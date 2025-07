El miedo a las redadas del ICE silencia a los mariachis de Houston: han reducido su presencia en EE.UU.

Las crecientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generan miedo en la comunidad migrante. Por temor a ser detenidos, los mariachis de Houston, Texas, comenzaron a realizar menos shows en diferentes puntos de Estados Unidos.

Por miedo a las redadas del ICE: los mariachis de Houston reducen sus presentaciones

El incremento de los arrestos del ICE llevó a que grupos de mariachis y diferentes músicos de Houston decidieran dejar de realizar presentaciones por miedo a terminar detenidos. “Algunas personas están optando por no hacer conciertos, como en Cleveland, Texas”, explicó el fundador de la organización Families and Their Education (FIEL), que defiende los derechos de los migrantes.

Los mariachis reducen sus presentaciones en Houston, Texas Página: mariachifestival.com

El líder de la entidad, que también es músico, aseguró en declaraciones al Houston Chronicle que el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) “hace fila” todos los fines de semana a lo largo de la Interestatal 59 en busca de migrantes. Además, remarcó que los artistas buscan participar en fiestas más pequeñas y más reservadas que antes.

Al respecto, José Antonio Solís, del Mariachi Mi México en Houston, señaló que muchos músicos eligen por no actuar fuera de la ciudad o del estado de Texas. El problema es que muchos dependen de los conciertos para subsistir. “Algunos tienen dificultades para recuperar su salario semanal”, aseguró.

Solís, que lleva 20 años de presentaciones, aseguró que en muchos eventos las personas que contratan a los mariachis buscan garantizarles ciertas protecciones, como cerrar portones o puertas y revisar estrictamente las invitaciones. “Teníamos algunos salones de recepción que ahora tienen un portero en la puerta, aunque la puerta no esté abierta”, apuntó.

Y explicó: “Cuando alguien entra, tiene que mostrar una invitación y demostrar que va a ir a la fiesta para que lo dejen entrar… porque le temen a cualquiera que no esté autorizado”.

Muchos de los mariachis eligen no trabajar en restaurantes por los crecientes operativos del ICE Foto ICE.gov

De acuerdo a Solís, muchos músicos evitan las presentaciones en restaurantes, uno de los lugares predilectos para las redadas de ICE. La agencia fortaleció sus operativos en lugares de trabajo.

“Esto está agravando el problema, hay menos gente que trabaje en la industria musical y quienes quieren contratar músicos tienen más dificultades para encontrar personas que trabajen”, apuntó Solís. El músico explicó que los grupos incluyen migrantes de diversas nacionalidades, como nicaragüenses, venezolanos, colombianos, entre otros.

¿Corre peligro el Festival Mariachi de Houston este año?

El temor se extiende en toda la comunidad migrante de Texas, especialmente en el público. Las ventas de entradas para el Festival Mariachi de Houston se redujeron un 25% este año, en comparación con el 2024.

El director ejecutivo del evento, Ben Méndez, cree que la caída de ventas se debe al endurecimiento de las políticas migratorias. “Esta es la primera vez que tenemos un problema como este”, aseguró en declaraciones al Houston Chronicle.

El Festival Mariachi de Houston redujo la venta de sus entradas un 25%

El festival es una celebración que se realiza desde el 2019 y que reúne diferentes grupos de mariachis y al Ballet Folklórico. Los asistentes son principalmente de la comunidad hispana, según explica su página oficial.

Este año, el festival se realizará del 22 al 24 agosto con figuras destacadas, entre ellos, el cantante mariachi profesional más joven, quien figura en el Libro Guinness de los Récords Mundiales. Pero consideran que podría ser difícil llenar los más de 7000 asientos del Wortham Theatre Center, como ocurre cada año.