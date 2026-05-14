El mapa oficial con el cierre de calles en Dallas y Houston para junio por los partidos del Mundial 2026

A menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos, las ciudades de Dallas y Houston, en Texas, aceleran sus últimos preparativos para recibir a cientos de miles de fanáticos. Entre operativos de seguridad, corredores peatonales especiales, ampliaciones en el transporte público y cortes de tránsito que modificarán por completo la circulación habitual, las autoridades ya difundieron los mapas oficiales con las principales restricciones viales previstas para junio y julio.

Dallas prepara un esquema especial de movilidad para el Mundial 2026

De acuerdo con la información publicada por DallasFWC26, el sistema de movilidad diseñado para la Copa del Mundo contempla una coordinación integral entre trenes, autobuses, rutas peatonales y cierres de calles alrededor de los principales puntos de actividad del torneo.

Así serán los cortes de calles en Dallas y Houston por los partidos del Mundial 2026 en Texas Imagen ilustrada con IA

Las autoridades explicaron que el plan busca conectar el Dallas Stadium de Arlington, el Fair Park de Dallas, el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison y las distintas estaciones ferroviarias del área metropolitana.

Uno de los ejes centrales será GoPass, una plataforma digital utilizada en la región de Dallas–Fort Worth para comprar boletos de transporte, planificar trayectos y seguir servicios en tiempo real. La aplicación permitirá utilizar un mismo pase en diferentes sistemas de movilidad, incluidos DART, Trinity Metro y DCTA, algo que será clave durante las semanas en que se disputen partidos de la Copa del Mundo.

Qué calles estarán cerradas cerca del Centro de Convenciones de Dallas

DallasFWC26 detalló que varias arterias del centro de Dallas ya presentan restricciones por obras vinculadas al Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison, que será utilizado como International Broadcast Center durante el torneo.

En naranja, los cierres de calles en Dallas dallasfwc26.com

Entre los cierres confirmados aparecen:

Lamar Street , desde Ceremonial hasta el acceso al estacionamiento ubicado al sur.

, desde Ceremonial hasta el acceso al estacionamiento ubicado al sur. Memorial Drive , entre Lamar Street y Hotel Street.

, entre Lamar Street y Hotel Street. Lamar Bridge

Akard Street

Hotel Street

Además, FIFA prevé cerrar completamente Griffin Street entre Canton Street y Ceremonial Drive desde el 26 de mayo hasta el 23 de julio, una de las restricciones más extensas anunciadas hasta el momento.

Los cortes previstos en Fair Park por el FIFA Fan Festival en Dallas

Otro de los sectores con restricciones importantes será Fair Park, sede oficial del FIFA Fan Festival Dallas. Según el mapa difundido por DallasFWC26, el anfiteatro The Pavilion at Fair Park será el epicentro de las actividades para los fanáticos.

En naranja, las calles cerradas en Dallas por el FIFA fan fest dallasfwc26.com

Las autoridades marcaron en color naranja las calles que tendrán cierres parciales o totales:

First Avenue , desde Parry Avenue hasta Pennsylvania Avenue.

, desde Parry Avenue hasta Pennsylvania Avenue. Grand Avenue , entre First Avenue y Second Avenue.

, entre First Avenue y Second Avenue. Martin Luther King Jr. Boulevard , desde First Avenue hasta Second Avenue.

, desde First Avenue hasta Second Avenue. Pennsylvania Avenue, desde First Avenue hasta Lagow Street.

Las restricciones alrededor del Dallas Stadium de Arlington

Los días de partido también tendrán un fuerte impacto en Arlington. DallasFWC26 informó que varias calles alrededor del Dallas Stadium serán cerradas para facilitar los operativos de seguridad y circulación peatonal.

Entre las restricciones anunciadas figuran:

AT&T Way , desde Cowboys Way hasta Randol Mill Road.

, desde Cowboys Way hasta Randol Mill Road. Cowboys Way , desde North Collins Street hasta AT&T Way.

, desde North Collins Street hasta AT&T Way. Parte de Nolan Ryan Expressway, desde Road to Six Flags hasta la entrada sur del hotel cercano.

En naranja, las calles de Dallas cerradas en las cercanías del estadio dallasfwc26.com

Houston acelera los preparativos con nuevas obras y cierres

Mientras tanto, en Houston, las autoridades locales presentaron nuevos detalles sobre el operativo integral para la Copa del Mundo, según reportó FOX 26 Houston. La ciudad albergará siete partidos en 21 días y además tendrá un FanFest de 39 días en la zona de EaDo.

Durante una conferencia de casi dos horas, funcionarios municipales explicaron que la fase final de preparación incluye mejoras de infraestructura, expansión del transporte público y nuevos corredores peatonales.

Houston se prepara para el Mundial 2026 con nuevos campos de fútbol

Entre las principales novedades aparece el lanzamiento de la ruta “Metro 500”, un servicio directo entre los aeropuertos Bush Intercontinental y Hobby con el centro de Houston. Los autobuses saldrán cada 30 minutos durante todo el torneo.

Además, el sistema METRO anunció que:

La Red Line funcionará cada seis minutos.

funcionará cada seis minutos. Las líneas Green y Purple circularán cada 12 minutos.

circularán cada 12 minutos. El servicio Park & Ride tendrá horarios ampliados, incluyendo noches y fines de semana.

tendrá horarios ampliados, incluyendo noches y fines de semana. No habrá tarifas dinámicas durante el Mundial 2026.

FOX 26 Houston indicó que las mejoras comenzarán oficialmente el 4 de junio y se extenderán hasta el 11 de julio.

Houston también tendrá cierres de calles durante junio y julio

Las autoridades de Houston confirmaron que habrá restricciones viales alrededor del FanFest y en distintos sectores del centro urbano a lo largo de junio y julio, aunque aclararon que los detalles específicos se ajustarán conforme avance el torneo.

KHOU 11 informó además que ya comenzó la demolición del Avenida South Garage, cercano al George R. Brown Convention Center. El estacionamiento permanece cerrado desde el 4 de mayo y las tareas continuarán durante varias semanas.