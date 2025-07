Es latino en Estados Unidos: el ICE llegó a su trabajo y contó la estrategia con la que se salvó de ser detenido

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a través de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), llevó a cabo una redada este martes en una obra en construcción en Marietta, Georgia, donde decenas de trabajadores inmigrantes fueron arrestados, pero uno de ellos logró evadir a los agentes al esconderse en el techo del sitio. Se trata del segundo operativo que se lleva a cabo en ese lugar en menos de dos semanas.

Cómo se salvó el inmigrante hispano de ser detenido por agentes del ICE

Según reportó Telemundo Atlanta, la redada tuvo lugar en la construcción de un restaurante, ubicado en la esquina de un centro comercial entre Shallowford Road y Sandy Plains. Alrededor de 30 agentes federales llegaron en varios vehículos y, según testigos, irrumpieron en la propiedad y gritaron: “¡Al suelo, esto es ICE!”.

La redada ocurrió en un sitio de construcción de un restaurante, ubicado en la esquina de un centro comercial entre Shallowford Road y Sandy Plains, en Marietta Captura de pantalla Telemundo Atlanta

Las autoridades rodearon la obra y uno de ellos le dijo a un trabajador, identificado como Juan Robledo, que no se escape. Sin embargo, él logró salvarse al subir al techo del edificio en construcción y esconderse entre el cielo falso y el techo, en una especie de pequeño ático. “La única forma que encontré para entrar al edificio fue al ver unas escaleras que llevaban al techo. Por suerte no subieron ahí y yo me quedé en la parte de arriba esperando a que ellos se fueran", afirmó Robledo.

El inmigrante afirmó que estuvo escondido durante al menos dos horas, donde transpiró intensamente debido a las temperaturas que superaban los 32 °C. También contó que le envió un mensaje de texto a su jefe, quien estaba abajo en la construcción, para avisarle que se encontraba oculto arriba y pedirle que le informara cuando los agentes se hayan ido.

Juan Robles estuvo escondido en el techo de la construcción por aproximadamente dos horas Captura de pantalla Telemundo Atlanta

El hombre lleva 20 años en Estados Unidos, tiene dos hijos, uno de 6 y otro de 18, y vive con su esposa. “De los años viviendo acá, nunca había vivido una cosa como esta”. Y agregó: “Si Dios no lo quiera y nos agarran, no puedo hacer nada porque, por lo que viví hoy, es imposible (escaparse)”.

Cómo se llevó a cabo la redada del ICE en el sitio de construcción en Marietta

La redada de los agentes del ICE se llevó a cabo alrededor de las 10.30hs. “Estábamos empezando a trabajar cuando nos dimos cuenta de que estábamos rodeados (por las autoridades migratorias)”, afirmó Robledo.

Tras el operativo, hasta las 13 hs, la obra en construcción estaba completamente vacía, sin embargo, con el paso de las horas, solo regresaron a trabajar aquellos empleados que no eran inmigrantes. Phillip Bealey, ciudadano estadounidense que trabajaba en la obra, relató que sintió temor y pensó en huir, a pesar de tener sus papeles en regla.

Fueron detenidos aproximadamente 11 trabajadores hispanos Captura de pantalla Telemundo Atlanta

Según Bealey, algunos empleados mostraron su identificación a los agentes federales, pero fueron arrestados igualmente. Todos los detenidos fueron esposados y trasladados en vehículos oficiales por las autoridades.

Fueron detenidos alrededor de 11 trabajadores hispanos. Los inmigrantes arrestados se desempeñaban principalmente en la colocación de maderas en las paredes y en el trabajo con concreto. A uno de los empleados presentes, los agentes le advirtieron que iba a regresar, según indicó Bealey.