Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott blinda la frontera con México y cobertura del martes 24 de febrero

Información al momento y actualizaciones en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: leyes, clima y todo lo que hay que saber

El gobernador de Texas Greg Abbott activó un plan de refuerzo en la frontera con México este lunes 23 de febrero en medio de la ola de violencia desatada por la muerte de El Mencho
Aumento de la seguridad en Texas: la orden de Abbott ante la crisis en México

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó al Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés) un incremento y mejora de las operaciones de seguridad pública y nacional en el territorio. El motivo radicó en la creciente violencia por parte de los carteles en México tras el operativo contra Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”.

Entre las medidas, el republicano solicitó un aumento de la presencia de Patrulla de Carreteras y el Grupo de Operaciones Especiales en la región fronteriza, la detección y detención de delincuentes por parte de la Unidad Táctica Marina y la activación de personal adicional de la División de Seguridad Nacional.

Greg Abbott ordena incrementar la seguridad en Texas ante la crisis en México
Viviendas asequibles en riesgo: un informe genera preocupación a los inquilinos en Dallas

Un informe de Child Poverty Action Lab publicado este mes advirtió una grave escasez de viviendas de alquiler asequibles en Dallas. La problemática afecta principalmente a familias que ganan el 50% del promedio de ingresos de la zona. En esta ciudad de Texas, esa cifra representa US$52.000 para un grupo de hasta cuatro miembros.

El texto también remarcó que, en 2023, el territorio presentó un déficit de 46.000 viviendas de arrendamiento. Los adultos mayores y las familias monoparentales son los principales grupos vulnerables afectados por el incremento de los precios de renta.

Las viviendas asequibles en Dallas enfrentan una crisis, según un nuevo informe
Pronóstico en Texas: cómo estará el clima este martes 24 de febrero

Para el clima de este martes 24 de febrero, se espera un leve incremento en las temperaturas de Texas. Específicamente en ciudades como Austin o San Antonio, el termómetro marcará entre 55/77°F (13/25°C).

El clima en Texas puede ser agradable este martes 24 de febrero
Según el pronóstico de AccuWeather, se prevé una jornada ventosa, con sol. No se esperan precipitaciones, pero durante la noche el cielo puede estar parcialmente nublado.

Noticias en vivo de Texas

