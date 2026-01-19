Ya es oficial: una empresa acordó entregar gratis 2 millones de huevos en Texas para bancos de alimentos

Como parte de un acuerdo con el estado de Texas, una empresa entregará gratis 2,1 millones de huevos para bancos de alimentos. La medida surge tras la demanda del fiscal general Ken Paxton por incrementar el precio del alimento un 300% durante la pandemia.

Acuerdo en Texas: 2 millones de huevos gratis para bancos de alimentos

En los últimos años, uno de los alimentos que experimentó un mayor aumento de precios fue el huevo. No obstante, en 2020, la empresa Cal-Maine Foods, Inc. fu acusada por la fiscalía estatal de haber incrementado el valor de los huevos de forma irregular.

Como resultado del acuerdo, la empresa deberá entregar un total de 2.160.000 huevos (180.000 docenas) a bancos de alimentos en todo Texas.

La empresa deberá entregar más de 2 millones de huevos a los bancos de alimentos en Texas por una demanda del fiscal general del estado Freepik

En un comunicado de prensa, Paxton sostuvo que la empresa incurrió en prácticas de aumento excesivo de los precios. Por lo tanto, Cal-Maine debe realizar la donación en 120 días a partir de la fecha que fija el acuerdo.

Asimismo, se prohíbe a la compañía vender huevos a precios que violen la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas en futuros desastres declarados.

El destino de los 2 millones de huevos que entregará una empresa en Texas

El envío tendrá como destino bancos de alimentos que se encargan de repartir comidas entre las personas que más lo necesitan. De acuerdo con el comunicado, la distribución se realizará de la siguiente manera:

Al menos 30.000 docenas de huevos a North Texas Food Bank y Houston Food Bank.

Al menos 20.000 docenas al Banco de Alimentos del Área de Tarrant; Banco de Alimentos del Centro de Texas; y Banco de Alimentos de San Antonio.

Al menos 10.000 docenas al Banco de Alimentos del Valle del Río Grande; Banco de Alimentos del Este de Texas; y Banco de Alimentos de El Pasoans Fighting Hunger.

Al menos 5000 docenas de huevos a las organizaciones Coastal Bend Food Bank, South Texas Food Bank, Southeast Texas Food Bank y South Plains Food Bank.

Al menos 2000 docenas de huevos para High Plains Food Bank, West Texas Food Bank, Food Bank of West Central Texas, Food Bank of the Golden Crescent y Wichita Falls Area Food Bank.

Los bancos de alimentos del norte de Texas recibirán los huevos para distribuirlos entre los ciudadanos

“Cal-Maine intentó aprovecharse de la población de Texas durante la pandemia de COVID-19, y este acuerdo es un paso importante para garantizar la justicia por las acciones poco éticas de la compañía“, declaró el fiscal general estatal.

A su vez, Paxton afirmó que su oficina tomará medidas enérgicas contra "cualquier corporación que aumente ilegalmente los precios a los tejanos".

En una declaración citada por NBC News, el banco del Área de Tarrant, que recibirá una parte del envío, señaló que las familias necesitan proteínas saludables para mantenerse nutridas, pero enfatizó que a menudo el huevo es uno de los alimentos más difíciles de mantener.

“Los bancos de alimentos siguen viendo filas más largas y una mayor demanda de asistencia alimentaria de emergencia a medida que los tejanos se esfuerzan por estirar sus presupuestos. El acceso a alimentos nutritivos como los huevos puede aliviar esta carga al ayudar a las familias a tener comidas equilibradas“, concluyó.

El aumento del precio de los huevos en EE.UU. durante 2025

Más allá del acuerdo alcanzado en Texas, el huevo fue uno de los alimentos que experimentaron el mayor aumento de su valor durante el año pasado en Estados Unidos.

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), el precio llegó a 6,23 dólares por docena en marzo 2025, un máximo histórico. El dato es más impactante al considerar que en abril de 2024 tenía un valor de US$2,52.

El huevo fue uno de los alimentos que experimentó el mayor aumento de precios en 2025; en marzo llegó a un máximo de US$6,23 por docena Freepik

La principal causa de este incremento fue la enfermedad de la gripe aviar que afectó a gran parte de los productores y provocó una escasez. Tras el pico de marzo, los precios se redujeron gradualmente en la primavera: bajaron a cerca de US$5,12 en abril y a US$4,55 en mayo.

Un análisis publicado por Forbes reveló que el incremento de precios de los huevos fue uno de los mayores impulsores mensuales del IPC alimentario en algunos meses de 2025.

De acuerdo con el informe, el precio de los huevos subió un 15,2% mensual en enero de 2025. Ese aumento por sí solo representó aproximadamente dos tercios del incremento total de los precios de los alimentos en el hogar.