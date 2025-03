Es venezolana, vive en Houston y relató el violento ataque que sufrió mientras conducía

Rayni Rebeca Fonseca, una venezolana que vive en Houston, relató el violento ataque que sufrió el pasado sábado 1 de marzo cuando volvía de la fiesta de cumpleaños de una amiga suya. Lo que parecía una pequeña discusión entre dos conductoras terminó con un episodio de violencia que llevó a una al hospital y a otra a la comisaria.

Así fue el episodio que mandó a esta migrante al hospital

Fonseca, que vive hace casi doce años en Estados Unidos, expresó su sorpresa ante la violencia del incidente: “Vivir esto fue un golpe fuerte”. Además, le confesó a Telemundo Houston: “Es la primera vez que me pasó algo así, demasiado violento. Sentí que ella no quería pelear, quería acabar conmigo”.

El rostro de Fonseca previo a ingresar al hospital para atender sus heridas (Telemundo Houston) Telemundo Houston

Según la víctima, el conflicto surgió luego de que no le cedió el paso a la agresora y a partir de allí comenzó a hostigarla. “Noto que hay un carro que se quiere meter al carril, pero ya yo iba en él. Me paro en el semáforo y ese carro se mete detrás de mí y me empieza a tocar corneta”, recordó Fonseca. “Yo me trato de asomar, no veo nada, me salgo del carro y le pregunto qué pasa. Me doy cuenta de que ella lo que me está es insultando”, explicó.

La mujer pensó que la situación había llegado a su fin luego del primer intercambio verbal y siguió su camino rumbo a su casa. Sin embargo, la agresora nunca se detuvo y, en un acto que parecía tener la intención de infundir miedo en Fonseca, la siguió hasta su hogar.

“Sí. Llama a la policía, así te deportan”

Cuando llegan a este, la mujer de origen venezolano intentó pedirle ayuda a sus vecinos. Sin embargo, pese al desesperado pedido de ayuda, la situación se volvió más violenta. “Entonces yo le digo: ‘necesitas irte porque estás en propiedad privada y voy a llamar a la policía’. Y entonces fue ahí cuando me dijo: ‘sí. Llama a la policía, así te deportan’”, detalló Fonseca. También agregó que le dijo que su esposo la iba a matar.

Luego de esa confrontación, el enfrentamiento verbal se convirtió en agresión física. “Caigo al suelo. Me ahorcó, en un momento no podía respirar, Si no llega mi amigo da miedo”, contó Fonseca. La intervención de dos vecinos fue fundamental para separar a las mujeres y así evitar que la situación se agravará más.

El conflicto surgió por una pelea de tránsito (Canva) Canva

El episodio dejó secuelas psicológicas en Fonseca

La víctima comentó cómo su vida cotidiana cambió drásticamente después de este episodio: “Cuando manejo, estoy manejando superlento. No mires a nadie. Te cambia la vida”. Este tipo de violencia no solo afectó su integridad física, sino que también le dejó cicatrices a nivel emocional que van a perdurar en el tiempo.

Quién agredió de Fonseca

La agresora, identificada como Destiny Nichelle Solley, fue arrestada en el lugar del incidente. Sin embargo, tras pagar una fianza de US$5 mil, fue liberada. De todos modos, ahora deberá enfrentarse a cargos de agresión con lesiones corporales, agravado por un episodio de agresión a un familiar que data del 2023, y a una orden de restricción que le prohíbe acercarse a Fonseca. El juicio se llevará a cabo el 7 de mayo de 2025.

LA NACION