De Venezuela a México y Colombia: la lista de los hispanos que buscan ganar el Super Bowl LX este domingo

El talento latino volverá a tener presencia en uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos. El Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero de 2026, contará con jugadores de origen o ascendencia hispana en las plantillas de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, con raíces que van desde México hasta Venezuela.

Quiénes son los jugadores latinos que estarán en el Super Bowl LX

De acuerdo con Telemundo , cinco jugadores de origen o ascendencia latina formarán parte del Super Bowl 2026.

Estos deportistas representan a comunidades hispanas de países como México, Colombia, Panamá y Venezuela.

Latinos que buscan ganar el Super Bowl 2026

Julian Love (Seahawks)

El safety de Seattle es de ascendencia mexicana y cubana. Fue seleccionado en el Draft de 2019 por los Gigantes de Nueva York y posteriormente se unió a los Seahawks, donde se consolidó como una pieza clave en la defensiva. A lo largo de su carrera acumula más de 500 tacleadas y 12 intercepciones.

Elijah Arroyo (Seahawks)

El ala cerrada es de ascendencia mexicana. Nació en Estados Unidos, pero pasó parte de su infancia en Cancún, México, donde comenzó su acercamiento al fútbol americano. Jugó a nivel universitario con Miami antes de llegar a la NFL. En su temporada de novato registró 179 yardas y un touchdown, y se prevé una participación limitada en el Super Bowl.

Andy Borregales (Patriots)

El pateador venezolano fue una de las revelaciones de la temporada con Nueva Inglaterra. Nació en Caracas y creció en Miami, y fue seleccionado en la sexta ronda del Draft de 2025. En su primer año en la liga convirtió 27 de 32 goles de campo y 53 de 55 puntos extra.

Christian González (Patriots)

De ascendencia colombiana y nacido en Texas, González se ha consolidado como uno de los mejores esquineros de la NFL. Fue seleccionado en la primera ronda del Draft de 2023 tras destacar en la Universidad de Oregon y es una de las figuras defensivas de los Patriots.

Jaylinn Hawkins (Patriots)

El defensivo, de ascendencia panameña, ha tenido paso por varios equipos de la NFL antes de llegar a Nueva Inglaterra, entre ellos Falcons y Chargers. Con los Patriots ha superado las 200 tacleadas, además de sumar ocho intercepciones y 17 pases defendidos.

Jugadores de los Patriots y Seahawks que ya ganaron un Super Bowl

Aunque la atención principal estará puesta en los mariscales de campo Drake Maye y Sam Darnold, ambos en busca de su primer anillo, varios jugadores de ambos equipos ya saben lo que es ganar un Super Bowl, según El Universal.

Seahawks con anillo previo:

Cooper Kupp , campeón con Los Ángeles Rams ante Bengals

, campeón con Los Ángeles Rams ante Bengals Cam Akers , también campeón con Rams

, también campeón con Rams Ernest Jones, integrante de la defensiva campeona de Los Ángeles

Patriots con experiencia en Super Bowl:

Milton Williams , campeón con Eagles

, campeón con Eagles Darius Harris , bicampeón con Chiefs

, bicampeón con Chiefs Mack Hollins , campeón con Eagles en 2017

, campeón con Eagles en 2017 Carlton Davis, campeón del Super Bowl LV con Buccaneers

Patriots y Seahawks tendrán revancha en el Super Bowl LX

Once años después, Patriots y Seahawks volverán a enfrentarse en un Super Bowl. En su único antecedente, Nueva Inglaterra se impuso a Seattle por 28-24, en un partido que quedó marcado como uno de los más memorables en la historia de la NFL, según AP.

Ahora, con plantillas renovadas y nuevos líderes, ambos equipos buscarán levantar el trofeo Vince Lombardi el próximo 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con presencia destacada del talento latino en el emparrillado.