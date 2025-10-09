Greg Abbott la impulsó: la nueva regla que provocará un drástico cambio en las calles de Dallas

En el marco de su agenda “anti-woke”, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó retirar los cruces peatonales con los colores del arcoíris en distintas ciudades del estado, una medida que podría transformar el aspecto de barrios emblemáticos como Oak Lawn, en Dallas. La directiva estatal advierte que los municipios que no acaten la disposición podrían perder fondos de transporte y asociaciones federales.

Greg Abbott ordenó eliminar los cruces peatonales arcoíris en Texas

El mandatario estatal instruyó al Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) a garantizar que todas las ciudades y condados cumplan las pautas de seguridad vial y eliminen cualquier señal, bandera o marca considerada “no estándar”, según consignó Fox 4 News. En su comunicado, Abbott sostuvo: “Los tejanos esperan que el dinero de sus contribuyentes se utilice sabiamente, no que se impulsen agendas políticas en las carreteras de Texas”.

Los cruces peatonales con los colores del arcoíris son un símbolo del orgullo de la comunidad LGBTIQ+ (AP foto/David Goldman) David Goldman - AP

La orden implica que los cruces peatonales pintados con los colores del orgullo LGBTIQ+, presentes en urbes como Dallas, Austin, Houston y San Antonio, deberán desaparecer en un plazo de 30 días, informó Dallas News. En caso contrario, los gobiernos locales podrían quedar excluidos de la financiación estatal y federal destinada a proyectos viales, desde reparaciones de puentes hasta mejoras peatonales.

Dallas y Oak Lawn: el impacto en el histórico barrio LGBTIQ+

En Dallas, los cruces de arcoíris en Cedar Springs Road, dentro del vecindario Oak Lawn, son un símbolo de identidad desde 2020, según CBS News. Ese año, con donaciones privadas, se pintaron las franjas multicolores como homenaje a la comunidad LGBTIQ+ y a la historia del barrio. El proyecto había sido aprobado por unanimidad en 2019 por el Concejo Municipal.

El cruce peatoal de arcoíris de Cedar Springs, Texas Facebook North Texas LGBTQ Chamber of Commerce - Facebook North Texas LGBTQ Chamber of Commerce

Omar Narváez, exconcejal y miembro de la comunidad, expresó su decepción frente a la medida. “Es lamentable que el gobernador quiera discriminar a un grupo de personas. Un cruce peatonal bonito no perjudica a nadie. Hace que la gente se sienta orgullosa de sus comunidades y se sienta bienvenida aquí”, declaró.

Fondos federales en riesgo por la nueva directiva de Texas

La advertencia de Abbott llega tras una iniciativa nacional del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien en julio pidió a los estados eliminar obras de arte o mensajes políticos en la vía pública. “Los contribuyentes esperan que sus dólares financien calles seguras, no cruces peatonales de arcoíris”, escribió Duffy en X.

La publicación del secretario Sean Duffy X @SecDuffy - X @SecDuffy

En Texas, el cumplimiento de esta directiva será clave para mantener los fondos que sostienen gran parte de los proyectos de infraestructura urbana. Millones de dólares están en juego para Dallas y otras ciudades, donde se desarrollan programas de mantenimiento de carreteras, construcción de puentes y modernización de espacios peatonales.

Florida y otros estados con medidas similares contra los cruces de arcoíris

La medida de Texas se suma a decisiones similares tomadas en Florida. Durante el verano, el Departamento de Transporte de ese estado ordenó pintar de blanco un cruce de arcoíris en honor a las víctimas del club Pulse, en Orlando, lo que desató una fuerte controversia. También fueron eliminadas las franjas coloridas en Miami Beach y Key West, donde se consideraban un símbolo de solidaridad con la comunidad LGBTIQ+.

Reacción del Ayuntamiento de Dallas tras la orden de Abbott

Hasta el momento, las autoridades de Dallas no confirmaron cómo responderán a la orden del gobernador ni si buscarán alternativas para conservar los cruces como patrimonio urbano. Tampoco se precisó la fecha exacta para iniciar los trabajos de remoción.

La directiva de Abbott, sin embargo, ya marcó un punto de inflexión en la relación entre el gobierno estatal y los municipios que promueven expresiones de diversidad en el espacio público. El futuro de los icónicos cruces de Oak Lawn, emblema del orgullo y la visibilidad en Dallas, permanece incierto.