En automático: la ley que ya se aplica en Texas y que elimina el registro de autos que no cumplan con el DMV

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un nuevo esquema de exigencias para el registro de automóviles en el estado, una medida que impacta directamente en la capacidad de los inmigrantes indocumentados para legalizar sus vehículos. Según el aviso oficial publicado por la entidad, desde el pasado 5 de marzo rigen estrictos criterios de identificación que obligan a los conductores a presentar documentación específica para completar el trámite inicial.

Qué significa para los migrantes la nueva norma del DMV en Texas

La normativa, aprobada por decisión unánime de la Junta del TxDMV, establece que ya no es suficiente exhibir cualquier identificación con fotografía.

Los ciudadanos y residentes deben acreditar su identidad mediante una licencia de conducir o tarjeta estatal compatible con REAL ID, un pasaporte estadounidense vigente, o bien licencias de portación de armas emitidas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Las oficinas del DMV en Texas piden nuevos requisitos desde el 5 de marzo del 2026

Cuando no se presente una identificación compatible con REAL ID, el solicitante deberá adjuntar obligatoriamente un certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía estadounidense.

Para extranjeros, se requiere un pasaporte vigente acompañado de una tarjeta de residente permanente o una visa de inmigrante válida otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional.

Los aliados de Greg Abbott celebran la medida

Esta política es el resultado de una presión política encabezada por el representante estatal republicano Brian Harrison. A través de la red social X, el legislador celebró la implementación de la medida, la cual fue concebida con el objetivo explícito de restringir la emisión de registros a personas sin estatus migratorio regular.

El cambio del DMV en Texas se implementó tras presiones del gobernador Abbott

Harrison instó a las autoridades a mantenerse vigilantes en el cumplimiento de estas normas para garantizar que, como él mismo expresó: “Ahora, como siempre, debemos permanecer atentos y asegurar que se cumplan estas nuevas reglas”, tras las presiones ejercidas sobre el gobernador Greg Abbott.

El alcance de esta disposición es técnico y administrativo, pero de significativa relevancia social. Si bien el TxDMV habilitó una lista de documentos menos restrictiva, denominada lista B, para trámites menores como títulos sin registro, permisos temporales o casos especiales, el registro inicial de un vehículo sigue bajo el control de las normativas más rigurosas.

Además, el comunicado oficial aclara que, a partir del 1 de enero de 2027, estas exigencias se aplicarán también a todos los procesos de renovación. Asimismo, quienes actúen como representantes de empresas o concesionarios deberán presentar su propia identificación bajo los estándares de la lista B.

Requisito de inspección de seguridad del DMV: ya no rige para vehículos no comerciales

El proceso para registrar un auto en Texas sigue requiriendo, además de la identificación mencionada, la presentación del Formulario 130-U, la acreditación de la propiedad mediante el título correspondiente, un comprobante de domicilio dentro del estado y la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil vigente.

Con este nuevo escenario, el estado del sur refuerza sus controles vehiculares, dejando sin posibilidades legales a aquellos conductores que no posean la documentación requerida por el Departamento de Seguridad Nacional, consolidando un cambio profundo en las políticas de tránsito.

