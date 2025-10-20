Dulce o truco en Pensilvania: el horario para pedir dulces este Halloween 2025

Halloween es una de las celebraciones más esperadas del año en Estados Unidos. Una de sus tradiciones más antiguas consiste en que los niños visiten las casas para exclamar “Dulce o truco”. En Pensilvania, las autoridades locales ya fijaron los horarios para que los más pequeños recojan sus golosinas.

Cuál es el horario para pedir dulces en Pensilvania

La hora de inicio de Halloween puede variar según las preferencias de cada familia, pero los medios locales proporcionaron franjas horarias específicas para pedir dulces en distintas zonas. Estas franjas indican cuándo las calles registran mayor concurrencia, lo que garantiza un entorno más seguro para que los niños recojan los dulces, informó Reader’s Digest.

En general, el horario para pedir dulces en Pensilvania durante Halloween 2025 se estima entre las 17:30 y las 21:00 hs, alrededor del atardecer. No obstante, algunas ciudades adoptan límites más estrictos. Por ejemplo, Pittsburgh recomienda realizar la actividad entre las 17:30 y las 19:30 hs del viernes 31 de octubre, según su sitio web oficial.

Ciudades y horarios más importantes de Pensilvania para pedir dulces

Filadelfia: si bien no tiene horario establecido, se recomienda pedir dulces entre las 17.00 y 20.00 hs, según Visit Philadelphia .

Pittsburgh: el horario es de 17.30 a 19.30 hs.

Allentown: de 18.00 a 20.00 hs.

Harrisburg: de 17.30 a 21.00 hs.

Erie: de 17.30 a 21.00 hs.

En el resto de las ciudades, los más pequeños empiezan a pedir dulces cuando comienza al atardecer, entre las 17.30 y las 18.00 hs.

Consejos para pedir dulces de manera segura

Durante Halloween muchos niños suelen salir a las calles a buscar dulces, por eso es fundamental ser precavido, en busca de mantener la seguridad de los más pequeños. Univisión brinda las siguientes recomendaciones:

Acompañamiento: un adulto o un grupo de amigos debe actuar de acompañante para garantizar la seguridad de todos.

un adulto o un grupo de amigos debe actuar de acompañante para garantizar la seguridad de todos. Planificar la búsqueda de dulces: a través de lugares conocidos y bien iluminados antes de salir.

a través de lugares conocidos y bien iluminados antes de salir. Usar disfraces coloridos: un disfraz sencillo que destaque por la noche; agregar una cinta reflectante o barras luminosas para lograr un brillo extra espeluznante.

un que destaque por la noche; agregar una cinta reflectante o barras luminosas para lograr un brillo extra espeluznante. Revisar las golosinas: antes de comer los dulces o dárselos a los niños, verificar que no estén adulterados. Algunas señales de dulces adulterados son una envoltura abierta o de color diferente o desconocido. Las golosinas deben estar selladas.

antes de comer los dulces o dárselos a los niños, verificar que no estén adulterados. Las golosinas deben estar selladas. Tener a mano una luz: llevar una linterna o usar un teléfono para iluminar su camino y asegurarse de que los conductores los vean venir.

llevar una linterna o usar un teléfono para iluminar su camino y asegurarse de que los conductores los vean venir. Tener cuidado en la carretera: mirar los alrededores por si un carro se avecina. Utilizar los cruces peatonales.

Cómo se celebra Halloween

Las celebraciones de Halloween varían mucho según las regiones, pero a mayoría de las personas suele tener en cuenta las siguientes actividades, señaló Time and Date.

Dulces y trucos : los niños se disfrazan y van de puerta en puerta recogiendo dulces de Halloween.

: los niños se disfrazan y van de puerta en puerta recogiendo dulces de Halloween. Dulces en el maletero : desde la década de 1990, muchas comunidades e iglesias han organizado eventos en los que las familias reparten dulces desde maleteros de automóviles decorados, para crear una alternativa al tradicional truco o trato.

: desde la década de 1990, muchas comunidades e iglesias han organizado eventos en los que las familias reparten dulces desde maleteros de automóviles decorados, para crear una alternativa al tradicional truco o trato. Tallado de calabazas : familias y amigos disfrutan del tallado de calabazas, para crear linternas brillantes para exhibir en porches o alféizares.

: familias y amigos disfrutan del tallado de calabazas, para crear linternas brillantes para exhibir en porches o alféizares. Fiestas de Halloween : tanto niños como adultos asisten a reuniones temáticas con disfraces, decoraciones espeluznantes y comida con temática de Halloween.

: tanto niños como adultos asisten a reuniones temáticas con disfraces, decoraciones espeluznantes y comida con temática de Halloween. Desfiles y festivales : participan varias comunidades, organizaciones y público en general.

: participan varias comunidades, organizaciones y público en general. Actividades de Halloween: ver películas de terror y contar historias de fantasmas también son tradiciones populares en la noche de Halloween.

Origen de Halloween en Estados Unidos

Las raíces de Halloween en Estados Unidos se remontan a los inmigrantes irlandeses y escoceses del siglo XIX, quienes introdujeron tradiciones medievales como el souling, que consistía en ir de puerta en puerta para recibir pasteles de almas a cambio de oraciones, y el guising, en el que los participantes se disfrazaban para obtener golosinas, informó Time and Date.

Con el tiempo, estas prácticas dieron lugar al “truco o trato”, que ganó especial popularidad después de la década de 1930. Para los años 50, Halloween ya se había consolidado como una festividad arraigada en la cultura estadounidense.

Los inmigrantes irlandeses también difundieron la costumbre de tallar calabazas, al adaptar antiguas tradiciones de faroles hechos con nabos a las ahora icónicas calabazas de Halloween de Estados Unidos. La comercialización de la festividad comenzó a principios del siglo XX, con postales y adornos de papel, mientras que los disfraces comprados en tiendas se popularizaron durante la década de 1930.