Malas noticias para los conductores en Texas: Houston restringe algunos vehículos y dicta un toque de queda

El Ayuntamiento de la ciudad de Houston, en Texas, aprobó una ordenanza que limita la circulación de ciertos vehículos en las calles del territorio. Con un voto unánime, los funcionarios determinaron un toque de queda que prohíbe la movilidad de transportes específicos. ¿De qué se trata y cuáles son los motivos que impulsaron la medida?

Cómo funciona el toque de queda para ciertos vehículos en Houston, Texas

El alcalde de Houston, John Whitmire, convocó una sesión en el ayuntamiento de la ciudad de Texas para realizar una votación sobre la ordenanza sobre scooters eléctricos, que obtuvo una resolución unánime con 13 apoyos y cuatro ausencias de concejales. La norma determina la prohibición de la circulación de vehículos de micromovilidad en ciertas horas del día.

El Ayuntamiento de Houston celebró una sesión en la que aprobó la ordenanza el 19 de noviembre X/@HoustonTX

En un comunicado oficial, la administración local informó que la ordenanza, promulgada el miércoles 19 de noviembre, prohíbe el alquiler y la circulación de dispositivos de micromovilidad y vehículos todoterreno en los horarios establecidos, entre las 20 horas y las 4 hs (hora local), dentro de los límites de la ciudad.

La normativa también incluye el alquiler de dispositivos de micromovilidad en estructuras temporales, como carpas o sistemas plegables.

“Hemos escuchado las inquietudes de los residentes y comerciantes”, expresó Whitmire. Y siguió: “Todos deberían poder caminar por nuestras calles, cenar en nuestros restaurantes y visitar nuestros hoteles y otros establecimientos; sin que nadie circule imprudentemente en monopatines“.

Los funcionarios locales determinaron una celebración de un comité del Ayuntamiento para evaluar la eficacia de la regulación en diciembre próximo.

El comunicado de Houston sobre las medidas llevadas a cabo con esos vehículos X/@HoustonTX

Qué vehículos están restringidos por la ordenanza que dicta el toque de queda en Houston

La norma señaló que los monopatines eléctricos y otros dispositivos autopropulsados, como los hoverboards, se consideran vehículos de micromovilidad, por lo que se incluyen en las restricciones aprobadas. Asimismo, también se hace referencia a los siguientes:

Vehículos todoterreno (ATV): tienen acceso restringido a las vías públicas bajo el Código de Transporte de Texas, pero a partir de la aprobación de la disposición también están sujetos al toque de queda en las carreteras, veredas y parques municipales de la ciudad.

(ATV): tienen acceso restringido a las vías públicas bajo el Código de Transporte de Texas, pero a partir de la aprobación de la disposición también están sujetos al toque de queda en las carreteras, veredas y parques municipales de la ciudad. Patinetes eléctricos : tanto de alquiler como personales. Estos presentan excepciones en su uso si se utilizan como medio directo de transporte a la escuela o lugar de trabajo, en emergencias o eventos especiales por parte de las fuerzas del orden o empleados de la ciudad de Houston.

: tanto de alquiler como personales. Estos presentan excepciones en su uso si se utilizan como medio directo de transporte a la escuela o lugar de trabajo, en emergencias o eventos especiales por parte de las fuerzas del orden o empleados de la ciudad de Houston. Están exentos: los patinetes de movilidad para personas con discapacidad y los Segways.

La ordenanza incluye tanto patinetes eléctricos como otros vehículos Freepik

Cuáles son las sanciones por infringir el toque de queda en Houston

El comunicado del Ayuntamiento de la ciudad de Texas detalló los motivos que llevaron a la determinación de la medida, en materia de salud y seguridad pública. Las autoridades recopilaron las estadísticas del Departamento de Bomberos local desde enero de 2021 hasta julio de 2025. En ese período, se registraron 508 llamadas de emergencias relacionadas con patinetes eléctricos y el 78% sucedieron entre las 20 hs y las 4 hs.

Para quienes no cumplan con esta nueva norma, las autoridades determinaron sanciones con multas de hasta 500 dólares, además de un costo adicional de recuperación del vehículo confiscado de US$100.