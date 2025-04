Es mexicano, vive en Chicago y cuenta la verdad tras una cita con el ICE: “Me pusieron un grillete”

Un ciudadano de origen mexicano que reside en Chicago, Illinois, compartió en redes sociales su experiencia tras asistir a una cita con autoridades de inmigración. El hombre aseguró que fue convocado el 12 de abril en Indianápolis y, al finalizar la entrevista, le colocaron un grillete electrónico en el tobillo.

A través de un video compartido, su esposa, quien difunde contenidos relacionados con temas migratorios en su cuenta de TikTok, conocida como @mexicanoenusa51, relató los hechos. Indicó que el hombre oriundo de México fue citado para presentar documentación de rutina. “Le preguntaron si tenía un caso de asilo o un permiso de trabajo. Luego le colocaron el grillete y le dijeron que ahora debería presentarse en la corte”, afirmó.

El residente, padre de cuatro hijos nacidos en Estados Unidos, indicó que cuenta con un caso de asilo en proceso. Según su testimonio, no hubo señal de problemas previos, y su comparecencia fue voluntaria. “Mostré mi ID estatal, el permiso de trabajo, me tomaron huellas. Todo normal, pero me enviaron a la corte y me pusieron el grillete”, explicó.

El motivo del monitoreo se debe, según su relato, a la obligatoriedad del ciudadano a presentarse en la corte. Con esto evitan que se ausente y que sea un posible caso de fuga, ya que aparecerá en registro su ubicación en tiempo real.

Este caso se suma a una serie de testimonios que reflejan un aumento en las acciones de supervisión por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El objetivo del monitoreo como parte de las Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés) es evitar el internamiento en centros migratorios.

Monitoreo con grilletes: una alternativa a la detención

El ICE define las ATD como un conjunto de herramientas para garantizar que las personas en procesos migratorios cumplan con sus obligaciones legales. Estas alternativas incluyen desde libertad condicional y fianzas hasta monitoreo electrónico, visitas domiciliarias, verificaciones telefónicas y reportes por aplicaciones móviles.

Uno de los mecanismos más utilizados es el monitoreo por GPS mediante grilletes en el tobillo. Estos dispositivos permiten rastrear a la persona en tiempo real. También pueden emitir mensajes pregrabados y alertas en caso de manipuleo o falta de carga.

El uso de estos dispositivos se asigna de acuerdo con una evaluación individual realizada por funcionarios del Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva (ISAP, por sus siglas en inglés). Se consideran factores como el estatus migratorio, antecedentes penales, lazos familiares o comunitarios, y condiciones médicas o humanitarias.

Tecnologías utilizadas en la supervisión migratoria

Según el sitio web de ICE, el programa ATD incluye distintas tecnologías para el seguimiento de los inmigrantes:

SmartLINK : aplicación móvil que verifica la identidad mediante reconocimiento facial y permite enviar documentos, recibir notificaciones y registrar la ubicación en momentos programados.

: aplicación móvil que verifica la identidad mediante reconocimiento facial y permite enviar documentos, recibir notificaciones y registrar la ubicación en momentos programados. Monitoreo GPS : a través de grilletes o relojes inteligentes que rastrean en tiempo real el movimiento del usuario.

: a través de grilletes o relojes inteligentes que rastrean en tiempo real el movimiento del usuario. Registro telefónico : llamadas programadas que comparan la voz con una huella biométrica registrada al inicio del proceso.

: llamadas programadas que comparan la voz con una huella biométrica registrada al inicio del proceso. Dispositivo de muñeca: similar al grillete, pero con funciones adicionales como video de verificación, que hasta el momento solo fue usado de forma piloto en Denver.

Las condiciones para ingresar al programa requieren que la persona no esté detenida y se encuentre en alguna fase del proceso migratorio. Los datos recolectados por estas herramientas se almacenan y pueden ser consultados por los oficiales responsables del caso.

Las personas inscritas deben cumplir estrictamente con los requerimientos. Si no se presentan a sus audiencias o incumplen con el monitoreo, pueden ser clasificadas como fugitivas, lo que conlleva acciones adicionales y posibles detenciones.

Desde que inició el segundo mandato del presidente Donald Trump, la política migratoria se endureció con un plan de deportación masiva que pone el foco en quienes no tienen documentación regularizada. Aunque el gobierno sostiene que la prioridad son personas con antecedentes penales, diversos reportes señalan que existen detenciones de personas sin historial criminal.