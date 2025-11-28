La advertencia de la CBP en Houston por la Cyber Week en EE.UU. y el peligro de algunos productos: los confiscarán

De cara a la temporada de compras en EE.UU., la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia para las personas en Houston, Texas. Mediante un comunicado, las autoridades instaron a los compradores a evitar adquirir productos falsificados, que pueden causar daño a los consumidores, sus familias, empresas y la economía del país norteamericano.

CBP Houston alerta por productos falsificados: qué no comprar en la temporada de ofertas

A través de un comunicado de prensa, la CBP enfatizó que los oficiales en Houston se topan regularmente con productos falsificados e inseguros durante sus inspecciones e investigaciones. El puerto ubicado en Texas es escenario frecuente de intercepciones, por lo que los oficiales pidieron a los estadounidenses que eviten comprar artículos apócrifos que adquieren a menudo a través de fuentes en línea y que perjudican a los negocios legítimos.

Los agentes de la CBP en Houston a menudo confiscan productos que representan un peligro para la salud CBP - CBP

De acuerdo con la información de la agencia, las compras que representan graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores estadounidenses incluyen:

Medicamentos, perfumes y cosméticos falsos.

Juguetes y disfraces infantiles.

Productos de moda, joyería y lujo.

Aparatos electrónicos y piezas de automóviles inseguros.

“Es crucial que los consumidores comprendan que comprar productos baratos y falsos no está exento de víctimas. Puede perjudicar a sus seres queridos debido a los materiales tóxicos e incluso financiar actividades delictivas”, declaró en el texto Judson Murdock, Director de Operaciones de Campo de la CBP en Houston.

Cómo identificar productos falsos según la CBP: guía oficial para compras en EE.UU.

A continuación, la agencia encargada de garantizar la protección fronteriza señaló que los consumidores pueden protegerse a sí mismos y a sus familias al utilizar las siguientes prácticas recomendadas para las compras en línea:

Confiar en el instinto : si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea falsa. Es mejor comprar en sitios web confiables.

: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea falsa. Es mejor comprar en sitios web confiables. Investigar el producto : observar fotos, reseñas e información del vendedor.

: observar fotos, reseñas e información del vendedor. Evitar sitios web sospechosos : fuentes en línea con errores tipográficos o que carezcan de política de reembolso o método de contacto.

: fuentes en línea con errores tipográficos o que carezcan de política de reembolso o método de contacto. Priorizar los pagos seguros y proteger los datos : buscar sitios web de comercio electrónico que comiencen con https:// (la “s” significa pago seguro). Mantener los dispositivos electrónicos actualizados con las protecciones de ciberseguridad.

: buscar sitios web de comercio electrónico que comiencen con https:// (la “s” significa pago seguro). Mantener los dispositivos electrónicos actualizados con las protecciones de ciberseguridad. Inspeccionar el embalaje y el producto al recibirlo : buscar sellos de seguridad faltantes, embalaje inusual, errores tipográficos o artículos rotos.

: buscar sellos de seguridad faltantes, embalaje inusual, errores tipográficos o artículos rotos. Difundir la información: avisar a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo sobre los ítems falsificados que se venden en sitios web ilícitos. Si una persona recibe un producto falsificado, debe denunciarlo a través de la plataforma de Denuncia de Infracciones Comerciales de la CBP o del Centro Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).

La CBP difundió prácticas que pueden seguir los compradores para evitar adquirir productos peligrosos y falsos en línea Reuters/Jose Luis Gonzalez

Houston: lo que incautó CBP en 2025 y por qué es peligroso comprar falsificaciones

En el año fiscal 2025, la CBP del puerto de Houston/Galveston incautó artículos falsificados por un valor de venta sugerido por el fabricante de más de 187 millones de dólares.

Entre los productos confiscados se incluyen autos de lujo, cigarrillos falsificados, autopartes, máquinas de ejercicio, controles inalámbricos para videojuegos y cargadores de Apple.

La CBP advirtió que los compradores pueden ser estar sujetos a sanciones o multas si adquieren productos falsificados CBP

A nivel nacional, los oficiales retuvieron casi 79 millones de artículos falsificados con un valor de venta minorista combinado de más de US$7,3 mil millones, si hubieran sido auténticos. La mayoría correspondió a ropa, productos electrónicos, juguetes y medicamentos.

“Importar mercancía falsificada o pirateada es ilegal, y los consumidores individuales pueden ser pasibles de sanciones o multas, incluso si la compran por error”, expresó Susan S. Thomas, Subcomisionada Ejecutiva Interina de la Oficina de Comercio de la CBP. “No se deje engañar por las falsificaciones y proceda con la debida diligencia al realizar sus compras”, concluyó.