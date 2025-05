El pacífico pueblo a las afueras de Austin en el que Elon Musk instalará su nuevo imperio

Tras abandonar Silicon Valley por motivos ideológicos y económicos, Elon Musk ha iniciado una ambiciosa transformación en la zona rural de Texas, con la construcción de un campus corporativo que redefine el paisaje tecnológico fuera de California. A media hora al este de Austin, en la localidad de Bastrop, el magnate ha sembrado las bases de su nueva visión empresarial.

Bastrop, Texas: cómo se volvió un inesperado centro tecnológico

Musk había anunciado en julio de 2024 el traslado a Texas de la sede de X, después de que se promulgara en California la Ley Safety a favor de las infancias trans, firmada por el gobernador Gavin Newsom.

Elonk Musk tiene varias razones para elegir Texas Archivo

Así, lo que alguna vez fue una zona rural tranquila, ahora alberga edificios corporativos de empresas como X (antes Twitter), The Boring Company y SpaceX. Estas instalaciones ya funcionan y crecen a lo largo de la carretera 1209, informa BBC News. Y así, una localidad de poco más de 110 mil habitantes, a priori improbable para un centro de alta tecnología, se reconvierte.

El complejo es todavía bastante básico. Documentos judiciales indican que un gran edificio terminado en los últimos meses será la nueva sede de X. A poca distancia, un logotipo de The Boring Company -empresa de infraestructuras-, está estampado en uno de los lados de otra sede. Y al otro lado de la carretera se encuentra una planta de SpaceX en rápido crecimiento.

La imponente Plaza Hyperloop, ubicada en medio de los edificios corporativos, alberga la Bodega Boring, un bar, una cafetería, una peluquería y una tienda de regalos.

¿Por qué Elon Musk eligió Texas?

Las razones de la elección del multimillonario son múltiples. Texas, bastión republicano, le ofrece:

Terrenos más baratos.

más baratos. Regulaciones favorables al desarrollo.

al desarrollo. Abundancia de talento tecnológico en Austin.

en Austin. Un entorno políticamente más alineado con sus ideas.

El traslado coincide con la salida pública de Musk de California, motivada en parte por leyes estatales que considera contrarias a la libertad de expresión y la meritocracia.

La tensión entre el desarrollo de Musk y la comunidad en Bastrop

Aunque muchos habitantes de Bastrop celebran las oportunidades laborales, otros temen la rápida urbanización. “Es casi como si tuviéramos una doble personalidad”, definió Sylvia Carrillo, administradora municipal de la localidad.

Bastrop, localidad de pocos habitantes, entre el desarrollo y la necesidad de mantener su esencia https://www.visitbastrop.com/

“Los residentes están contentos de que sus hijos y nietos tengan trabajo en la zona. Por otro lado, puede parecer que estamos abrumados por un tercero y que el desarrollo urbanizará rápidamente nuestra zona”, contrastó.

Si bien los empleos benefician a los jóvenes, la comunidad teme perder su esencia rural y enfrentar problemas como el aumento en los precios de las viviendas, impactos en el medio ambiente y presión sobre los recursos naturales.

Precisamente, uno de los principales conflictos ha sido el uso del agua. The Boring Company fue multada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas por contaminación y tuvo que cambiar sus planes iniciales para el manejo de aguas residuales. Por esto, la construcción de viviendas para empleados está en pausa.

Judah Ross, agente inmobiliario local, afirma que el desarrollo ha impulsado el crecimiento poblacional. “Siempre seré parcial porque quiero el crecimiento. Pero me encanta este lugar y quiero formar parte de él”, afirmó, y destacó “la cantidad de empleos” que se activan en la zona.

Alfonso López, exingeniero de Seattle, no es un gran admirador de Musk y criticó algunas de sus prácticas. No obstante, admira la tecnología que sus empresas han desarrollado y se alegra de vivir cerca. Siempre y cuando las empresas sean buenas vecinas. “Mientras no arruinen mi agua ni excaven un túnel debajo de mi casa, no están mal”, dice. En las redes sociales pueden leerse comentarios del estilo: “No viene nada bueno. Lo arruinarán todo”.

Para proteger su herencia y espacios verdes, Bastrop -ciudad conservadora, tradicionalmente republicana- ha aprobado leyes que limitan la densidad urbana y promueven el acceso público a parques.

SpaceX y Starbase: planes de ciudad en el sur de Texas

La expansión de Musk no se limita a Bastrop. Al sur, en el condado de Cameron, empleados de SpaceX impulsan la creación de una nueva ciudad: Starbase, propuesta que será sometida a votación pública en mayo. El despliegue tecnológico de Musk se extiende a través del estado, y consolida a Texas como una potencia aeroespacial.

empleados de SpaceX impulsan la creación de una nueva ciudad: Starbase Eric Gay - AP

Los beneficios que podría aprovechar Elon Musk

En noviembre, SpaceX solicitó la creación de una zona de libre comercio, lo que reduciría costos arancelarios. Aunque el condado perderá ingresos fiscales, la inversión promete generar más de 400 empleos y una inversión estimada en 280 millones de dólares, impulsada también por una subvención estatal de 17,3 millones.