El estadio de Texas que cambiará su nombre antes del Mundial 2026: el verdadero motivo

Un estadio de Texas cambiará su nombre previo al Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio del año que viene. La razón detrás de esta modificación se encuentra en un criterio de la organización.

Por qué el estadio de Houston modificará su nombre antes del Mundial

El NRG Stadium, ubicado en el 1 NRG Pkwy de Houston, pasará a denominarse Houston Stadium el verano boreal próximo, antes de la llegada de la Copa Mundial de la FIFA. Este movimiento lo deberán realizar otros 15 predios del país norteamericano y México, según señaló Sports Business Journal.

El NRG de Houston tiene una capacidad de más de 70.000 personas y es sede de los Houston Texans de la NFL copaamerica.com

El cambio de denominación de ciertos establecimientos en los que se desarrollarán los partidos del Mundial de Fútbol 2026 se debe a un requisito de la FIFA, que conlleva retirar los patrocinios corporativos de los estadios para evitar el beneficio publicitario externo del evento.

Esta norma incluye las marcas señalizadas en las gradas, los palcos, las vallas publicitarias, los cronómetros y otros espacios de los estadios. Con ello, la organización del evento deportivo estimó que obtendría 1800 millones de dólares en la venta de derechos de marketing, indicó el medio mencionado.

Cuándo iniciará el cambio de nombre el NRG Stadium de Houston

En diálogo con Chron, el presidente del Comité de la Ciudad Anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 26 en Houston, Chris Canetti, señaló que se trataría de “un trámite más” que consideran corriente en este tipo de eventos deportivos, como sucede también en Super Bowl.

México, EE.UU. y Canadá albergarán los partidos del Mundial 2026 (fifa.com)

En ese sentido, indicó que las modificaciones acerca de la publicidad en el estadio de Texas están previstas para comenzar el 15 de mayo de 2026. “Luego, el comité anfitrión tiene que venir a cubrir otras partes para proteger la marca. Es un poco diferente, ya que es la FIFA quien tiene sus propias directrices y son muy estrictos con ellas”, puntualizó. Y destacó que por el momento se trata de un “trabajo en progreso”.

Qué estadios cambiarán su nombre para el Mundial de 2026 en EE.UU., México y Canadá

Además del NRG Stadium, que cuenta con una capacidad de 72.220 personas y representa la casa de los Houston Texans en el fútbol americano, tres estadios de México modificarán su denominación bajo las reglas de la FIFA. Estos son:

Estadio Azteca : donde se inaugurará el evento deportivo, pasará a llamarse Estadio Ciudad de México.

: donde se inaugurará el evento deportivo, pasará a llamarse Estadio Ciudad de México. Estadio Akron : a Estadio Guadalajara.

: a Estadio Guadalajara. Estadio BBVA: a Estadio Monterrey.

El Estadio Azteca de la Ciudad de México también acatará esta directriz Fernando Llano - AP

Canadá contará con dos sedes mundialistas en Vancouver y Toronto, mientras que Estados Unidos albergará 10 en los siguientes destinos, que modificarán su nombre: