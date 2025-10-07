En Texas: Greg Abbott anuncia nuevos puestos de trabajo hasta el 16 de octubre

El gobernador de Texas, Greg Abbott, comunicó oficialmente que el Comando Cibernético de Texas (TXCC, por sus siglas en inglés) abrió un proceso de contratación destinado a incorporar personal en distintas áreas estratégicas. A través de sus redes sociales, reveló que el proceso de contratación estará abierto hasta el 16 de octubre.

Texas refuerza su seguridad digital con oportunidades laborales

Creado este año, el TXCC busca desarrollar capacidades de vanguardia para garantizar la protección de los sistemas públicos y privados frente a ciberataques. En su anuncio, Abbott destacó que el organismo representa “un paso decisivo hacia la defensa de la infraestructura crítica del estado y la seguridad de todos los texanos”.

Las personas podrán postularse para comenzar su carrera profesional en el TXCC Freepik

Las vacantes disponibles abarcan cargos ejecutivos, técnicos y administrativos. Según se detalla en el sitio oficial del TXCC, cada posición tiene funciones específicas dentro del nuevo centro:

Director adjunto financiero: asume la dirección general del área financiera y supervisa las operaciones presupuestarias.

asume la dirección general del área financiera y supervisa las operaciones presupuestarias. Director adjunto de adquisiciones: lidera las estrategias y la gestión de adquisiciones de la agencia.

lidera las estrategias y la gestión de adquisiciones de la agencia. Director de recursos humanos: coordina el departamento de personal y supervisa las políticas de empleo.

coordina el departamento de personal y supervisa las políticas de empleo. Subdirector de recursos humanos: impulsa una cultura institucional basada en el compromiso y el bienestar laboral.

impulsa una cultura institucional basada en el compromiso y el bienestar laboral. Director de servicios de tecnología de la información: orienta las operaciones estratégicas del área tecnológica.

orienta las operaciones estratégicas del área tecnológica. Director sénior: administra la planificación presupuestaria y contable del TXCC.

administra la planificación presupuestaria y contable del TXCC. Director de asuntos públicos: gestiona la comunicación institucional y las relaciones con la comunidad.

gestiona la comunicación institucional y las relaciones con la comunidad. Asistente ejecutivo: brinda apoyo administrativo de alto nivel a la dirección general.

brinda apoyo administrativo de alto nivel a la dirección general. Asesor general: representa legalmente a la agencia y emite dictámenes sobre asuntos jurídicos.

representa legalmente a la agencia y emite dictámenes sobre asuntos jurídicos. Especialista en relaciones gubernamentales: coordina el vínculo con organismos estatales y federales.

coordina el vínculo con organismos estatales y federales. Especialista en información: gestiona la comunicación interna y los procesos de difusión estratégica.

Cómo postularse a los nuevos empleos en Texas

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial del TXCC y seleccionar el cargo que deseen ocupar. Luego, deberán seguir las instrucciones y demostrar que cumplen con los requisitos y la experiencia para ser seleccionado.

El gobernador de Texas anunció la apertura de vacantes a través de sus redes sociales X: @GovAbbottPress

Por otro lado, TXCC afirmó que no patrocinará las visas de trabajo H-1B “por el momento”.

“Desarrolle su carrera a la vanguardia de un campo vital y dinámico de la ciberseguridad y aproveche la oportunidad de colaborar con una extensa red de expertos en seguridad estatales y federales”, se puede leer en la vacante.

Greg Abbott impulsa el nuevo centro cibernético de Texas

El TXCC es una autoridad de ciberseguridad que tiene la misión principal de coordinar las operaciones cibernéticas, la respuesta a amenazas y la preparación en todas las entidades del sector público de Texas. Fue creado por el gobernador Abbott mediante la promulgación de la ley HB 150.

El nuevo TXCC fue impulsado por el gobernador Greg Abott a través de la ley HB 150 Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

El estado de Texas considera esencial contar con expertos en ciberseguridad fuertes para liderar la lucha contra los ataques cibernéticos, que ocurren miles de veces cada segundo de cada día.

El 16 de septiembre de 2025, el gobernador designó al vicealmirante retirado Timothy James “TJ” White como jefe del organismo, con mandato hasta febrero de 2027.

El nombramiento del exoficial de Estados Unidos busca garantizar un liderazgo experimentado frente a los crecientes riesgos de ciberataques que afectan al estado a diario, según fuentes oficiales.