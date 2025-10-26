Dulce o truco en Houston el horario para pedir dulces este Halloween 2025

Se acerca Halloween y muchos niños ya preparan sus disfraces y bolsas para pedir dulces. Esta es una de las tradiciones más antiguas de la festividad y, en Houston, ya se definió el horario para salir a buscar golosinas este año.

Cuál es el horario para pedir dulces en Houston durante Halloween 2025

Varios lugares de Estados Unidos ya establecieron franjas horarias específicas para que los niños salgan a pedir dulces.

ya establecieron Durante esas horas las calles estarán más concurridas, lo que garantiza un entorno más seguro para que los pequeños recojan sus golosinas, informó Reader’s Digest.

La práctica de pedir dulces es una de las tradiciones más antiguas de Halloween (Pexels/Archivo) Pexels

En general, el horario para pedir dulces en Houston durante Halloween 2025 será entre las 17.00 y las 21.00 hs, alrededor del atardecer. En ese período, las esquinas de las calles suelen estar tranquilas y resultan seguras para los más pequeños.

Sin embargo, en otras ciudades de Texas, como Dallas, el horario suele ser más reducido: comienza a las 17.00 y finaliza a las 19.00 hs.

Las autoridades locales suelen publicar los horarios con antelación, pero en la mayoría de los lugares el tiempo para pedir dulces se extiende entre las 17.00 y las 21.30 hs, según DFW Fall Fest.

Lugares y barrios donde pedir caramelos en Houston este 2025

Para lograr un buen botín de caramelos de Halloween, conviene visitar estos sitios en Houston. Desde vecindarios festivos hasta eventos familiares, estos son los mejores sitios para pedir dulces esta temporada, según Secret Houston.

Los más pequeños deben visitar estos lugares de Houston para pedir dulces en Halloween (Pexels/CharlesParker)

Halloween en el BOOseum

El Museo Infantil de Houston ofrece un programa de actividades espeluznantes, manualidades, cuentos con temática de Halloween y la posibilidad de pedir caramelos. Las golosinas se entregan los jueves, sábados y domingos, de 9.00 a 20.00 hs. La noche de Halloween también estará abierto.

Truco o trato en CityCentre

De 13.00 a 16.00 hs, las tiendas participantes de CityCentre repartirán dulces por la tarde. Además, habrá una actuación especial de The Real Witch Wives of Houston en la plaza tras el truco o trato.

Sloomooween

Durante octubre, el Instituto Sloomoo realiza su evento especial Sloomooween en Houston. Los niños pueden participar en distintas actividades de temporada, como concursos de disfraces, experiencias de artesanía y el clásico truco o trato. El evento se desarrollará los días 25, 26 y 31 de octubre.

CAMP

Tras su apertura en The Galleria a comienzos de año, The Store with the Magic Door celebra su primer Halloween en Houston con Campoween, una propuesta que incluye cuentos, golosinas, pintura facial, manualidades y otras actividades durante todo octubre.

Son muchas las tiendas que ofrecen dulces a los niños la noche de Halloween (Unsplash/Archivo)

SpookTacular en el Museo Infantil de The Woodlands

El Museo Infantil de The Woodlands organiza SpookTacular, un evento especial que se realiza de 9.00 a 14.00 hs el viernes de Halloween. Habrá espectáculos de magia en vivo, juegos para niños, purés de monstruos, proyectos artísticos y truco o trato.

Boo on the Boardwalk en Kemah

La celebración incluye noches de cine, manualidades, concursos de disfraces infantiles y más actividades durante todo el mes. Los fines de semana, de 13.00 a 20.00 hs, las tiendas abren sus puertas para los más pequeños.

The Heights

Este popular barrio de Houston es uno de los destinos favoritos para Halloween. Con las calles decoradas, The Heights se consolida como un sitio ideal para recolectar caramelos la noche del 31 de octubre.

Pesadilla en Candy Cane Lane

Nightmare on Candy Cane Lane es conocido como uno de los barrios más festivos de la ciudad. En materia de dulces también se destaca. Se recomienda planificar la visita con tiempo, ya que es una zona muy concurrida.

River Oaks

El barrio más exclusivo de Houston es famoso por su generosidad al repartir dulces de Halloween, incluso barras de caramelo de tamaño completo.

Old Town Spring

Los niños disfrazados podrán recolectar dulces el domingo 26 de octubre. Cuando se acerque la fecha, los organizadores darán a conocer la lista de tiendas participantes.