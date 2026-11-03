Elecciones en Texas hoy: a qué hora se conocen los resultados y ganadores de las midterms 2026

Texas celebró este martes 3 de noviembre de 2026 sus elecciones generales de medio término para definir cargos ejecutivos, legislativos y locales. La jornada electoral moviliza a millones de votantes registrados en los 254 condados del territorio estatal.

Cuándo se conocen los resultados de las elecciones 2026 en Texas

Los centros de votación en la mayor parte del Estado de la Estrella Solitaria abrieron sus puertas a las 7 hs de este martes. Las mesas electorales permanecieron abiertas de manera ininterrumpida hasta las 19 hs para recibir el sufragio de los ciudadanos.

en la mayor parte del Estado de la Estrella Solitaria abrieron sus puertas a las 7 hs de este martes. Las de manera ininterrumpida para recibir el sufragio de los ciudadanos. Es necesario tomar en consideración que el cambio de horario (fin del horario de verano) se produjo el pasado domingo 1° de noviembre y el horario de apertura y cierre de los centros de votación no se ve afectado.

Se estima que los primeros resultados oficiales en Texas pueden llegar durante la noche, pero el tiempo varía según cada contienda Fotomontaje generado con IA

Por otro lado, el condado de El Paso y algunas áreas del oeste del estado pertenecen al huso horario de la montaña y cierran las urnas a las 20 hs, hora del centro. En ese marco, según The Dallas Morning News, el resultado puede llegar durante la noche, pero el tiempo estimado varía según la contienda.

Gobernador y otros cargos: que se votó en Texas en las elecciones 2026

Los texanos deciden hoy quién será el gobernador del estado durante los próximos cuatro años. La contienda se define entre el republicano Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa.

Por su parte, en el plano legislativo federal, los votantes también eligen la banca del Senado de Estados Unidos, disputada entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton. Asimismo, las boletas incluyen la elección de los 38 legisladores texanos para la Cámara de Representantes en Washington D.C.

Este 3 de noviembre se conoce quién será el gobernador de Texas durante los próximos cuatro años, entre los candidatos Gina Hinojosa y Greg Abbott Gina Hinojosa Facebook / AP

A su vez, se someten a votación otros puestos clave de la estructura estatal, como el vicegobernador, el fiscal general y el comisionado de Tierras. De igual forma, las distintas jurisdicciones deciden sobre jueces de cortes de apelación y representantes para las juntas educativas locales.

Al mismo tiempo, las municipalidades y los distritos escolares someten a aprobación varias propuestas presupuestarias e iniciativas comunitarias. También cada condado administra sus boletas específicas para elegir alguaciles, comisionados y jueces de paz.

Los documentos aceptados por Texas para votar en las elecciones

La legislación electoral de Texas exige la presentación de un documento oficial de identidad con fotografía vigente antes de emitir el sufragio en la mesa asignada.

La legisladora Hinojosa llamó a los jóvenes a votar en los comicios del 3 de noviembre

De tal modo, los votantes habilitados deben presentar alguno de los siguientes siete documentos oficiales aprobados por la ley estatal:

Licencia de conducir de Texas expedida por el Departamento de Seguridad Pública.

expedida por el Departamento de Seguridad Pública. Tarjeta de identificación personal de Texas emitida por la misma autoridad estatal.

emitida por la misma autoridad estatal. Certificado de identificación de elección de Texas otorgado sin costo por el estado.

otorgado sin costo por el estado. Licencia para portar armas de fuego de Texas otorgada a ciudadanos autorizados.

otorgada a ciudadanos autorizados. Cédula de identificación militar de EE.UU. con fotografía oficial del titular.

con fotografía oficial del titular. Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía personal incorporada.

con fotografía personal incorporada. Pasaporte de EE.UU. en formato de libreta o tarjeta oficial.

Los ciudadanos que no cuentan con estos documentos pueden presentar un comprobante secundario, como un recibo de servicios públicos o un registro de inscripción electoral, acompañado por una declaración firmada de impedimento razonable. Los votantes inscritos en la fila antes de las 19 hs conservan su derecho a votar.