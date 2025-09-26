“Tiene que detenerse”: Greg Abbott y Ted Cruz piden terminar con la violencia contra el ICE

La ciudad de Dallas fue escenario de un episodio de violencia en una de las oficinas de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El tiroteo dentro de las instalaciones dejó dos fallecidos y un herido grave, lo que generó reacciones inmediatas del gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz.

Abbott y Cruz condenan la violencia contra el ICE en Texas

Abbott fue uno de los primeros en pronunciarse tras el ataque. En sus redes sociales, expresó que Texas mantiene un apoyo total al ICE y destacó que las fuerzas estatales, como el Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, trabajan en coordinación con la agencia federal.

El gobernador Greg Abbott apoyó a ICE en una publicación (X: @GregAbbott_TX)

El líder republicano agregó que el crimen no detendrá las operaciones contra la inmigración indocumentada: “Continuaremos con los arrestos, la detención y la deportación de quienes se encuentren en el país de manera ilegal”. También adelantó que cooperarán con la Policía de Dallas para esclarecer los motivos detrás del ataque.

Por su parte, el senador Ted Cruz pidió un freno a la violencia y alertó sobre los riesgos de la polarización: “Esto tiene que terminar. La violencia con motivaciones políticas nunca es justificable y no puede formar parte del debate público”.

El legislador republicano advirtió sobre el discurso de ciertos dirigentes que, según él, generan un clima hostil contra el ICE: “Cuando se demoniza a los agentes y se alienta a que se persiga a sus familias, se alimenta un peligro real”.

Cruz concluyó con un llamado a la unidad: “Podemos no coincidir, pero eso no convierte a nuestros oponentes en enemigos. Necesitamos recuperar la capacidad de disentir sin odio”.

Cómo fue el tiroteo ocurrido en un centro de detención del ICE en Dallas

El ataque ocurrió el 24 de septiembre dentro de las instalaciones de un centro de detención de ICE en Dallas. El saldo fue de dos personas muertas y otra más hospitalizada, todos detenidos bajo custodia migratoria.

El operativo desplegado por la policía de Dallas tras el tiroteo a ICE ARIC BECKER - AFP

En un comunicado, la Policía de Dallas informó que la investigación preliminar determinó que un hombre disparó desde un edificio cercano contra la oficina federal. Las víctimas eran inmigrantes en proceso de traslado hacia un centro de detención a largo plazo, confirmó la subdirectora de ICE, Madison Sheahan a Fox News.

Quién fue el autor del ataque

El presunto atacante del tiroteo fue identificado como Joshua Jahn, un hombre de 29 años con antecedentes penales en Texas. De acuerdo con las autoridades, disparó contra un transporte donde viajaban los detenidos.

Joshua Jahn, presunto autor del ataque, tenía antecedentes penales

La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) describió el tiroteo como un acto de “violencia selectiva” con motivación ideológica. En la escena se hallaron casquillos de munición con inscripciones contra ICE, lo que reforzó la hipótesis de un ataque premeditado. El director del FBI, Kash Patel, compartió en redes sociales fotografías de los cartuchos, en los que se leían mensajes de carácter “anti-ICE”.