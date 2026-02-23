Dónde entregan comida gratis en Texas en la semana del 23 al 28 de febrero de 2026

Durante la última semana de febrero de 2026, Texas refuerza su red de asistencia alimentaria con múltiples puntos de entrega gratuita en todo el estado. Del lunes 23 al sábado 28 de febrero, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias operarán centros de distribución móvil y despensas fijas para garantizar que ninguna familia se quede sin sustento.

Dónde entregan comida gratis en Texas del 23 al 28 de febrero

El North Texas Food Bank realizará distribuciones junto con sus socios Catholic Charities Dallas, Dallas College y la University of Texas at Dallas, para asistir a las familias del norte de Texas que atraviesan dificultades económicas, según informaron en sus sitios oficiales.

North Texas Food Bank junto con otros socios se encargarán de repartir alimentos en el norte de Texas de forma gratuita (Facebook/North Texas Food Bank)

Las entregas de alimentos quedan de la siguiente manera, de acuerdo con el cronograma de cada institución:

Calendario de Catholic Charities Dallas

Lunes 23 de febrero

9.30 hs: Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita – Dallas

Martes 24 de febrero

9.30 hs : St. Mary’s – Sherman

: St. Mary’s – Sherman 9.30 hs: Trinity Basin Preparatory Tyler Campus – Dallas

Trinity Basin Preparatory Tyler Campus – Dallas 9.30 hs : St. Luke – Irving

: St. Luke – Irving 11.30 hs : Northway Christian Church – Dallas

: Northway Christian Church – Dallas 13 hs : JP Morgan Chase Bank - Dallas

: JP Morgan Chase Bank - Dallas 13 hs : Dominion Life – Plano

: Dominion Life – Plano 13 hs: Casa View Church - Dallas

Miércoles 25 de febrero

9.30 hs : Iglesia de Dios Betel - Seagoville

: Iglesia de Dios Betel - Seagoville 9.30 hs: Mesquite Rehabilitation Institute / Son of Man Worship - Balch Springs

Mesquite Rehabilitation Institute / Son of Man Worship - Balch Springs 9.30 hs: Keyes Elementary - Irving

Keyes Elementary - Irving 9.30 hs: Parkland / Head - Dallas

Parkland / Head - Dallas 12 hs: St. Patrick Catholic Church - Dallas

St. Patrick Catholic Church - Dallas 13 hs: Crescent Ridge Apartments - Irving

Crescent Ridge Apartments - Irving 13 hs : H&R Block Distribution - Dallas

: H&R Block Distribution - Dallas 13 hs : Harvest Family Life Ministries / Freedom Church - Glenn Heights

: Harvest Family Life Ministries / Freedom Church - Glenn Heights 13 hs: Amazon Distribution Center - Forney

Las entregas de alimentos se realizarán desde los autos, por lo que se aconseja hacer espacio previamente en los vehículos (Archivo) Instagram/@northtexasfoodbank

Jueves 26 de febrero

9.30 hs: Our Lady of Perpetual Help - Dallas

Our Lady of Perpetual Help - Dallas 9.30 hs: St. Elizabeth of Hungary - Dallas

St. Elizabeth of Hungary - Dallas 9.30 hs: Portfolio Vinewood Apartments - Dallas

Portfolio Vinewood Apartments - Dallas 9.30 hs: Hope Clinic Garland - Garland

Hope Clinic Garland - Garland 13 hs: Feed the Streetz Outreach / Roosevelt High School - Dallas

Feed the Streetz Outreach / Roosevelt High School - Dallas 13 hs: Lunch Box of Love - Grand Prairie

Viernes 27 de febrero

9.30 hs: Islamic Association of North Texas - Richardson

Islamic Association of North Texas - Richardson 9.30 hs: Sunset Baptist Church - Grand Prairie

Sunset Baptist Church - Grand Prairie 9.30 hs: Cardinal Farrell: CCD Education - Dallas

Cardinal Farrell: CCD Education - Dallas 9.30 hs: Strong Arms COGIC - Dallas

Strong Arms COGIC - Dallas 9.30 hs: Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas

Sábado 28 de febrero

9.30 hs: Our Lady of the Lake - Rockwall

Our Lady of the Lake - Rockwall 9.30 hs: Christ Embassy - Carrollton

Christ Embassy - Carrollton 9.30 hs: El Shaddai GP - Grand Prairie

El Shaddai GP - Grand Prairie 13 hs: St. Francis - Frisco - Frisco

St. Francis - Frisco - Frisco 13 hs: Wayside Missionary Baptist Church - Seagoville

Wayside Missionary Baptist Church - Seagoville 13 hs: Comforter Christian Center International - Grand Prairie

Comforter Christian Center International - Grand Prairie 13 hs: Iglesia Cristiana La Roca - Dallas

Dallas College

La organización Dallas College ofrecerá una despensa comunitaria el día 27 de febrero, a las 9 hs, en varias ubicaciones, según destaca desde su sitio web.

Los sitios donde estará son los siguientes:

Brookhaven: edificio J, Sala J104

edificio J, Sala J104 Valle del cedro: edificio B, Sala B116

edificio B, Sala B116 Eastfield: edificio B, Sala B1702

edificio B, Sala B1702 Vista a la montaña : edificio S, Sala S1016

: edificio S, Sala S1016 Centro Garland: habitación 230 del primer piso

habitación 230 del primer piso Centro Irving : primer piso, habitación 1113

: primer piso, habitación 1113 Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Lancaster : habitación D122 del primer piso

: habitación D122 del primer piso Centro Pleasant Grove: primer piso, habitación 102

primer piso, habitación 102 Centro del oeste de Dallas: primer piso, habitación W163

primer piso, habitación W163 Centro de fuerza laboral en RedBird: habitación del segundo piso RB251

Dallas College es una de las instituciones que distribuirá alimentos y lo hará con una despensa fija el 27 de febrero (Archivo) North Texas Food Bank

Universidad del norte de Texas en Dallas

El Banco de Alimentos del Norte de Texas, en colaboración con la University of North Texas at Dallas, organizará una distribución en modalidad drive-thru el viernes 20 de febrero de 2026, de 9 a 12 hs o hasta agotar existencias. La actividad se realizará en 7300 University Hills Blvd., Dallas según su página oficial.

Para asistir a cualquiera de estos puntos, los participantes deberán proporcionar su nombre, el número de integrantes del hogar y el código postal. La entrega se realizará por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse con anticipación.