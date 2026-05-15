Sueña con ser ingeniera química en Texas, pero el ICE la detuvo en una cita por su pedido de asilo

La estudiante avanzada de ingeniería química en la Universidad Tecnológica de Texas, Ambar Valentina Pinango Segovia, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) hace tres meses y ahora teme ser deportada. Su familia, amigos y profesores piden su liberación.

Llegó a EE.UU. hace cinco años, pidió asilo y ahora teme ser deportada

A pesar de graduarse con honores en el college, y a estar a solo un año de convertirse en ingeniera química y no contar con antecedentes penales, Pinango Segovia fue arrestada tras presentarse a su cita de inmigración y trasladada al centro de detención del Bluebonnet, donde permanece desde febrero.

Ambar Valentina Pinango-Segovia permanece en el Centro de Detención Bluebonnet, en Texas Change.org - ICE

De acuerdo con Telemundo, Ambar llegó a EE.UU. cuando era menor de edad y junto a su madre y sus hermanos comenzó un proceso de asilo. Aunque su estatus sigue en trámite, ahora enfrenta la posibilidad de ser deportada. Su nacionalidad de origen no ha sido precisada.

Ante la situación, se inició una campaña en Change.org, donde se explica que la migrante sueña con completar su educación, pero que su detención no solo interrumpe su trayectoria, sino que priva a la comunidad de sus contribuciones. Quienes piden por la liberación de la joven destacaron la cuestión académica y el valor de Pinango Segovia para Texas y toda la sociedad estadounidense.

“Instamos al ICE y a las autoridades pertinentes a evaluar el caso de Ambar con compasión y justicia, teniendo en cuenta sus valiosas contribuciones a su campo académico y a la sociedad”, reza un fragmento del texto publicado.

Además de las iniciativas en redes sociales, el último lunes se presentó un recurso de habeas corpus en la Justicia. Luego de que la detención de la migrante tomó repercusión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se pronunció sobre el caso y advirtió que Pinango Segovia permanecerá bajo custodia mientras se resuelve su procedimiento de expulsión, según detalló el medio.

El testimonio de la estudiante de Texas luego de ser detenida por el ICE

En una entrevista que Pinango Segovia concedió a Telemundo, compartió lo que vivió cuando fue detenida por oficiales del ICE. “Fue horrible, yo no paraba de llorar. Sentí cómo mis planes habían sido derrumbados, como si me arrebataran todos mis sueños”, declaró la joven.

La joven permanece en un centro de detención de ICE en espera de la resolución de su caso de asilo ICE

En el diálogo, la joven aseguró que no tiene antecedentes penales y que intentó explicar a los oficiales que es una estudiante universitaria, pero igualmente se la llevaron. En ese contexto, dijo que tiene miedo a ser expulsada de EE.UU. y no poder retornar: "Mi mayor temor es ser deportada y no poder regresar a la vida que tenía”.

El Centro de Detención Bluebonnet donde está alojada es una prisión en Anson, Texas, operada por Management and Training Corporation bajo contrato con el ICE.

La defensa de la migrante espera que el hábeas corpus lleve a su liberación

La abogada Estefanía García es quien lleva el caso de Pinango Segovia en la Justicia. La defensa se basa en el argumento de que la detención fue arbitraria e ilegal, ya que le negaron el derecho a fianza.

Deportado de Estados Unidos cuenta su historia

En ese sentido, se busca lograr esta resolución mediante el hábeas corpus presentado. Este recurso permite solicitar a un juez federal una orden que obligue a las autoridades responsables de una detención a demostrar que existen fundamentos legales para que permanezca privada de su libertad.

En caso de que el juez le dé la razón a la joven, será puesta en libertad mientras continúa con su proceso migratorio.