas St., Ennis, donde de jueves a sábado del mes darán comida con un horario de 8.00 a 12.00 hs. Joe’s Pantry: 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, con horarios de martes, jueves y sábados de 8.00 a 10.00 hs y de 12.00 a 14.00 hs. Y miércoles y viernes con horario de 10.00 a 10.30 hs.

Despensas de Dallas College en marzo de 2026

Así como las instituciones religiosas, Dallas College también cuenta con su propio calendario para el mes de marzo de 2026 para entregar alimentos sin costo en la ciudad de Texas. Según su programación, habrá dos jornadas durante el tercer mes del año con su servicio Drive Thru:

La entrega de comida en Texas busa frenar la inseguridad alimentaria de la población más vulnerable (Instagram/@catholiccharitiesdallas)

El lunes 2 de marzo, la despensa móvil de Dallas College en donde las personas podrán acudir al campus de la universidad en Brookhaven, frente al edificio J para recoger alimentos frescos y productos perecederos. El horario será de las 9.00 a las 12.00 hs, y no se necesita agendar cita previa, ya que se atenderá por orden de llegada o hasta agotar existencias.

la despensa móvil de Dallas College en donde las personas podrán acudir al campus de la universidad en Brookhaven, frente al edificio J para recoger alimentos frescos y productos perecederos. El horario será de las 9.00 a las 12.00 hs, y no se necesita agendar cita previa, ya que se atenderá por orden de llegada o hasta agotar existencias. El miércoles 4 de marzo, la universidad repartirá comida gratis en el Campus Mountain View, ubicado en el 4849 W. Illinois Ave, en el estacionamiento P2 (frente al edificio B). En esta ocasión, se atenderá solo a las personas que lleguen en auto, con un horario de 10.00 a 12.00 hs. No es necesario tener cita previa para que los voluntarios lleven hasta el vehículo los alimentos, por lo que se atenderá por orden de llegada hasta agotar existencias.

Dónde darán comida gratis en marzo de 2026 en el norte de Texas

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Universidad del Norte de Texas en Dallas (UNT Dallas) y Collin College Plano, repartirá comida sin costo durante marzo en el norte del estado.

Colegios de Texas repartirán comida gratis durante este mes (Facebook/North Texas Food Bank)

El viernes 20 de marzo, UNT Dallas organizará una distribución de alimentos sin costo al auto en el plantel de la universidad ubicado en el 7300 University Hills Blvd. Para recibir la comida no es necesario registrarse con antelación, con un horario de 9.00 a 12.00 hs, donde se atenderá por orden de llegada hasta agotar existencias.

organizará una distribución de alimentos sin costo al auto en el plantel de la universidad ubicado en el 7300 University Hills Blvd. Para recibir la comida no es necesario registrarse con antelación, con un horario de 9.00 a 12.00 hs, donde se atenderá por orden de llegada hasta agotar existencias. El 5 de marzo, Collin College Plano distribuirá alimentos gratis en su plantel, ubicado en el 2800 E Spring Creek Pkwy. No se requiere registrarse para recibir la comida, solo se debe indicar el tamaño de la familia y contar con un auto. Se atenderá por orden de llegada con un horario de 11.00 a 13.00 hs.