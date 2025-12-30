¿Hay pago doble en Texas por trabajar en Año Nuevo?: esto dice la ley

Año Nuevo es una de las fechas más importantes de la temporada y uno de los feriados federales que se celebran en Estados Unidos. Por ese motivo, muchas empresas privadas y oficinas gubernamentales cierran sus puertas, también en Texas. Sin embargo, una duda frecuente entre los empleados es si la ley obliga a pagar salario doble a quienes deban trabajar ese día.

¿Se debe pagar doble si se trabaja en Año Nuevo en Texas?

Según la Ley de Normas Justas de Trabajo (Fair Labor Standards Act, FLSA, por sus siglas en inglés), los empleadores en Estados Unidos no están obligados a pagar extra ni salario doble por trabajar en días feriados federales, incluido Año Nuevo, salvo que esta condición esté expresamente contemplada en el contrato individual del empleado o en un acuerdo colectivo.

¿Se paga el doble a quienes trabajan en Año Nuevo? (Unsplash)

Cuándo sí corresponde el pago de horas extra

No obstante, la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo aclara que existen excepciones. Los empleados no exentos de la FLSA deben recibir pago de horas extra cuando trabajan más de 40 horas en una semana, sin importar que ese tiempo adicional coincida con un feriado.

En estos casos, el pago por horas extra debe ser de 1,5 veces el salario habitual por hora. Este recargo solo aplica al tiempo efectivamente trabajado de más, no por el solo hecho de que se trate de Año Nuevo.

Cuál es el origen de Año Nuevo

De acuerdo con CNN, el Año Nuevo no siempre se celebró el 1° de enero. En la antigüedad, la fecha estaba determinada por eventos agrícolas y astronómicos. El registro más antiguo de esta celebración data del 2000 a.C. en Mesopotamia.

Las empresas de Estados Unidos no están obligadas a pagar extra en días feriados (Unsplash)

En esa civilización se celebraba el Akitu, que marcaba la primera luna nueva tras el equinoccio de primavera. Para egipcios, fenicios y persas, el año comenzaba durante el equinoccio de otoño, alrededor del 21 de septiembre, mientras que para los primeros griegos iniciaba en el equinoccio de invierno, el 21 de diciembre.

Más tarde, el rey romano Numa Pompilio reformó el calendario y estableció a enero como el primer mes del año, en honor a Jano, el dios romano de los comienzos.

Qué tiendas estarán cerradas durante Año Nuevo en Texas

Varias cadenas minoristas confirmaron cierres totales o parciales durante Año Nuevo en Texas.

Aldi cerrará sus tiendas el 1° de enero y tendrá horario reducido el 31 de diciembre de 2025, cuando dejará de operar a las 18.00 hs. La atención se retomará con normalidad el 2 de enero de 2026.

Aldi cerrará sus tiendas en Año nuevo (Canva/Aldi)

Costco tampoco abrirá el 1° de enero y operará con horario especial el 31 de diciembre, de 10.00 a 17.00 hs, con acceso anticipado desde las 9.00 hs para clientes ejecutivos.

Según la NBC Nueva York, otras de las compañías que no abrirán durante esta fecha son: