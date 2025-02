En Texas: el ICE arresta a dueños de una panadería por contratar inmigrantes indocumentados

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tienen como objetivo a los inmigrantes ilegales, especialmente a los considerados como peligrosos para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, el endurecimiento de los operativos también impacta incluso en ciudadanos estadounidenses. En este contexto, los propietarios de una panadería en el sur de Texas quedaron detenidos por contratar trabajadores indocumentados.

Cómo fue la redada del ICE en la panadería de Texas

El ICE llevó a cabo una redada en Abby’s Bakery, una panadería ubicada en Los Fresnos, Texas. Durante el operativo, los agentes arrestaron a ocho trabajadores indocumentados. Poco después, también detuvieron a los propietarios del establecimiento, Leonardo Báez y Nora Alicia Avila Guel, quienes aún no recuperaron la libertad.

Los dueños de esta panadería de Texas fueron arrestados por contratar a inmigrantes indocumentados Foto ICE.gov

“Nosotros no estábamos. Pidieron hablar con un gerente y, como no estábamos, se metieron”, explicó Avila Guel en una entrevista con Telemundo 40, antes de ser arrestada. Según relató, los agentes de ICE llegaron sin previo aviso y sin documentación oficial. También mencionó que entre los detenidos había familiares de ellos.

Según documentos judiciales obtenidos por Texas Tribune, los dueños tenían conocimiento del estatus migratorio de sus empleados, lo que fue causa suficiente para que los agentes los arrestaran tiempo después.

Detalles del caso en Texas y los cargos presentados

Los propietarios de la panadería fueron acusados de violar leyes federales al albergar y contratar a personas sin estatus legal. La denuncia penal indica que:

Se encontró a ocho inmigrantes indocumentados trabajando en el local.

Báez y Avila Guel admitieron ante las autoridades que conocían la situación migratoria de sus empleados.

Dos de los trabajadores detenidos declararon que los propietarios les brindaban protección y alojamiento.

El operativo fue parte de una investigación federal sobre la contratación de indocumentados en pequeños negocios. Este tipo de medidas han sido inusuales en el pasado, pero con la administración Donald Trump se intensificaron las acciones. En este contexto, las detenciones de empleadores podrían volverse más comunes.

El alcalde de Los Fresnos, Alejandro Flores, emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook en el que reconoció la preocupación de los ciudadanos sobre la presencia de los agentes federales y recomendó que cualquier inquietud sobre el caso sea dirigida al ICE.

“Como se trata de un problema en curso, no podemos especular en este momento. Estoy de acuerdo en que esto no se ve bien y, dado que ICE no emitió ninguna declaración, nos quedamos especulando”, detalló.

Además, manifestó su apoyo a Leonardo Baez y a su familia, tras las detenciones en la panadería. “Esto es muy frustrante”, agregó.

El arresto de empleadores es una accion poco común de ICE; Sin embargo, puede suceder bajos cargos de violar leyes federales al albergar y contratar a personas sin estatus legal Josh Denmark - Flickr/ICE

¿ICE puede detener empleadores por contratar a inmigrantes indocumentados?

Según el Centro de intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse, entre abril de 2018 y marzo de 2019, durante el primer mandato de Trump, el ICE solo procesó penalmente a 11 personas por contratar a trabajadores indocumentados. Durante el mismo periodo, la agencia detuvo a más de 85.000 extranjeros por entrada ilegal y a 35.000 por reingreso irregular.

El uso de sanciones penales contra empleadores ha sido históricamente poco frecuente, pero el caso de la panadería en Texas podría indicar un cambio en la aplicación de la ley. Mientras tanto, Abby’s Bakery permanece cerrada y la comunidad espera el desenlace legal del caso que mantiene a Báez y Avila Guel detenidos.