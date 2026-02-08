Cómo ver en vivo el Super Bowl LX desde Estados Unidos: hora y transmisión online de la NFL, hoy
La gran final de la NFL se podrá ver en vivo en televisión abierta, de paga y en streaming el 8 de febrero
La edición 60 del Super Bowl se disputará este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, donde los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle protagonizarán una revancha histórica en la final de la NFL. El partido podrá verse en televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming en Estados Unidos.
Dónde ver en vivo el Super Bowl LX online en Estados Unidos
Los aficionados que deseen seguir el Super Bowl LX en Estados Unidos tendrán múltiples opciones de transmisión, tanto en inglés como en español, y en formato digital.
Estas son las opciones para ver el Super Bowl 2026 desde Estados Unidos:
- NBC: transmisión en televisión abierta, con narración en inglés.
- Telemundo: cobertura completa en español.
- NFL+: plataforma oficial de la liga para verlo en línea.
- Peacock: servicio de streaming con programación especial antes y después del partido.
NBC será la cadena principal del evento, con una cobertura que inicia a las 13.00 hs, tiempo del Este (ET), mientras que el inicio del partido está programado para las 18.30 hs ET.
Cuáles son los horarios para ver el Super Bowl 2026 en Estados Unidos
El Super Bowl LX ya tiene definidos los horarios de inicio para este domingo, de acuerdo con la región en Estados Unidos donde se vea el encuentro, ya sea en el Este, Centro, Montaña o Pacífico.
Los horarios para ver el arranque del Super Bowl en EE.UU. son:
- 18.30 hs del Este (ET)
- 17.30 hs del Centro (CT)
- 15.30 hs del Pacífico (PT)
El espectáculo de medio tiempo está previsto para realizarse entre una hora y media y dos horas después de la patada inicial, por lo que se espera que Bad Bunny suba al escenario entre las 20.00 y 20.30 hs ET.
Además de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo, la NFL confirmó a los intérpretes de los actos musicales previos al partido:
- Charlie Puth: interpretará el himno nacional de Estados Unidos.
- Brandi Carlile: cantará America the Beautiful.
- Coco Jones: entonará Lift Every Voice and Sing.
Patriots y Seahawks tendrán revancha en el Super Bowl 2026
La última vez que los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se enfrentaron en un Super Bowl fue en la edición XLIX, el 1 de febrero de 2015.
En aquel encuentro, los Patriots, liderados por Tom Brady, se impusieron 28-24 tras remontar una desventaja de 10 puntos, logrando así el cuarto de los siete campeonatos que ostenta la franquicia.
La final quedó marcada por la polémica decisión de Russell Wilson, entonces mariscal de campo de Seattle, quien lanzó el balón en zona roja en lugar de optar por una jugada terrestre. El pase fue interceptado, lo que permitió a Nueva Inglaterra sellar la victoria y levantar el trofeo Vince Lombardi.
