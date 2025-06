En Texas: agentes del ICE sin uniforme detuvieron a tres migrantes cuando salían de la corte de Houston

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sin uniforme arrestaron a tres migrantes a la salida de un tribunal de Houston, Texas. Las nuevas detenciones se suman a los rumores sobre esta modalidad de arresto y crecen las críticas contra las autoridades migratorias.

Oficiales de ICE sin uniforme arrestan a migrantes en Texas

El pasado lunes 9 de junio, agentes de ICE se llevaron detenidos a tres migrantes que salían del Tribunal de Inmigración de South Gessner Road, en Houston. Ninguno de los oficiales llevaba uniforme y sus autos tampoco tenían identificación.

Los agentes de ICE estaban vestidos de civil durante la detención de tres migrantes en un tribunal de Texas Foto: X @chikistrakiz

La primera detención, según informó Houston Chronicle, fue durante la mañana del lunes cuando un hombre ecuatoriano fue arrestado después de que su caso de inmigración fuera desestimado por el juez de inmigración.

“Hemos entrado y puedo confirmar que hay agentes de ICE esperando a la gente justo afuera de la audiencia y cerca de los ascensores”, había alertado César Espinosa, el director de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), un grupo de derechos de inmigrantes con sede en Houston.

Ante esto, la organización convocó a simpatizantes y los medios de comunicación a que acudieran por la tarde a ver las audiencias de diferentes migrantes con casos pendientes. Fue cuando presenciaron alrededor de las 15.15 hs (hora local) que oficiales sin identificación arrestaban a un extranjero cubano.

El joven, originario de Cuba, cuya identidad prefirieron resguardar, salió de la sala del tribunal y se encontró con sus tías. La familia se dirigió hacia un ascensor, pero al llegar, los agentes lo rodearon e impidieron que las mujeres entraran. El migrante, que vestía una camiseta roja, terminó detenido y escoltado afuera del tribunal por oficiales de ICE, que no contaban con uniforme para su identificación, y que lo subieron a un automóvil sin señalización y se marcharon.

Agentes de ICE sin uniforme detienen a un migrante cubano en Houston.mp4

La abogada migratoria Bianca Santorini, explicó a Fox News que el cubano llegó a Estados Unidos en 2023. Tras ser procesado en la frontera, se le emitió una citación para comparecer que nunca recibió. Luego presentó una solicitud de asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y la audiencia quedó programada para el 9 de junio, día en el que el gobierno solicitó la desestimación, al señalar que ya no tenía intención de procesarlo. Luego, lo arrestaron.

“No hay debido proceso. No hay nadie para escuchar las pruebas. No sabemos qué le pasó en Cuba. A pesar de que tenía una solicitud de asilo pendiente, no va a tener un día en la corte”, lamentó la abogada en declaraciones a Houston Chronicle.

Más tarde, otro migrante latino fue detenido. Mark Dow, un voluntario de FIEL, intentó bloquear a los agentes mientras se acercaban al extranjero, que parecía no tener familia y encontrarse solo. El voluntario le preguntó si necesitaba ayuda, ante lo que el hombre respondió en español “Ayúdame”.

En los últimos días, frente al nuevo objetivo de 3000 detenciones diarias de ICE, cada vez son más los migrantes que acuden a entrevistas en la corte, les desestiman su caso pendiente y terminan detenidos. Las críticas crecen fundamentalmente en torno a que los agentes no llevan el uniforme correspondiente.

Cuál fue la explicación de ICE sobre los agentes sin identificación

Un portavoz de ICE emitió un comunicado a los diferentes medios locales, donde señaló que las detenciones en Houston eran rutinarias.

“Los agentes del orden público federales, estatales y locales de todo EE.UU. realizan habitualmente actividades de cumplimiento de la ley en los juzgados o sus inmediaciones, tanto para asuntos penales como civiles”, aclararon al tiempo que remarcaron que las actividades de ICE en los tribunales o sus inmediaciones son totalmente coherentes con esta práctica.

Desde ICE aseguraron que detener migrantes en los tribunales es una práctica habitual (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Alex Brandon - AP

“Los agentes del ICE procuran realizar acciones de cumplimiento de la ley en un lugar alternativo. Sin embargo, cuando no sea posible otro lugar o cuando el lugar alternativo aumente el riesgo para la seguridad pública o la de nuestros agentes, ICE efectuará el arresto en el lugar con menos probabilidades de poner en peligro la seguridad de cualquier persona”.

De todas formas, las autoridades migratorias no se refirieron a la falta de identificación de los agentes, ni de sus vehículos.