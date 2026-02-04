La amenaza de Greg Abbott en Texas tras arresto de estudiantes que protestaban contra el ICE
Los menores detenidos por las fuerzas policiales fueron acusados de varios cargos no relacionados con la manifestación; las movilizaciones contra la agencia federal continúan en aumento en el estado
- 4 minutos de lectura'
Mientras se desarrollaba una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una escuela ubicada en Kyle, Texas, dos estudiantes fueron arrestados por las fuerzas policiales. Al conocer la noticia, el gobernador Greg Abbott celebró el accionar policial y soltó una amenaza para las instituciones educativas que no se apeguen al plan de estudios estatal. Al mismo tiempo, las manifestaciones continúan en varios distritos escolares de la jurisdicción.
La dura reacción de Greg Abbott tras el arresto de dos estudiantes en Texas que protestaban contra el ICE
El arresto de dos menores de edad en la pequeña ciudad de Kyle despertó la reacción del gobernador republicano. En su cuenta en X, expresó que “ya era hora de que estudiantes como estos fueran arrestados”. Luego, remarcó que lastimar a una persona es un crimen, incluso si el autor del hecho es un estudiante.
En esa línea, Abbott indicó que “las huelgas disruptivas permitidas por las escuelas conducen a este tipo de caos”, por lo que aseguró que tomará medidas al respecto.
“Las escuelas y el personal que permiten este comportamiento deben ser tratados como co-conspiradores y no deben ser inmunes a la conducta criminal”, advirtió.
Como parte de su mensaje, agregó que el gobierno considera la posibilidad de retirar fondos a las escuelas que “renuncien a su deber de enseñar a los niños el plan de estudios exigido por la ley”. Para concluir, sentenció: “Esto continúa”.
El arresto de dos estudiantes en Texas que protestaban contra el ICE
El pasado lunes 2 de febrero, dos estudiantes, menores de edad, fueron arrestados durante una manifestación escolar. La protesta concentró a alrededor de 500 jóvenes, y el revuelo comenzó cuando los policías notaron que uno de los menores estaba bajo los efectos del alcohol, según informó el Departamento de Policía de Kyle en un comunicado.
En medio de los disturbios, los dos estudiantes fueron detenidos y acusados por cargos no relacionados con la manifestación.
De acuerdo con el texto, uno de los arrestados fue imputado por agresión contra un funcionario público, resistencia al arresto, injerencia en los deberes públicos y consumo y posesión de alcohol. El otro menor fue acusado de resistirse al arresto e interferir con las funciones públicas, aunque podrían presentarse nuevos cargos.
“Somos conscientes de las preocupaciones sobre la relación de estos arrestos con la actividad de huelga; sin embargo, nos gustaría aclarar que no están relacionados“, aclararon las autoridades para concluir el comunicado.
Estallan las protestas contra el ICE en escuelas de Texas
Las dos detenciones se dan en el marco de una creciente ola de protestas en instituciones educativas de Texas que apuntan contra el accionar de los agentes del ICE en las redadas desplegadas en Minnesota y Los Ángeles.
En Austin, la capital del Estado de la Estrella Solitaria, el lunes tuvo lugar una confrontación entre estudiantes y un hombre durante una manifestación contra la agencia federal liderada por estudiantes en Buda. Identificado como Chad Michael Watts, de 45 años, el adulto fue arrestado el martes por la tarde y acusado de dos cargos de agresión con lesiones corporales, según el medio local KXAN News.
El juez del condado de Buda, Rubén Becerra, declaró que un adulto debería tener la clara responsabilidad de ser moderado, especialmente en presencia de menores.
Otras manifestaciones tuvieron lugar en Houston, la ciudad más poblada de Texas, desde el viernes. Los estudiantes adelantaron que planean realizar nuevas movilizaciones durante esta semana.
De acuerdo con KVUE, los siguientes distritos escolares informaron sobre protestas contra el ICE el lunes pasado:
- Distrito Escolar Independiente de Austin: en la Escuela Intermedia Bailey.
- Distrito Escolar Independiente de Hays: cientos de estudiantes marcharon en las instituciones Escuela secundaria Hays, Escuela secundaria Live Oak Academy, Escuela secundaria Johnson, Escuela secundaria Lehman y la Escuela secundaria Barton.
- Distrito Escolar Independiente de Manor: una huelga liderada por estudiantes se desarrolló en Manor High School.
- Distrito Escolar Independiente de Pflugerville: el lunes se congregaron en el Tribunal Municipal de Pflugerville estudiantes de la Escuela Secundaria Weiss, Escuela Secundaria de Pflugerville, Escuela Secundaria Hendrickson, Escuela Secundaria Premier y la Escuela Secundaria Bohls.
