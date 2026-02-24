Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott blinda la frontera con México y cobertura del martes 24 de febrero
Información al momento y actualizaciones en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Aumento de la seguridad en Texas: la orden de Abbott ante la crisis en México
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó al Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés) un incremento y mejora de las operaciones de seguridad pública y nacional en el territorio. El motivo radicó en la creciente violencia por parte de los carteles en México tras el operativo contra Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”.
Entre las medidas, el republicano solicitó un aumento de la presencia de Patrulla de Carreteras y el Grupo de Operaciones Especiales en la región fronteriza, la detección y detención de delincuentes por parte de la Unidad Táctica Marina y la activación de personal adicional de la División de Seguridad Nacional.
Viviendas asequibles en riesgo: un informe genera preocupación a los inquilinos en Dallas
Un informe de Child Poverty Action Lab publicado este mes advirtió una grave escasez de viviendas de alquiler asequibles en Dallas. La problemática afecta principalmente a familias que ganan el 50% del promedio de ingresos de la zona. En esta ciudad de Texas, esa cifra representa US$52.000 para un grupo de hasta cuatro miembros.
El texto también remarcó que, en 2023, el territorio presentó un déficit de 46.000 viviendas de arrendamiento. Los adultos mayores y las familias monoparentales son los principales grupos vulnerables afectados por el incremento de los precios de renta.
Pronóstico en Texas: cómo estará el clima este martes 24 de febrero
Para el clima de este martes 24 de febrero, se espera un leve incremento en las temperaturas de Texas. Específicamente en ciudades como Austin o San Antonio, el termómetro marcará entre 55/77°F (13/25°C).
Según el pronóstico de AccuWeather, se prevé una jornada ventosa, con sol. No se esperan precipitaciones, pero durante la noche el cielo puede estar parcialmente nublado.
Noticias en vivo de Texas
