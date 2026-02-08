Hora del halftime show en Texas y cómo ver en vivo el Super Bowl 2026 desde EE.UU.

Falta poco para que se dispute el Super Bowl LX y uno de los momentos más esperados será el espectáculo de medio tiempo de la NFL, que este año tendrá como protagonista al cantante latino Bad Bunny. El show se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. Pero, ¿a qué hora podrá verse en Texas?

A qué hora será y dónde ver el medio tiempo del Super Bowl LX en Texas

Según Billboard, esta será la segunda aparición de Bad Bunny en un Super Bowl. Su debut fue en 2020, cuando participó como artista invitado junto a Shakira y Jennifer Lopez. En esta ocasión, será el cantante principal del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

Hora y canal en el que pasarán el show del medio tiempo del Super Bowl LX (FB NFL)

La cadena NBC transmitirá la gran final de la NFL, con una cobertura especial que comenzará a las 12.00 hs, tiempo de Texas. El partido entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle está programado para iniciar a las 17.30 hs, tiempo del estado de la Estrella Solitaria.

Además de NBC, el evento también podrá seguirse a través de Telemundo, Peacock y Universo.

De acuerdo con el desarrollo habitual del juego, se prevé que el espectáculo de medio tiempo comience entre las 19.00 y 19.30 hs, tiempo de Texas, una vez finalizados los dos primeros cuartos del encuentro.

Qué artistas se presentarán junto con Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El Super Bowl LX marcará la celebración del 60 aniversario del evento deportivo, con la participación de varios artistas además de Bad Bunny.

Green Day será el espectáculo previo al Super Bowl LX, sumándose así a Bad Bunny, quien estará a cargo del show de medio tiempo (Instagram/@greenday)

La NFL confirmó que los intérpretes de los temas tradicionales previos al partido serán:

Charlie Puth : interpretará el himno nacional de Estados Unidos .

: interpretará el . Brandi Carlile : cantará America the Beautiful .

: cantará . Coco Jones: entonará Lift Every Voice and Sing.

Además, la banda Green Day estará a cargo de la apertura musical en la ceremonia del aniversario número 60 del Super Bowl. Se estima que Billy Joe Armstrong y compañía salgan al escenario alrededor de las 17.00 hs, tiempo de Texas.

Bad Bunny se pronuncia contra el ICE previo al Super Bowl

Días antes del Super Bowl, Bad Bunny volvió a generar repercusión pública tras pronunciarse contra las redadas migratorias y la actuación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Bad Bunny recibió un premio Grammy y en su discurso de aceptación se lanzó en contra el ICE Archivo

Luego de ganar el Grammy a mejor álbum urbano, el artista boricua expresó durante su discurso: “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE”. También pidió amor y resistencia, y afirmó que los migrantes no son criminales, sino seres humanos.

El presidente Donald Trump ya había criticado públicamente la participación de Bad Bunny y Green Day en el espectáculo de la NFL. “Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hacen es sembrar odio”, declaró, según The New York Times.

Debido a su rechazo, el mandatario confirmó que no asistirá al Super Bowl LX, pese a haber estado presente en ediciones anteriores.