Cuál es el precio de Starlink en Florida en enero 2026: la internet satelital de Elon Musk

En todo el territorio de Estados Unidos está disponible actualmente el servicio de Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, y Florida no es la excepción. En este estado, los precios varían según el plan que el usuario elija, con opciones desde 50 dólares por mes y otras más elevadas que llegan hasta los US$120 mensuales.

En Florida: el precio de Starlink en enero 2026

El servicio de internet satelital que brinda la empresa de Musk se destaca por llevar conexión a diferentes partes del mundo, incluso en áreas remotas o alejadas de la ciudad. Esto también aplica para Florida, en donde se ofrecen distintos planes según las necesidades que tenga el cliente.

Los planes de internet satelital de Starlink tienen precios que van desde los US$50 hasta los US$120 @starlink

De acuerdo con el sitio web oficial de Starlink, los precios varían de la siguiente manera:

Residential de 100 Mbps: servicio de internet doméstico fiable y asequible para una conectividad perfecta a US$50 por mes.

Residential de 200 Mbps: internet rápido y confiable para el uso doméstico diario a US$80 por mes.

Residential MAX (mejor rendimiento): velocidades de hasta más de 400 Mbps. Con router Gen 3 y malla gratuita para ampliar el alcance. US$120 por mes.

Todos los planes mencionados incluyen datos ilimitados y 30 días de prueba. A su vez, para las personas que deseen contratar internet móvil, los servicios disponibles son:

Roam: 100 GB a US$50 por mes (100 GB de alta velocidad, luego datos ilimitados a baja velocidad).

(100 GB de alta velocidad, luego datos ilimitados a baja velocidad). Roam Unlimited: a US$165 por mes (datos ilimitados con prioridad alta).

Para empresas, Starlink ofrece planes Priority Local, orientados a operaciones terrestres y en viajes regionales, pero no está optimizado para mar o global. Los precios varían de US$65 (50 GB) hasta US$540 por mes.

La otra opción es la de Global Priority, que incluye movilidad internacional. En este punto, los valores van desde US$250 hasta US$2150 mensuales.

Cómo contratar el servicio de internet satelital de Starlink en Florida

El primer paso para contratar internet de la empresa de Elon Musk es comprar un equipo, que incluye la antena o satélite (conocida como ”Dish”), el router wifi y todos los cables.

Si bien el dispositivo se comercializa a través de Starlink y minoristas autorizados, como Home Depot, donde su precio de referencia es de US$350, para los clientes del Estado del Sol actualmente es gratuito con la contratación del servicio.

En Florida, las personas pueden optar por los planes de internet satelital residenciales o los de conexión móvil de Starlink freepik

Al hacer la orden, la página cobra US$20 envío y gestión y un impuesto de US$1,50. El equipo llega en un plazo estimado de cuatro a cinco días. La oferta señala que si la persona cancela el plan, debe devolver el dispositivo entregado en condiciones correctas.

En Florida, las personas pueden solicitar a la compañía que junto con su compra se presente un instalador profesional del kit. En ese caso, según su sitio web oficial, tiene un valor de US$99 para quienes contratan el servicio Residential de 100 Mbps; de US$49 para los clientes del Residential de 200 Mbps; y gratis durante 30 días para los usuarios del Residential MAX.

Si no se opta por esta alternativa, es posible instalar el kit de manera sencilla con una breve guía.

Los clientes de Starlink deben adquirir el equipo, que incluye un router, un cable y la antena, y es sencillo de instalar

Paso a paso: la guía para instalar el equipo de internet satelital de Starlink

Tras seleccionar el método y avanzar con el pago en la web, el cliente recibirá un correo de confirmación con detalles del envío. Cuando el kit llega a su hogar, el proceso de la instalación es fácil y consiste en la modalidad “plug‑and‑play”:

Colocar la antena en un lugar despejado con buena vista al cielo .

en un lugar . Conectar el router y los cables .

. Encender el equipo y abrir la aplicación de Starlink (iOS o Android) para configurar.

(iOS o Android) para configurar. La app guía el proceso de calibración y conexión a internet.

Una vez instalado el kit, la persona puede conectarse al Wi‑Fi o mediante cable Ethernet al router y disfrutar del plan de internet que contrató.