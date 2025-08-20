Quisieron cruzar a Texas con un cargamento de “rosas”, pero la CBP los descubrió: un botín de US$7,6 millones

Un camión que se dirigía hacia Estados Unidos fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) en el Puente Internacional de Pharr, donde detectaron metanfetamina oculta en un cargamento de rosas, con un valor estimado de 7,66 millones de dólares. La inspección incluyó tecnología avanzada y el apoyo de perros detectores de narcóticos.

Los agentes de la CBP interceptan más de 300 kilos de metanfetamina ocultos en un cargamento de flores

En un comunicado publicado por la CBP, se informó que el 12 de agosto las autoridades en la instalación de carga del puente internacional detectaron un vehículo que intentaba ingresar desde México. Durante la revisión física, los agentes descubrieron 154 bultos de metanfetamina, con un peso total de 389 kg, ocultos dentro del cargamento floral.

“Esta importante incautación de narcóticos refleja el excelente trabajo realizado por nuestros agentes de CBP; el uso que hacen de nuestras herramientas y tecnología es insuperable”, afirmó Carlos Rodríguez, el director del Puerto de entrada de Hidalgo, Pharr y Anzalduas.

La Oficina de Operaciones de Campo (OFO, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) se encargó de confiscar los narcóticos y el vehículo. La investigación criminal fue iniciada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Un hecho similar: las autoridades incautaron 23 millones de dólares en metanfetamina oculta dentro de un camión

Otro caso similar ocurrió el 6 de julio, cuando las autoridades incautaron metanfetamina valuada en más de US$23 millones oculta dentro de un camión que transportaba papayas. Al intentar ingresar desde México a Estados Unidos, el vehículo fue referido por un agente de la CBP para una inspección más exhaustiva, lo que permitió descubrir 384 paquetes de la droga con un peso total de 1166,5 kg escondidos en su interior.

“Esta incautación masiva de metanfetamina refleja la peligrosa realidad de la amenaza que representan las drogas y la efectiva utilización de la experiencia y tecnología de nuestros agentes para detectar y decomisar estos cargamentos”, declaró Rodríguez.

El Puente Internacional Pharr: uno de los cruces fronterizos más importantes entre México y Estados Unidos

El Puente Internacional Pharr es uno de los puertos de entrada más importantes en la frontera entre Estados Unidos y México, según detalló el sitio web oficial. Los oficiales supervisan tanto el tránsito de vehículos comerciales como de pasajeros, con un promedio de aproximadamente de 175 mil cruces mensuales.

Además, es el único puente comercial de servicio completo en el condado de Hidalgo y el principal de productos agrícolas del país latinoamericano. Pharr ocupa el tercer lugar a nivel nacional en comercio con México, detrás de Laredo y El Paso, y actualmente se encuentra entre los siete cruces fronterizos más grandes de EE.UU. en valor de importaciones y exportaciones.

