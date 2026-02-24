Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott blinda la frontera con México y cobertura del martes 24 de febrero

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó al Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés) un incremento y mejora de las operaciones de seguridad pública y nacional en el territorio. El motivo radicó en la creciente violencia por parte de los carteles en México tras el operativo contra Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”.

Entre las medidas, el republicano solicitó un aumento de la presencia de Patrulla de Carreteras y el Grupo de Operaciones Especiales en la región fronteriza, la detección y detención de delincuentes por parte de la Unidad Táctica Marina y la activación de personal adicional de la División de Seguridad Nacional.