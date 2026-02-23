Dónde entregan comida gratis en Texas en la semana del 23 al 28 de febrero de 2026
Esta es la lista completa de sedes y horarios que realizarán despensas fijas y móviles durante la última semana de febrero
- 4 minutos de lectura'
Durante la última semana de febrero de 2026, Texas refuerza su red de asistencia alimentaria con múltiples puntos de entrega gratuita en todo el estado. Del lunes 23 al sábado 28 de febrero, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias operarán centros de distribución móvil y despensas fijas para garantizar que ninguna familia se quede sin sustento.
Dónde entregan comida gratis en Texas del 23 al 28 de febrero
El North Texas Food Bank realizará distribuciones junto con sus socios Catholic Charities Dallas, Dallas College y la University of Texas at Dallas, para asistir a las familias del norte de Texas que atraviesan dificultades económicas, según informaron en sus sitios oficiales.
Las entregas de alimentos quedan de la siguiente manera, de acuerdo con el cronograma de cada institución:
Calendario de Catholic Charities Dallas
Lunes 23 de febrero
- 9.30 hs: Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita – Dallas
Martes 24 de febrero
- 9.30 hs: St. Mary’s – Sherman
- 9.30 hs: Trinity Basin Preparatory Tyler Campus – Dallas
- 9.30 hs: St. Luke – Irving
- 11.30 hs: Northway Christian Church – Dallas
- 13 hs: JP Morgan Chase Bank - Dallas
- 13 hs: Dominion Life – Plano
- 13 hs: Casa View Church - Dallas
Miércoles 25 de febrero
- 9.30 hs: Iglesia de Dios Betel - Seagoville
- 9.30 hs: Mesquite Rehabilitation Institute / Son of Man Worship - Balch Springs
- 9.30 hs: Keyes Elementary - Irving
- 9.30 hs: Parkland / Head - Dallas
- 12 hs: St. Patrick Catholic Church - Dallas
- 13 hs: Crescent Ridge Apartments - Irving
- 13 hs: H&R Block Distribution - Dallas
- 13 hs: Harvest Family Life Ministries / Freedom Church - Glenn Heights
- 13 hs: Amazon Distribution Center - Forney
Jueves 26 de febrero
- 9.30 hs: Our Lady of Perpetual Help - Dallas
- 9.30 hs: St. Elizabeth of Hungary - Dallas
- 9.30 hs: Portfolio Vinewood Apartments - Dallas
- 9.30 hs: Hope Clinic Garland - Garland
- 13 hs: Feed the Streetz Outreach / Roosevelt High School - Dallas
- 13 hs: Lunch Box of Love - Grand Prairie
Viernes 27 de febrero
- 9.30 hs: Islamic Association of North Texas - Richardson
- 9.30 hs: Sunset Baptist Church - Grand Prairie
- 9.30 hs: Cardinal Farrell: CCD Education - Dallas
- 9.30 hs: Strong Arms COGIC - Dallas
- 9.30 hs: Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas
Sábado 28 de febrero
- 9.30 hs: Our Lady of the Lake - Rockwall
- 9.30 hs: Christ Embassy - Carrollton
- 9.30 hs: El Shaddai GP - Grand Prairie
- 13 hs: St. Francis - Frisco - Frisco
- 13 hs: Wayside Missionary Baptist Church - Seagoville
- 13 hs: Comforter Christian Center International - Grand Prairie
- 13 hs: Iglesia Cristiana La Roca - Dallas
Dallas College
La organización Dallas College ofrecerá una despensa comunitaria el día 27 de febrero, a las 9 hs, en varias ubicaciones, según destaca desde su sitio web.
Los sitios donde estará son los siguientes:
- Brookhaven: edificio J, Sala J104
- Valle del cedro: edificio B, Sala B116
- Eastfield: edificio B, Sala B1702
- Vista a la montaña: edificio S, Sala S1016
- Centro Garland: habitación 230 del primer piso
- Centro Irving: primer piso, habitación 1113
- Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Lancaster: habitación D122 del primer piso
- Centro Pleasant Grove: primer piso, habitación 102
- Centro del oeste de Dallas: primer piso, habitación W163
- Centro de fuerza laboral en RedBird: habitación del segundo piso RB251
Universidad del norte de Texas en Dallas
El Banco de Alimentos del Norte de Texas, en colaboración con la University of North Texas at Dallas, organizará una distribución en modalidad drive-thru el viernes 20 de febrero de 2026, de 9 a 12 hs o hasta agotar existencias. La actividad se realizará en 7300 University Hills Blvd., Dallas según su página oficial.
Para asistir a cualquiera de estos puntos, los participantes deberán proporcionar su nombre, el número de integrantes del hogar y el código postal. La entrega se realizará por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse con anticipación.
Otras noticias de Agenda EEUU
El sueño americano. Estudio revela cuánto dinero debe ganar un hogar al año para ser considerado rico en Nueva York
Alimentos sin costo. Dónde entregan comida gratis en California en la semana del 23 al 28 de febrero de 2026
Y a familiares. El beneficio laboral que ofrece OpenAI a sus trabajadores migrantes: hasta US$15.000
- 1
Un neurólogo explicó en detalle la relación entre los picos de glucosa y el Alzheimer
- 2
Un minimarket en Puerto Madero: el nexo del Mencho Oseguera Cervantes y el Cartel de Jalisco Nueva Generación con la Argentina
- 3
El cumpleaños de Mahiques en la quinta vinculada a la AFA provoca pedidos de excusación y críticas al juez
- 4
Tomás Etcheverry, campeón: hizo un culto del esfuerzo en el Río Open y conquistó su primer título ATP