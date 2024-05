Es latino, se refugió en un restaurante de Texas ante la amenaza de un potente tornado y salvó a 50 personas: “No tuve miedo”

Escuchar

El estado de Texas fue escenario de un potente tornado EF-2 que dejó una estela de destrucción a su paso. El sábado, en el fin de semana feriado por el Memorial Day, miles de turistas estaban en la zona cerca del lago Lake Ray Roberts, donde el tornado causó estragos. Entre ellos se encontraban Hugo Parra y su familia, quienes vivieron momentos de terror.

Parra conducía por la autopista I-35, previo a la tormenta, y fue su madre quien le advirtió que había una alerta por tornado para la zona de Valley View, en el condado de Cooke. Por lo tanto, decidieron parar en un restaurante de la zona, un lugar que contaba con una gasolinera Shell y un estacionamiento de casas rodantes. “Nosotros nos detuvimos porque mi mamá me llamó y me dijo que había una advertencia de tornados”, compartió Parra a Univision.

Un fuerte tornado causó desastre en Texas Captura de pantalla Youtube Univision

Al llegar, la familia notó que la situación empeoraba. “Nosotros pusimos el radar y nos mostraba que lo feo era en Gainesville. Aquí se veía que iba a ser lo último, una orillita que no iba a afectar nada”. Sin embargo, los vientos comenzaron a aumentar en intensidad pasadas las 22 hs, esto causó que las personas buscaran refugio en el restaurante. “Vimos que se ponía feo, entonces a la gente la retiraban de cerca de los vidrios y las ventanas, pero la dejaban en el restaurante y en las mesas”, relató.

Al percibir el peligro inminente, Parra tomó una decisión crucial. “Yo le dije al cajero: ‘¡Oye! ¡No! Todos nos vamos a ir al baño, el baño es lo más seguro”. El cajero, reconociendo la urgencia de la situación, guió a las personas al baño, donde unas 50 lograron resguardarse. “Entre empujones, unas 50 personas lograron llenar el baño de hombres y de mujeres”, recordó.

Minutos después, el tornado golpeó con toda su fuerza el restaurante, lo que causó que se rompieran vidrios y derrumbaran los techos. Durante unos 10 minutos, los refugiados improvisados escucharon gritos, llantos y el estruendo de la destrucción.

Al salir del baño, el escenario era devastador. El potente tornado, que pasó por los condados de Montague, Cooke, Denton y Hunt, dejó a la ciudad en escombros, incluso el restaurante había sido destruido por completo. “Una oportunidad de vida que nos da padre Dios y hay que aprovecharla”, pensó Parra sobre su experiencia. Y reflexionó: “Yo no tenía miedo, yo sentí como algo que tenía que protegernos”.

La intuición del padre de familia de refugiarse en los baños salvó la vida de muchas personas. “Muchos me dicen: ¿Cómo se te ocurrió lo de los baños?”, comentó. Y agregó: “No es que se me haya ocurrido, pero es que he escuchado que entre más chico esté el lugar más protección hay”.

Lo que dejó el paso del potente tornado en Texas

El potente tornado del sábado fue clasificado como EF-2 y causó la muerte de al menos siete personas, entre ellas dos niños de dos y cinco años de la misma familia en el condado de Cooke. “Solo hay una cosa que no se puede reconstruir, y es la pérdida de vidas”, lamentó el gobernador Greg Abbott en una conferencia de prensa el domingo.

En respuesta a la catástrofe, Abbott declaró el estado de desastre en 106 condados de Texas. Más de 200 casas o estructuras fueron completamente destruidas y otras 120 sufrieron daños significativos. Las labores de rescate y recuperación están en marcha, con equipos de emergencia que trabajan incansablemente para ayudar a los afectados y evaluar la magnitud de los daños.

Las autoridades locales y estatales movilizaron recursos para asistir a los afectados. En tanto que la comunidad muestra su solidaridad al proporcionar refugio, alimentos y asistencia médica a las víctimas.

¿Cómo continúa el clima en Texas?

Sobre el pronóstico a largo plazo, el Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional, hay un 49% de posibilidades de que La Niña se desarrolle entre junio y agosto de este año. Los meteorólogos advierten que esto podría crear condiciones para una temporada de huracanes “por encima de lo normal” en Texas.

Por otro lado, The Weather Channel advierte que las posibilidades de lluvia y tormentas aumentarán a finales de mayo y principios de junio. Para este lunes, se espera un clima mayormente soleado y caluroso, con posibles tormentas aisladas.

