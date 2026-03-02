Atención conductores en Texas: el DMV confirmó nuevos requisitos de identificación obligatorios para registrar un auto

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado la semana pasada en el que confirmó los nuevos requisitos de identificación obligatorios para registrar un vehículo. A partir del 5 de marzo, los conductores deberán presentar un documento con fotografía para el proceso inicial. En determinados tipos de transacciones, se aceptará una gama más amplia.

El pasado 18 de febrero, el DMV de Texas publicó un aviso oficial sobre los nuevos requisitos que entran en vigor el próximo 5 de marzo .

publicó un aviso oficial sobre los nuevos requisitos que . El boletín divide las identificaciones aceptables en dos categorías principales dependiendo del trámite. Si bien la norma se había tratado en 2025, la semana pasada la Junta la aprobó por decisión unánime, informó The Hill.

Para el registro inicial de un auto, las personas podrán presentar:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal válida compatible con REAL ID de cualquier estado o territorio de EE.UU.

de cualquier estado o territorio de EE.UU. Licencia o identificación estatal válida no compatible con REAL ID (de ciertos estados) junto con un certificado de nacimiento de EE. UU.; certificado de naturalización; o un certificado de ciudadanía.

(de ciertos estados) junto con un certificado de nacimiento de EE. UU.; certificado de naturalización; o un certificado de ciudadanía. Pasaporte de EE.UU. vigente .

. Pasaporte extranjero vigente más tarjeta de residente permanente vigente o visa de inmigrante vigente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

más tarjeta de residente permanente vigente o visa de inmigrante vigente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Licencia de portación de arma (Texas License to Carry) válida y vigente emitida por el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).

Esto significa que, a partir de la fecha mencionada, no es suficiente brindar cualquier identificación con foto, sino que se deben cumplir los requisitos específicos del TxDMV según la normativa del estado. En el caso de los trámites de renovación, los requisitos más estrictos entran en vigor a partir del 1° de enero de 2027.

Para otras transacciones, como títulos sin registro, casos especiales o permisos temporales, el TxDMV acepta una gama más amplia de documentación (lista “B”):

Tarjeta de identificación o licencia de cualquier estado.

Pasaporte.

Identificación militar de EE.UU.

Identificación de la OTAN o bajo un Acuerdo de Estatus de Fuerzas.

Identificación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Estado.

Identificación emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU

A su vez, las identificaciones de esta lista pueden estar vencidas hasta 12 meses y aun así aceptarse para esos trámites específicos.

El DMV de Texas aceptará una gama más amplia de documentos para otras transacciones, como títulos sin registro, casos especiales o permisos temporales Archivo

El comunicado también indica que si una persona (por ejemplo, un agente de una empresa, fideicomiso o concesionario) presenta una solicitud de registro en nombre de otra entidad, deberá mostrar su propia identificación, que también debe cumplir los requisitos de la lista B.

Algunos tipos de vehículos o placas específicas (matrículas de maquinaria, de permiso, de tanque de fracturación y otras categorías expedidas con la clase de vehículo “MISC”) no están sujetos a los nuevos requisitos de identificación establecidos en este boletín.

Esta normativa, según explicó un portavoz, servirá para garantizar la validez de las identificaciones presentadas.

Las reglas más estrictas fueron resultado de una campaña del representante estatal Brian Harrison en redes sociales contra la “emisión de registros para inmigrantes indocumentados”.

En X, Harrison agradeció a quienes “presionaron” al gobernador Greg Abbott y escribió: “Ahora, como siempre, debemos permanecer vigilantes y garantizar que se cumplan estas nuevas reglas”.

Según el DMV de Texas, las personas aún deben completar el formulario 130-U y acreditar la propiedad del vehículo mediante el título correspondiente Freepik

Además del requisito de brindar una identificación con fotografía, el conductor también tiene que cumplir otras exigencias:

Tener un seguro de responsabilidad civil .

. Llenar el formulario 130-U .

. Acreditar la propiedad del vehículo mediante el título correspondiente, sea emitido en Texas u otro estado.

correspondiente, sea emitido en Texas u otro estado. Mostrar un comprobante de domicilio que demuestre la residencia en el Estado de la Estrella Solitaria.