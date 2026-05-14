El mapa oficial con el cierre de calles en Dallas y Houston para junio por los partidos del Mundial 2026
La movilidad en ambas ciudades de Texas se verá afectada por los encuentros de la Copa del Mundo
- 5 minutos de lectura'
A menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos, las ciudades de Dallas y Houston, en Texas, aceleran sus últimos preparativos para recibir a cientos de miles de fanáticos. Entre operativos de seguridad, corredores peatonales especiales, ampliaciones en el transporte público y cortes de tránsito que modificarán por completo la circulación habitual, las autoridades ya difundieron los mapas oficiales con las principales restricciones viales previstas para junio y julio.
Dallas prepara un esquema especial de movilidad para el Mundial 2026
De acuerdo con la información publicada por DallasFWC26, el sistema de movilidad diseñado para la Copa del Mundo contempla una coordinación integral entre trenes, autobuses, rutas peatonales y cierres de calles alrededor de los principales puntos de actividad del torneo.
Las autoridades explicaron que el plan busca conectar el Dallas Stadium de Arlington, el Fair Park de Dallas, el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison y las distintas estaciones ferroviarias del área metropolitana.
Uno de los ejes centrales será GoPass, una plataforma digital utilizada en la región de Dallas–Fort Worth para comprar boletos de transporte, planificar trayectos y seguir servicios en tiempo real. La aplicación permitirá utilizar un mismo pase en diferentes sistemas de movilidad, incluidos DART, Trinity Metro y DCTA, algo que será clave durante las semanas en que se disputen partidos de la Copa del Mundo.
Qué calles estarán cerradas cerca del Centro de Convenciones de Dallas
DallasFWC26 detalló que varias arterias del centro de Dallas ya presentan restricciones por obras vinculadas al Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison, que será utilizado como International Broadcast Center durante el torneo.
Entre los cierres confirmados aparecen:
- Lamar Street, desde Ceremonial hasta el acceso al estacionamiento ubicado al sur.
- Memorial Drive, entre Lamar Street y Hotel Street.
- Lamar Bridge
- Akard Street
- Hotel Street
Además, FIFA prevé cerrar completamente Griffin Street entre Canton Street y Ceremonial Drive desde el 26 de mayo hasta el 23 de julio, una de las restricciones más extensas anunciadas hasta el momento.
Los cortes previstos en Fair Park por el FIFA Fan Festival en Dallas
Otro de los sectores con restricciones importantes será Fair Park, sede oficial del FIFA Fan Festival Dallas. Según el mapa difundido por DallasFWC26, el anfiteatro The Pavilion at Fair Park será el epicentro de las actividades para los fanáticos.
Las autoridades marcaron en color naranja las calles que tendrán cierres parciales o totales:
- First Avenue, desde Parry Avenue hasta Pennsylvania Avenue.
- Grand Avenue, entre First Avenue y Second Avenue.
- Martin Luther King Jr. Boulevard, desde First Avenue hasta Second Avenue.
- Pennsylvania Avenue, desde First Avenue hasta Lagow Street.
Las restricciones alrededor del Dallas Stadium de Arlington
Los días de partido también tendrán un fuerte impacto en Arlington. DallasFWC26 informó que varias calles alrededor del Dallas Stadium serán cerradas para facilitar los operativos de seguridad y circulación peatonal.
Entre las restricciones anunciadas figuran:
- AT&T Way, desde Cowboys Way hasta Randol Mill Road.
- Cowboys Way, desde North Collins Street hasta AT&T Way.
- Parte de Nolan Ryan Expressway, desde Road to Six Flags hasta la entrada sur del hotel cercano.
Houston acelera los preparativos con nuevas obras y cierres
Mientras tanto, en Houston, las autoridades locales presentaron nuevos detalles sobre el operativo integral para la Copa del Mundo, según reportó FOX 26 Houston. La ciudad albergará siete partidos en 21 días y además tendrá un FanFest de 39 días en la zona de EaDo.
Durante una conferencia de casi dos horas, funcionarios municipales explicaron que la fase final de preparación incluye mejoras de infraestructura, expansión del transporte público y nuevos corredores peatonales.
Entre las principales novedades aparece el lanzamiento de la ruta “Metro 500”, un servicio directo entre los aeropuertos Bush Intercontinental y Hobby con el centro de Houston. Los autobuses saldrán cada 30 minutos durante todo el torneo.
Además, el sistema METRO anunció que:
- La Red Line funcionará cada seis minutos.
- Las líneas Green y Purple circularán cada 12 minutos.
- El servicio Park & Ride tendrá horarios ampliados, incluyendo noches y fines de semana.
- No habrá tarifas dinámicas durante el Mundial 2026.
FOX 26 Houston indicó que las mejoras comenzarán oficialmente el 4 de junio y se extenderán hasta el 11 de julio.
Houston también tendrá cierres de calles durante junio y julio
Las autoridades de Houston confirmaron que habrá restricciones viales alrededor del FanFest y en distintos sectores del centro urbano a lo largo de junio y julio, aunque aclararon que los detalles específicos se ajustarán conforme avance el torneo.
KHOU 11 informó además que ya comenzó la demolición del Avenida South Garage, cercano al George R. Brown Convention Center. El estacionamiento permanece cerrado desde el 4 de mayo y las tareas continuarán durante varias semanas.
Otras noticias de Agenda EEUU
DMV en Nueva York. Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir como inmigrante en mayo 2026
Asilo, permisos laborales y TPS. Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU.: las reglas del Uscis que cambian en mayo de 2026
Mayo 2026. Actualizaciones del ICE: cambio de nombre, redadas migratorias y un nuevo director
- 1
La Argentina cayó 18 lugares en un ranking global que mide la calidad de las élites y es una de las más bajas de la región
- 2
Qué es la “trampa de Tucídides”, la advertencia histórica que Xi Jinping citó frente a Trump para hablar del riesgo de guerra
- 3
Murió la actriz y cantante Claudine Longet, protagonista del juicio que escandalizó a Hollywood en los 70
- 4
La inflación de abril fue de 2,6% y en el primer cuatrimestre ya se superó la previsión oficial para 2026