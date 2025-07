Fue detenido por el ICE en Texas junto a su mamá y lo liberaron el día de su cumpleaños: lo recibieron con una fiesta

Un niño venezolano de cuatro años fue liberado de un centro de detención migratoria en Texas el mismo día de su cumpleaños, tras permanecer recluido durante tres semanas junto a su madre. La liberación de Diego y Arianny Parra Sánchez se produjo después de una intensa campaña legal desarrollada por la organización American Gateways.

Una audiencia de inmigración terminó en el arresto de un niño y su madre

El 5 de junio, Arianny Parra Sánchez, ciudadana venezolana, acudió a una audiencia en el tribunal de San Antonio junto a su hijo Diego, que entonces tenía tres años. Lo que debía ser un paso formal en su proceso migratorio se transformó en un operativo de detención que generó indignación, especialmente cuando se difundieron imágenes del niño escoltado por agentes federales.

Ambos quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y pasaron tres semanas detenidos. La captura, realizada dentro del tribunal, generó reacciones tanto por el procedimiento como por la edad del menor.

Según publicó el padre de Diego, Rusvert Pérez Nieto, en una campaña de GoFundMe, la cita en el tribunal era su primera comparecencia y ya habían presentado sus solicitudes de asilo.

Parra Sánchez había preparado su caso tras alegar temor fundado de regresar a Venezuela debido a la situación política del país, pero su caso fue desestimado por un abogado del ICE.

La detención fue un momento de alta carga emocional para Pérez Nieto, quien presenció el operativo. “Al salir de la sala, había agentes esperando para arrestar a mi esposa y a mi hijo. Varios oficiales los escoltaron hasta un autobús donde había más personal armado esperando para llevarlos a una oficina de ICE”, recordó y agregó que luego los enviaron a un centro de detención en el sur de Texas.

La liberación tras tres semanas en un centro de detención migratoria

Los abogados de American Gateways, una organización de asistencia legal, fundamentaron su estrategia en el Acuerdo Flores, una disposición federal que limita la detención prolongada de menores en centros migratorios. Esta normativa establece que los niños no pueden permanecer detenidos por períodos superiores a 20 días.

“Yo estaba tratando de hacer todo lo que era posible para que él pudiera salir antes de su cumpleaños”, argumentó una de las representantes de American Gateways en una entrevista con Univision.

De acuerdo con este medio, San Antonio se convirtió en un epicentro de detenciones familiares que involucran niños pequeños. En este contexto, las representantes de la organización documentaron un incremento sin precedentes en la presencia de agentes del ICE dentro y fuera de los tribunales de inmigración. “Nunca antes habíamos visto algo similar”, agregaron.

Tras la liberación del centro de detención, Diego fue recibido con una fiesta de cumpleaños sorpresa para celebrar su cuarto aniversario Captura de pantalla video Instagram @lidiaterrazasnews

Fiesta de cumpleaños sorpresa tras la liberación

El menor fue liberado junto a su madre de un centro de detención en Texas justo a tiempo para celebrar su cumpleaños número cuatro. Los abogados que siguieron su caso organizaron una fiesta sorpresa para el niño en sus oficinas.

Al llegar a las instalaciones legales, Diego encontró globos, torta y regalos preparados especialmente para la ocasión. La celebración representó un momento de alivio después de semanas de incertidumbre legal.

El impacto psicológico del niño venezolano tras tres semanas en un centro de detención

Durante las tres semanas de reclusión, Diego manifestó signos evidentes de trauma psicológico, según sus padres. “Ven, búscame que yo no quiero estar aquí en la casa de la policía”, dijo el niño durante su charla telefónica, según recordó Pérez Nieto a Univision.

El menor desarrolló ansiedad ante la presencia de uniformados y constantemente preguntaba a su padre cuándo iría a “rescatarlo”. Las secuelas emocionales persisten después de su liberación.

“Mi hijo ahora ve a una patrulla o a un uniformado y ya se altera”, relató su madre. “Mamá, no te van a llevar. Hay una policía, no te vas a ir. No, mamá, no me vas a dejar”, dijo Diego, según recordó Arianny Parra Sánchez, quien aseguró que su hijo tendrá que ver a un psicólogo para sobrellevar la situación.

Monitoreo electrónico tras su liberación condicional

Parra Sánchez debe utilizar un dispositivo de rastreo GPS en el tobillo como condición de su libertad condicional. Este sistema forma parte del programa de Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés), implementado por el ICE para supervisar a personas en procesos migratorios.

El monitoreo electrónico permite a las autoridades rastrear la ubicación de la persona en tiempo real. El dispositivo puede emitir alertas en caso de manipulación o falta de carga, y forma parte de un conjunto de herramientas tecnológicas de supervisión.

Las condiciones requieren que la madre comparezca regularmente ante el tribunal y cumpla estrictamente con los requerimientos del programa. El incumplimiento podría resultar en su clasificación como fugitiva y la posible reactivación de su detención.